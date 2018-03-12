温柔成90后择偶Top1 这么穿女汉子也变小绵羊

导语：如今，90后也已经走在了奔3的大道上，也到了要谈婚论嫁的时刻。近日，一项关于90后择偶标准的调查展开，而一项给人们天性不羁爱自由的90后，在选择伴侣这件事上最看重的是啥？答案竟然是温柔！（编辑：@philtre）

温柔体贴成了90后择偶观中最重要的

在讲究个性至上的90后圈子里，想不到温柔还是大家最看重的。所以，想要给人留下较好的第一印象，打扮的温柔也一定是致胜法宝。今天，我们就给大家说说，怎么穿能给人留下温柔的好印象。

不错哟

所谓温柔的穿搭风格并不是指的那些被我们嫌弃有点土的“好嫁风”，想要穿的时髦又温柔，第一要素就是要找对颜色。这个时候，就要把专攻温柔路线的“莫兰迪色系”拿出来了！以降低明度饱和度，和我们所说的“奶油色”有点像。这种颜色穿上身，立马给人一种清新温柔的感觉。

莫兰迪色系

说到当下流行的颜色，驼色可以算是莫兰迪色系里的台柱子，轻柔，复古好品味的代表！想要和驼色搭配好，白色和黑色都是最基本的配色，一般不会出错。除此之外，驼色配灰色也是让人舒适的配色之一。

灰色搭配驼色街拍

而不同程度的驼色叠穿，也是让女汉子秒变温柔小绵羊的法器。在一众深色系的穿搭中，浅色系不仅脱颖而出，还显得十分轻柔舒适，没有那么强的攻击性。

秀场中的驼色穿搭

驼色系搭配街拍

驼色系叠穿

驼色系混搭街拍

除了莫兰迪色系里的标志性驼色，灰蓝色也是能让人备升好感的颜色。

灰蓝色穿搭

灰蓝色穿搭街拍

Stella McCartney秀场中的灰蓝色系套装

秀场里的灰蓝色穿搭

同样，浅色的嫩绿色也是扮温柔的一个颜色，尤其是和同样浅色系的颜色搭配在一起，充满青春气息又不失柔美。

秀场中的草绿色

薄荷绿穿搭

浅绿色裤子配枣红色毛衣街拍

绿色配灰色

如果有的姑娘担心莫兰迪色系太过于寡淡，也可以尝试当下流行的脏粉色系，而相比万能的深色系，脏粉色和浅色搭配会显得更加清爽柔美。

肯豆穿脏粉色上衣街拍

脏粉色搭配白色内搭

脏粉色系穿搭

如果嫌脏粉色不好搭配，配白色永远不会错！

肯豆穿脏粉色配白色

脏粉色系穿搭街拍

学好温柔系的莫兰迪色穿搭，桃花滚滚来！