原来真正的潮人都在鞋跟上花心思

导语：现在的世界拒绝循规蹈矩，每天都会有新奇的想法和古怪的设想变为现实，这一季球形、透明、不规则的几何设计不断挑战着我们对传统鞋跟类型的认知。这些令人乍舌的新奇鞋跟，除了抢眼真的能穿好走么？今天瑞酱就帮你破解迷思。（来源：瑞丽网）

个性鞋跟

球形鞋跟

球形鞋跟是如今异形跟中不可忽视的存在，穿起来步步生风，为整身的Look画下点睛之笔，因此迅速成为时尚博主和Icon的宠儿。无论是木质半透明款、金属镜面款还是直接把它做成地球、珍珠等等都充满了设计师的想象力。

粉色系个性鞋跟

圆柱形鞋跟

椭圆鞋跟

因为球形不可能做大，因此球形鞋跟的鞋子通常都是中低跟。以一个或多个小球作为支撑，看起来小巧可爱，穿起来也舒适轻松。球形鞋跟可与鞋身保持同色或者近色更为协调，也可与鞋跟采用完全不同的材质和色彩产生撞击的视觉效果。

街拍中的个性鞋跟

街拍中的圆形鞋跟

圆形鞋跟街拍

NEOUS

异形跟不再是大牌的专利，小众品牌NEOUS已经凭借自己现代的设计与真正和价格相配的品质积累了一批忠实的追随者，它将球形鞋跟作为自己品牌的iconic产品。

NEOUS的圆形鞋跟

TracyReese的设计一直带有很强的“非洲情结”。所以她的圆形鞋跟是木制的就不足为奇了。

NEOUS的圆形鞋跟

Jacquemus

JACQUEMUS一向鬼马搞怪，是法系新浪潮设计的代表，风格兼容古典、现代摩登感。只有你想不到，没有它做不到。喜欢玩结构和不对称，所以让模特踩着一双“大橙子”出来也是合情合理。

明星穿Jacquemus圆形鞋跟

品牌设计师Simon Porte Jacquemus不喜欢过度关注细节的处理，所以他的的作品都有些半成品的味道。

个性鞋跟的设计灵感

单品推荐

JACQUEMUS $710

SOLACE LONDON $623

REJINA PYO

几何体鞋跟

穿平底鞋太矮，高跟鞋会摔，稳妥的几何鞋跟帮你分分钟解决这个顾虑。几何异形跟在标榜自己个性的同时让所有人的眼光都聚焦到你脚下的世界。走在路上，不经意间透露出你的好品味。

几何体鞋跟街拍

方形鞋跟街拍

透明方形鞋跟街拍

几何款鞋跟堆砌出层次感，光看鞋跟就能产生强烈的视觉效果。服饰随意搭配就会让造型瞬间与众不同。

酒杯状鞋跟街拍

J.W.Anderson

有清新脱俗就有超另类，J.W.Anderson就是另类中的鬼才。金属质感的鞋跟就是现代艺术的一种表现形式，让人眼前一亮。不知道穿着的人是否会觉得自己像踩了一双无敌风火轮。

J.W.Anderson的空心椭圆鞋跟

J.W.Anderson椭圆鞋跟

J.W.Anderson椭圆鞋跟2

REJINA PYO

韩国设计师REJINA PYO今年也在矮矮的鞋跟上“大肆作妖”，这双红色积木跟鞋充满了浓烈的艺术气息，更像是一件工艺品，搭配连衣裙复古又好看。

REJINA PYO宣传图

秀场中的个性鞋跟

单品推荐

Jacquemus2

NEOUS &706

装饰元素鞋跟

这款鞋跟不再在形状、材质或者工艺上费心思，而是想尽办法往上加加加。在鞋跟上添加各式风格的元素，如蝴蝶图案、流苏、一环环细碎的水晶或是夸张大胆的印花都让你的鞋跟立刻成为派对中无人可敌的战鞋。不仅颜值爆表，而且心思十足。

装饰元素鞋跟街拍细节图

装饰元素鞋跟街拍图

夸张装饰元素鞋跟

夸张的印花图案包裹鞋跟是最不费劲的一种鞋跟升级版设计。无论是清新复古的花草鸟兽，还是搞怪特别的小龙虾，穿上它就能彰显自己的style。

个性鞋跟街拍

Saint Laurent

SaintLaurent这双Opyum高跟鞋绝对算的上今年ins上超人气单品之一，“YSL”的LOGO搭配漆皮的材质，非常别致和性感。虽然这双鞋没有那么好穿，但是依然组织不了它成为爆款。

Saint Laurent品牌logo鞋跟

Saint Laurent鞋跟

Saint Laurent个性鞋跟

Chanel

异形鞋跟的较劲中，首当其冲的是香奈儿的早春度假系列中的珍珠鞋。Chanel真的很爱珍珠题材了，珠光闪闪又优雅满分。

Chanel珍珠鞋跟