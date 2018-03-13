导语：春天到了，是时候买新鞋过新季节了。都说一年之计在于春，春天有没有买对鞋子或许还能决定你一整年的时髦指数哦！（转自：ELLE）

· 猫跟鞋要露脚跟才时髦

最适合搭配：及踝下装

轻巧似精灵的猫跟鞋是在去年彻底红遍时尚圈的，到了2018年的春季这股风潮依旧会流行下去。不过和去年稍有不同，今年最好入手一双露脚跟设计的猫跟鞋。在最新的巴黎时装周街拍中，已经能见到它们的身影。

又该买这几双2018年最好看的新鞋子穿了

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和一般传统的猫跟鞋相比，露跟设计的款式会显得更百变一些，温柔、休闲、干练，你能想到的女性形象它都可以做到。

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当下最妙的搭配方法就是穿一条可人的及踝长裙，或是一条宽松的九分牛仔裤，一展春夏季的轻盈之姿。

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· 穆勒/乐福鞋要方头才够IN

最适合搭配：正装裤子

穆勒鞋和乐福鞋并不是新鲜的鞋履款式，但方头款式却是今年比较新颖的趋势之一。比起圆头鞋的可爱和尖头鞋的犀利性感，方头鞋给人一种介于两者之间的中性帅气的感觉。

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即使配裙子穿也是如此潇洒，丝毫不会感觉过分甜腻矫揉。

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对于厌倦了单调的女人味或少女感的你，这双“可娘可man”的方头鞋绝对是开春后穿出街的最好选择之一。更重要的是，它可以和几乎所有裤装搭配。

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如果你留意一下时髦人都在穿的方头鞋，会发现带装饰扣的款式是最多见的，也是最容易穿出彩的。各种长短的阔腿裤、西裤、牛仔裤等，都能搭配。

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· V口鞋多露脚背才更应景

最适合搭配：中长裙、修身裤装

“穿浅口鞋显腿长”这个小窍门很多人都知道，而从最近几年起，脚背面积越露越大的V口鞋也改变了大家对于这种鞋子的审美。

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· 球鞋要够复古才新潮

最适合搭配：短裙、休闲裤

老爹鞋也好、厚底鞋也罢，现在流行的球鞋除了不那么“貌美”之外，复古气息也是越来越重。在这么渴望新鲜事物的现在，越做越“旧”的球鞋竟然会变得这么火。

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近半年持续刷屏的Nike和Balenciaga算得上当下复古球鞋街拍的VIP了，几乎天天都能看到。

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· 小白鞋要更花哨才年轻

最适合搭配：牛仔裤

我们之前就为大家专门介绍过，经典的小白鞋在2018年迎来新变化——变花哨！这其中，最容易被接受的就是给小白鞋加上显眼的LOGO。

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此外，你还可以尝试在鞋的侧边和小白鞋的后跟做拼色的鞋款，加上一些诸如花边、珍珠的设计，配上最百搭的牛仔单品，让你新潮又有个性。

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不知道今年开春最好看的5双鞋里，你最爱的是哪一双呢？