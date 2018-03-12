LVMH集团加入为法国政府出谋划策的特别小组

导语：法国奢侈品巨头LVMH 集团在在3月8日国际劳动妇女节宣布，将会加入为法国政府出谋划策的“Task Force（特别小组）”，致力于推动性别平等。

这一活动由 World Economic Forum（世界经济论坛）发起。他们在过去的五年里一直呼吁各个国家成立一个公开或私下的“Task Force”，向政府提出男女同酬等性别平等方面的具体措施和要求，以作为一个分享和推广性别平等理念和措施的平台。今年1月，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）宣布，法国将会成为欧洲首个相应该号召的国家。其他加入这一活动的其他国家包括：墨西哥，土耳其，日本，韩国，智力，阿根廷，巴拿马和秘鲁。

除了LVMH 集团以外，其他参与“Task Force ”的法国企业还包括：不动产信托基金Gecina，能源管理企业Schneider Electric，食品服务公司Sodexo 以及公共企业Caisse des Dépôts 和 Banque Publique d’Investissement 等。各方代表在Gecina 的总部共同签署了协议，法国总统 马克龙和法国经济财政大臣Bruno Le Maire 都出席了本次协议的签订。“Task Force”的成员将会定期举行会议，探讨和制定性别平等方面的具体改革措施和建议，并递交给法国政府。

上图：到场签署加入“Task Force”协议的法国政府以及各企业代表

“在LVMH 集团看来，性别平等非常自然，而且非常重要。这不但是我们的社会责任，也是能够帮助我们加强竞争力的重要途径。”LVMH 集团的董事会成员Antoine Arnault表示：“我们的14.5万名员工中有73%为女性，我们有责任做出一个有力的承诺，推动性别平等的发展，这与我们之前在模特健康方面做出的努力一样，是我们社会责任策略的重要组成部分。”

这并不是LVMH 集团首次在这方面做出公开的努力，他们在2007年曾经推出了EllesVMH项目，宣扬性别平等。2013年，他们还签署了联合国的Women’s Empowerment Principles（女性赋权原则）。