导语：印象中的流苏大概都是这样的，精美的串珠然后搭配一层一层的长裙，行走间灵动的滑动成就女神风范，的确这是流苏的一大热点，但我们今天想说在即将到来的春天，流苏依旧可以穿上身而不是走向红毯，虽然境地不同但这是你和女神的一种关联。

流苏：FlapperFashion的标志

FlapperFashion

我们一提到流苏大概就会把时光倒退回上个世纪20年代初期，那个纸醉金迷的Flapper时代，作为一站之后女性解放的一种趋势，1914~1918第一次世界大战改变了经济结构，这种变化，也一定程度改变了女人在社会中的作用，女人不再以附属品出现，少数一部分思想解放的女性更参与了竞选等一系列政治活动，部分资本也开始掌握在妇女手中，女性权利开始得到部分解放。这一时期，也衍生出了一个独特的时尚文化现象-FlapperFashion。FlapperFashion，其实是指女孩子偏于中性化的打扮，剪着时髦短烫发，脱去束腰，穿着微短而舒适得改版小礼服，化着得体大方 的妆容，手拿男士烟斗或长烟，袒露双臂，在法语中，这种形象被称之为‘garçonne’，意为“男生式样的女孩”一改传统女性的优雅端庄。那一时期，女人们解放了身体，将腰线下移然后裙摆通过流苏装饰，散发了女人曼妙以及灵动的韵律，这是我们对于流苏的最深印象。

女神的流苏

当然作为经典元素和款式这些流苏裙装在红毯中依旧出现，比如石头姐在去年的奥斯卡上那一身Givenchy的长裙，就足以说明这一切。

而流苏并不是停留于奢华的场面，看看以下这些女神，她们把流苏穿到了生活里。

开春时节用流苏撩你 baby诗诗已经这么做了

古力娜扎

古力娜扎的流苏夹克算是21世界的Flapper精神延续，这种独立的单品加上似水的元素，硬朗的同时也不失去原本的柔美。

李宇春

李宇春也选择在夹克中增加流苏元素的单品，金色的流苏虽然在生活中并不实用，不过精神可以领会。

刘诗诗

刘诗诗的流苏披风，开春的时节虽然气温上升，不过早晚天气依旧寒冷，所以披风款式的大衣就很实用，而细节的流苏装饰可以说是放大了围巾的细节，同时也增加了文艺气息。

刘雯

刘雯这件CHANEL斜纹软呢的外套上，未完成感的细节营造了流苏的效果，随性而不是去优雅的本质，随意搭配的牛仔裤，你无法想象这和奥斯卡红毯上石头姐的流苏裙是同一时尚类别。

奚梦瑶

奚梦瑶这件LOEWE大衣的滚边处依旧采用了流苏的手法

宋茜

宋茜在本季2018秋冬巴黎时装周上这件CHANEL套装，羽毛营造的流苏效果比传统的手法更加轻盈，行走间更是随风飘动，充满韵律。

杨颖

与以上这些轻盈的元素不同，angelababy的流苏外套，就以过大的体积和长度营造了温暖舒适的质感。

流苏搭配推荐

休闲

即将到来的春夏季节，流苏非常实用，流苏细节的拖鞋搭配同样带有暗流苏细节的套头衫，充满了休闲和度假的味道。随性的水洗布牛仔裤和带有流苏细节的手提包，说走就走的旅行开始了。

上午流苏

除了诗和远方，我们还是要脚踏实地的工作。带有披风质感的上衣保暖的同时也知性，层叠的裹身裙宛若绽放的郁金香，麂皮的粗跟鞋，让职场带有底蕴的同时也十分舒适。

晚装

最后我们看晚装部分，这一妩媚的元素以倾斜的方式呈现，行走间必定成为焦点，简约的高跟鞋以及拼纸效果的手拿包，低调而不会埋没在人群中。

还等什么！春夏必备的流苏单品还不赶紧准备起来，迎接温暖。