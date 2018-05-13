有了这件人手必备的美貌单品 从此再也不怕下雨啦

导语：五月的天气，花裙子都可以拿出来了，开心！（文章来源：外滩时尚）

但是，这样穷开心的好天气，估计还能持续一个月。

怎么办，还有点盼着下雨了呢！

入夏以后，梅雨季节就要来了，淅淅沥沥的潮湿天气里，我纠结的事情是：下雨天，要穿什么鞋？

曾经有过一个惨痛经历，偶然淋了一场雨，心爱的 Gucci 小皮鞋的漆皮面就毁掉了，心塞！

所以现在每次出门前，都要小心地查一下天气 app。万一不巧赶上下雨，只能换下娇气的小羊皮，开始灰头土脸的一天。这种经历，相信你也可以感同身受。

但其实，我今天想说的是，即使是下雨天，也一样需要装扮自己的‘仪式感’啊。

还记得《小猪佩奇》第一集，一家四口穿着五彩斑斓的雨靴，欢脱地踩泥坑的场景吗？

《小猪佩奇》一家四口穿着五彩斑斓的雨靴

再是平庸的装扮，你只需要一双实用又好看的雨靴，就可以瞬间点亮全身了！

《帕丁顿熊》里的雨靴，其实大有来头！

还记得《帕丁顿熊》里充满英式情愫的惠灵顿长靴吗？

第一个把惠灵顿雨靴穿火的人，其实是英国的惠灵顿公爵 Arthur Wellesley。

惠灵顿公爵

在当时，一种叫做海森（Hessian）的长筒靴在军中非常时髦。公爵命自己的鞋匠根据这种鞋型，改良出简洁实用的惠灵顿长靴（就是他脚上这双）。

穿上它，在骑马时就不会磨损腿肚子，膝盖被靴筒包裹住，也可以保护军人脆弱的关节。后来，这种靴型得到发扬光大，不仅是行军需要，贵族在狩猎和户外运动的时候也会穿。

在 1852 年，一个叫做 Hiram Hutchinson 的男人，遇到了发明橡胶硫化技术的 Charles Goodyear，果断买下了他的专利，并用它开始做橡胶雨靴，就有了现在闻名世界的 Aigle 这个雨靴品牌。

Hiram Hutchinson

于是，从牛皮换成橡胶，一双防水防污，防滑保暖的实用惠灵顿长靴就应运而生了。

别搞错啦，时髦人才穿雨靴！

如今，雨靴早就变成时髦人的专利。这位姑娘，甚至连结婚都要穿一双白色的雨靴。

这位姑娘甚至连结婚都要穿一双白色的雨靴

每年潮人聚集的音乐节，就是漂亮雨靴的天下。

英国天气潮湿，一落雨就会陷入泥泞，所以在 Glastonbury 这样的露天音乐节上，爱美的姑娘们，都会人手一双长筒雨靴。

简洁好搭配的黑色，是大多数人的选择。无论穿什么色系，都能罩得住。

从 Kendall 到 Stella McCartney，人人都爱穿它去音乐节。就算在泥泞的草地上，也十分耐脏，沾上泥巴，冲冲洗洗就又是一条好汉。

但我更喜欢彩色，只有加上色彩，才会让你在灰蒙蒙的一天里，拥有好心情。超喜欢饱和度高的红色，颜值特别高。

凯特王妃最爱的军绿色，很适合在绿植的背景下拍照。

颜值即是正义，即使把它穿出街，也不会让你觉得有“他穿了一双雨靴”的突兀感！

在提起穿雨靴时，有的姑娘会有顾虑，“不敢穿雨靴，会显得腿短”。

其实，选一双合适的靴子，你也能拥有大长腿！

一般来说，最安全的选择，是长筒雨靴。

在膝盖以下，但是不会把小腿在视觉上截成两段。如果靴筒贴合腿部线条，反而会修饰腿型，显得又直又长。

还有就是切尔西款式的雨靴，如果你不仔细观察，根本看不出来它是橡胶做的！

如果你的腿不够细，请谨慎尝试短筒，或者是不够贴合的长靴。不然，就会和 Met Gala 上的水果姐一样，秒变小短腿。

这个年轻的手工品牌，把我们的心都融化了！

说了这么多，下面终于到了你们最爱的“买买买”环节啦！

提起雨靴，大家最熟知的品牌，也许是法国的 Aigle，和英国的 Hunter，色彩丰富，也是明星们喜爱的选择。

前几天，我去了一家“雨靴快闪店”，认识了一个年轻时髦的手工雨靴品牌 Unicare，回来就安利了一圈小伙伴，大家都跃跃欲试了！

大多数人买雨靴，主要的痛点在于，它“太像雨靴”，走在马路上，一看就是专门为了下雨的糟糕天气准备的，能穿出街的场合实在不多。

但第一眼看到 Unicare 的时候，我首先被它们的颜值吸引了。

鞋型很简洁，颜色也很值得玩味。

不仅有基础的亚光黑色与裸色，还有带着灰调的高级粉，饱和度高的明黄色，还有 Celine 的雾霾蓝，都是时下最流行的色彩。

让大家纷纷砍手的关键是，作为一双手工雨靴，它的价格真的不贵。

Unicare 的这双 Wellington 长筒靴，官方定价是 RMB 599，和 Aigle 们动辄千元的价格相比，性价比超高。

他家的切尔西雨靴我也试了，价格是 399 元，是不是也不贵？推荐黑色，就算不是下雨天也可以穿，不管去户外还是上班，都不会显得奇怪。

除了 Unicare，我还发现了另一个雨靴品牌，叫做 Joycorn，名字来自两位创始人夫妇英文名（Joyce + Unicorn）。

除了售卖成年人的雨靴外，还有可以给家里小朋友买的可爱雨具。比如这双印着吃豆人趣味图案的小雨靴，就颜值很高。

另一件特别喜欢的单品，就是他家的吃豆人合作系列透明小雨衣，不仅颜值高，还有个给小朋友放背包的空间，实用极了！