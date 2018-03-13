导语：吹捧了多年的Oversize，现在仍然是时髦关键词。西装这种单品，合身了显得古板和真实；买大两号却能时髦透顶，重点是好搭又舒服，绝对是这个春天以一敌十的衣橱必备。（转自：ELLE）

西装大一码，头围小一码；对于大头星人来说，大号西装是救命良药。

为了美腻 西装必须买大两码

与很多象征Women‘s Power的单品一样，男式宽肩的设计伴随二战后女权主义思想一同兴盛起来，流行则在上世纪80年代，如今复古回潮，且设计更为舒适服帖。与柔美的单品进行混搭，成为它的全新舞台！

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2017-18春夏季，各大品牌也把轻薄垂坠的大号西装推上了一个流行高峰。像是穿着“男友式休闲西装”，内搭一件休闲的T恤背心，真是酷到没朋友。

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LACOSTE 2017春夏/ CELINE 2018春夏 / PORTS 1961 2018春夏系列

2018春季最百搭外套，非一件大号的西装莫属！

1。大号西装外套+休闲卡其裤

休闲！休闲！休闲！让西装摆脱“职业装枷锁”的关键，就在于用休闲的单品去配它，所以牛仔裤、卡其裤、球鞋，等等才是它的最佳拍档。

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2。大号西装外套+牛仔裤

白衬衫+牛仔裤+大号西装，别怀疑这就是2018春夏不会输的时髦搭配，而且经典不过时，将不费力时髦写在脸上。

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3。大号西装外套+百褶裙

不穿百褶裙怎么能算过了春天呢？在硬朗的阔肩与轻盈的裙摆间，寻找到动感的微妙平衡，这种极具刚柔混搭感的搭配，绝对彰显时尚功力！

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4。大号西装成套穿！

整体的西装套装，原本的“一本正经”被休闲大号的设计所冲垮，只留下套装的惹眼，和清一色造型对于“时尚镜头”的绝佳抓取力。单穿或者内搭运动衫都是时髦之选。

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5。格纹西装，时髦翻倍！

当下流行的低调感大格纹，也是时髦加分的元素。而且一件格纹西装，与牛仔裤、连衣裙等的搭配也是较纯色款更为出彩，如果这个季节只入手一件，格纹是最佳之选。

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6。不对称穿法，让西装更有趣！

使用一条腰带、不对称叠穿，或是胡乱系扣子、夸张配饰等方式，让规规矩矩的西装设计变得“出格”而趣味十足。

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2018春季，你的衣橱是否正缺一件西装外套？记得买大两码！