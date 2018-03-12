导语：春风起，厚重的外套终于被轻薄的风衣取代，怎样穿藏肉又时髦？率性洒脱的“风衣+阔腿裤”赢面最大！走路带风的气场立竿见影！（转自：ELLE）

风衣+阔腿裤 时髦到走路带风

不管什么类型、图案、宽窄，始终坚信：在风衣内，永远是裤装王道！

风衣+阔腿裤 时髦到走路带风

迈开腿，让风衣+阔腿裤的质感组合，打开2018春夏季的时髦新气象！

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宽松、宽松、宽松！大廓形的风衣外套和大廓形的裤装，是这个春天的通关密码。

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Christian Wijnants 2018早秋系列

风衣和阔腿裤怎么搭，明星已经做个示范！

大表姐刘雯演绎ERDOS 2018春夏系列时，就是以薰衣草紫的风衣搭配一条超宽松的维希格纹阔腿裤，活力的春夏气息扑面而来。

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江疏影穿着经典的卡其色双排扣风衣，内搭九分阔腿牛仔裤，两件都是时髦姑娘的衣橱必备，“基础的才是时髦的”这话果然没错！

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戚薇也是“风衣+阔腿裤”的忠实拥趸，经常以这样大气舒适的造型现身机场，配色也偏向百搭的中性色，值得借鉴。

风衣+阔腿裤 时髦到走路带风

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什么样的风衣最不过时？

经典扎别丁，看不腻的卡其色

大面积的中性色，让人视觉舒适，对面料质感更关注。此时，稍微在细节上点缀一些玩味的高饱和，也能显得恰到好处的吸睛。将那些大色块博眼球的“野路子潮人”通通甩在身后。

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什么样的风衣最IN？

Oversize给你加分！

衣品一贯靠谱的时尚博主Chriselle Lim、Sylvia Haghjoo等，都选择了Oversize（带茧形）设计的大号风衣，这种风衣不仅藏肉显瘦，也是叠穿利器，起风时在里面内搭一件休闲西装或牛仔夹克，绝对是“会穿”的证明。

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如果只准备买一条阔腿裤？

牛仔七分裤，毫不犹豫！

牛仔布料，能帮你瞬间去除造型的油腻感！不矫揉造作，不过度粉饰，甚至能将很重很腻味的丝绒和铆钉都过滤一遍，好像这条裤子就是不变的时髦本身。

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束腰穿出线条感

利落又大气

一件好的风衣剪裁，只有在束腰时才能真正完全体现。将宽腿的裤装转换为风衣下摆的一条边缘修饰，让整体更显简单利落，在迈步间悄然体现女人味。

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加一件纯白色单品

才算是真的赶跑了冬天！

试试换成白色阔腿裤、白色卫衣或是白色风衣，任意一样的“去色”，都仿佛春风拂面，把冬日的厚重感甩开，迎来轻快小跑时的好心情。所谓的胜负在此一举，真是神奇的白色！

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加入最流行的格纹元素

就能时髦进阶

时下正是格纹当道，加入格纹元素瞬间能体现出纯色所没有的别致。更何况，在格纹已经不是老气代名词的此时此刻，即使大面积出现也不会显得突兀。趁机翻一翻格纹的牌子，过时也许不候啦！

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想要加点料独树一帜？

皮革风衣是首选

千万不要在印花上动脑筋，极简的纯色色块才能保持大气。正确做法是在材质上做文章，试试用PVC、漆皮等等轮廓感和光影感极强的面料，为风衣增加一抹强势大女人的气场！

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这个春天，你的风衣和阔腿裤准备好了吗？