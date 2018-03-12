导语：中国复星国际集团（下文简称复星国际）宣布将以 5500万欧元的价格收购奥地利奢侈内衣公司 Wolford AG的控股权。（转自：华丽志）

复星国际表示，已同意以 3300万欧元的价格收购 Wolford 50.9%的股权，共计2543694股（预期收购价格为每股12.8欧元）并额外注资2200万欧元。同时，复星国际有意以每股 13.67欧元的价格强制要约收购Wolford其他股东手中的股份，以实现完全控股提振 Wolford的股价。消息传出后，Wolford 股价在维也纳证交所较前一交易日上涨10.2%至每股 14.1欧元。在过去两年，Wolford 股价已累计下滑超过 60%。Wolford表示，董事会将在今年5月的会议上审批此次股权收购交易及注资事宜。

据 Wolford 称，自该公司主要股东团体： WMP Familien-Privatstiftung 创始家族基金会、Sesam Privatstiftung 及其子公司 M。 Erthal & Co。 和相关方在去年6月宣布有出售股权的计划后，约有来自北美和亚洲的 50位投资人纷纷表示有收购意向。

复星国际以5500万欧元控股奢侈内衣品牌Wolford

Wolford 近两年来处于持续亏损当中。该品牌的奢侈紧身衣、内衣及 T恤品类的需求下滑严重，此外，公司在近几个月还经历了管理层动荡和物流问题等危机。

2017年6月， Wolford 和奥地利银行合作伙伴达成协议，将其信贷到期日延至 2018年6月30日，并获得 1000万欧元的过桥融资，以满足对周期性流动资金的高需求。此后公司的重组战略开始发挥积极影响。截止2017年10月，2017/18财年上半年息税前亏损 620万欧元，较去年同期改善21%。销售收入7020万欧元，与去年同期持平。

Wolford 预测2017/18财年全年销售额同比小幅上涨，经营利润将持续低迷。重组举措将在2018/19财年显现全部成果，预计届时息税前利润将有显著提升。复星国际近年来在全球时尚和奢侈品领域的投资相当活跃。今年2月，复星国际刚刚完成收购法国经典奢侈品牌 Lanvin的多数股权（详见《华丽志》相关报道：复星国际宣布完成对法国经典奢侈品牌 Lanvin多数股权的收购，原大股东王效兰将保留少数股权）此前，复星国际还曾投资了希腊珠宝配饰品牌 Folli Follie、美国高级女装品牌 St。 John，意大利奢侈男装品牌 Caruso，还收购了法国度假村集团 Club Med 、俄罗斯百年珠宝品牌 Fabergé 等。复星还是德国运动品牌 Tom Tailor 的第一大股东（占比近 30%）。