导语：运动鞋在时尚圈所占据的地位愈发根深蒂固，不仅百搭，而且一年四季都可以穿。眼下已有一丝淡淡的春意，它又能和阔腿裤搭配出全新的花样来了！

阔腿裤+球鞋的新花样，诗诗穿给你看

在刚结束的2018秋冬纽约时装周上，亮相Tory Burch秀场的刘诗诗以一身裸色针织上衣配彩条阔腿裤+小白鞋的清新装扮，让大家直呼养眼好看！

2018年春天了 阔腿裤+球鞋穿出新花头

2018年春天了 阔腿裤+球鞋穿出新花头

这一身LOOK应该说是很符合2018年春天的趋势，很有质感，但是又显得轻盈清新，所以一亮相就深受好评。

2018年春天了 阔腿裤+球鞋穿出新花头

那么，诗诗的这套“模板穿搭”会给开春后阔腿裤+球鞋的新花样带来哪些新启发呢？

新年新气象，先选对阔腿裤！

新年不妨来一些新的尝试，先从阔腿裤入手，挑一条最应景的吧！

· “轻飘飘”的阔腿裤更好看

刘诗诗亮相秀场时穿的阔腿裤就非常轻盈，所以也给我们提供了灵感。天气逐渐转暖，阔腿裤是时候“减重”一下了，类似雪纺、丝质的这些就都可以准备起来了。

2018年春天了 阔腿裤+球鞋穿出新花头

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随着和煦春风一同摇摆的阔腿裤，或许才是2018春天最值得入手的款式。

2018年春天了 阔腿裤+球鞋穿出新花头

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· 浅色阔腿裤更养眼

压抑了一整个寒冬，我们早就对春天期待不已了，所以赶紧拿出养眼的浅色阔腿裤来映衬一下美好的春天吧！

2018年春天了 阔腿裤+球鞋穿出新花头

2018年春天了 阔腿裤+球鞋穿出新花头

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即使是你印象中不太“春天”的牛仔阔腿裤，也可以选颜色浅一号的，看起来就应景很多了！

2018年春天了 阔腿裤+球鞋穿出新花头

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· 入春就要穿得花俏吸睛

又是从诗诗的秀场造型得来的灵感，彩色条纹、大片印花、撞色拼接……渐暖的天气让人的心情也随之愉悦起来，衣着自然也要花哨一点才好。

2018年春天了 阔腿裤+球鞋穿出新花头

2018年春天了 阔腿裤+球鞋穿出新花头

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色彩和花样都多一些，就算有些“眼花缭乱”，只要能被色彩和花漾“包围”，也是让人看得很开心的。

2018年春天了 阔腿裤+球鞋穿出新花头

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“一条杠”也可以有新花样

被追捧了好几年，“一条杠”阔腿裤也是时候出现一些新变化了，比如杠的数量再多一点、杠的颜色再丰富一点，都能增加你的时髦度。

2018年春天了 阔腿裤+球鞋穿出新花头

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· 开春可以露出脚踝了

藏了一个冬天的露踝阔腿裤，终于能在开春后得以“重见天日”。露一截脚踝的肌肤不仅看着更加轻盈，而且对小个子女生也有显高的作用。

2018年春天了 阔腿裤+球鞋穿出新花头

若是担心早春温差的，不妨用一双长棉袜来解决这个困扰。

2018年春天了 阔腿裤+球鞋穿出新花头

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· 清新小白鞋又上线

小白鞋在冬天会显得过于清冷，那么温暖的春天就会给你留下清新舒畅的感觉了。选择白色运动鞋也能创造出新的视觉冲击感，却又不会显得突兀怪异。

2018年春天了 阔腿裤+球鞋穿出新花头

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· “颜值”不足彩袜来凑

过于“清汤寡水”的运动鞋其实也并不适合春天，此时一双比鞋子更加吸睛的彩色袜子就可以拯救平庸了。

2018年春天了 阔腿裤+球鞋穿出新花头

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轻巧帆布鞋最青春

还有比帆布鞋更学院的球鞋吗？轻巧的鞋身版型最适宜穿着去感受春意了，它的随性休闲感混搭正装感较强的阔腿裤，不仅不违和，而且相当讨巧哦！

2018年春天了 阔腿裤+球鞋穿出新花头

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2018年春天了 阔腿裤+球鞋穿出新花头

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这对开春后最时髦洋气的搭配，赶紧了解一下~~~