他的离去让我的败家变成了情怀

导语：3月10日，纪梵希的创始人于贝尔·德·纪梵希去世，享年91岁。这一消息让整个巴黎、整个时尚圈悲痛的同时，也让我们曾经的败过的家都变成了满满的情怀。今天我们就一起来盘点一下那些刷爆你的卡的 Givenchy的大热单品！（编辑：p蛋儿）

早年的纪梵希先生

Givenchy的4G logo

经典：第一个系列

1952年，纪梵希先生让顶级模特Bettina Graziani展示了自己第一个系列作品，Bettina Graziani除了模特的身份外，还是Givenchy的公共关系总管。

Bettina Graziani“Bettina衬衣”

发布会上，Bettina第一个出场，成就了那件出名的“Bettina衬衫”。这件白色亚麻衬衫充满年轻活力和新鲜朝气，现在看来也极其优雅迷人。

经典：永恒赫本小黑裙

众所周知，纪梵希先生和奥黛丽·赫本是至交好友，赫本更是他多年的缪斯女神。赫本 在《蒂凡尼的早餐》中那条全世界最有名的小黑裙，就出自纪梵希先生。

赫本在《蒂凡尼的早餐》中穿着 纪梵希先生设计的小黑裙

Givenchy小黑裙+成名后的赫本+蒂凡尼的珠宝，造就了电影和时尚的双重经典，开启了整个世界对小黑裙的狂热，也让“每个女人都应该有一条小黑裙”这句话铭记于每个女孩的心中。而女主角赫本也因此从女演员华丽转身为时尚icon，影响至今。

大概是每个时尚帝国都要经历一些风雨， Givenchy从创立至今，也曾起起伏伏。自1995年纪梵希先生从 Givenchy 首席设计师的职位退休之后， Givenchy设计总监的职位先后历过John Galliano、Gianfranco Ferro、Alexander McQueen、Riccardo Tisci和目前的Clare Waight Keller。

其中不得不提的就是将赫本优雅小黑裙转变为“黑暗之王”的意大利设计师Riccardo Tisci（Riccardo Tisci已于去年初辞去了纪梵希首席设计师一职）。

Riccardo Tisci

在他任职的12年里，他大胆又具颠覆性的设计让 Givenchy 从赫本“专属”转变为卡戴珊、蕾哈娜等潮人最爱。

超实用的大号Nightingale

2006 年春夏女装，是Riccardo 为 Givenchy 设计的第一个系列，自此开启了他的 Givenchy 时代。同年秋冬女装，Riccardo 推出了入主后的第一款女包：Nightingale 手袋，设计灵感来源于坚强刚毅的南丁格尔。如今，这款大而实用的包，几乎成为欧美女星的出街必备。

Nightingale包

Rosie Huntington-Whiteley X Nightingale



Vanessa Hudgens X Nightingale

EXO 朴灿烈 X Nightingale

施了魔法的潘多拉魔盒

2009 年秋冬女装中，又一款非常重要爆款包由此诞生——Pandora 手袋。这是 Givenchy 第一款软面皮革包款。

软面皮革Pandora



后来，Givenchy 又推出了一款小巧轻盈的PandoraBox，中文名更加讨喜的译为“潘多拉魔盒”。一时间，就像施了魔法一般，几乎所有明星大咖都为之迷恋。

PandoraBox

Blake Lively X PandoraBox



Anne Hathaway X PandoraBox

辣妈最爱的Antigona

2010 年，Riccardo 推出他为 Givenchy 设计的新手袋：Angtigona。Antigona 手袋的灵感来源于希腊神话中女英雄“Antigona”，本身代表着顽强不屈的精神。造型经典、百搭的 Antigona 还兼顾了大容量，一推出就被多位已经当妈妈的女明星相中，尤其是米兰达·可儿，她的不少街拍中几乎都是提着 Antigona 手袋。

Antigona 手袋

Miranda Kerr X Antigona

江湖最潮的数码印花

小鹿斑比、圣母、狗头……自 2011 年起，Riccardo的 Givenchy 进入了扑天盖地数码印花时代，并且红遍大江南北。时尚圈甚至出现了一条“江湖规矩”：谁能第一时间穿上 Givenchy 的秀款，谁就是当之无愧的潮人。

Givenchy 猿猴印花Tee

Amanda Seyfried X 小鹿斑比印花Tee

《来自星星的你》全智贤身穿小鹿斑比

权志龙 X 星星图案上衣



狗头tee

肯豆身穿狗头tee

李钟硕 X 圣母印花tee

再来说说Givenchy 家的彩妆

低调奢华的高定唇膏小羊皮

钢铁直男都听说过的小羊皮，爆款程度不必多说。小羊皮的设计灵感来源于高级定制时装，黑色压纹小羊皮包裹，银质金属，管身简洁利落，棱镜铆钉点缀，4Glogo烙印，尽显低调奢华。而且 Givenchy 每年都会出一个新包装限量小羊皮，抢购盛况可想而知。

Givenchy 小羊皮

Givenchy 小羊皮

小粉皮更是收割了亿万少女的心。

Givenchy 小粉皮

明星四宫格散粉

只要说起散粉，就不得不提 Givenchy 的散粉系列，而旗下的四宫格明星散粉更是自推出销售以来就深受消费者的热爱与追捧，让人无法抗拒。其细腻服帖自然的产品效果更是主打卖点之一，令人轻松就能拥有心机裸妆！

Givenchy明星四色散粉

Givenchy明星四色散粉

Givenchy 任何一个爆款的诞生都不是偶然，66年的积淀让它在不断变革的路上，能够始终坚定态度。

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