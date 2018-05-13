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有了这件人手必备的美貌单品 从此再也不怕下雨啦

有了这件人手必备的美貌单品 从此再也不怕下雨啦
2018年05月13日 00:03 新浪时尚
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　　导语：五月的天气，花裙子都可以拿出来了，开心！（文章来源：外滩时尚）

　　但是，这样穷开心的好天气，估计还能持续一个月。

怎么办，还有点盼着下雨了呢！怎么办，还有点盼着下雨了呢！

　　入夏以后，梅雨季节就要来了，淅淅沥沥的潮湿天气里，我纠结的事情是：下雨天，要穿什么鞋？

　　曾经有过一个惨痛经历，偶然淋了一场雨，心爱的 Gucci 小皮鞋的漆皮面就毁掉了，心塞！

　　所以现在每次出门前，都要小心地查一下天气 app。万一不巧赶上下雨，只能换下娇气的小羊皮，开始灰头土脸的一天。这种经历，相信你也可以感同身受。

　　但其实，我今天想说的是，即使是下雨天，也一样需要装扮自己的‘仪式感’啊

　　还记得《小猪佩奇》第一集，一家四口穿着五彩斑斓的雨靴，欢脱地踩泥坑的场景吗？

《小猪佩奇》一家四口穿着五彩斑斓的雨靴《小猪佩奇》一家四口穿着五彩斑斓的雨靴

　　再是平庸的装扮，你只需要一双实用又好看的雨靴，就可以瞬间点亮全身了！

　　《帕丁顿熊》里的雨靴，其实大有来头！

　　还记得《帕丁顿熊》里充满英式情愫的惠灵顿长靴吗？

　　第一个把惠灵顿雨靴穿火的人，其实是英国的惠灵顿公爵 Arthur Wellesley。

惠灵顿公爵惠灵顿公爵

　　在当时，一种叫做海森（Hessian）的长筒靴在军中非常时髦。公爵命自己的鞋匠根据这种鞋型，改良出简洁实用的惠灵顿长靴（就是他脚上这双）。

　　穿上它，在骑马时就不会磨损腿肚子，膝盖被靴筒包裹住，也可以保护军人脆弱的关节。后来，这种靴型得到发扬光大，不仅是行军需要，贵族在狩猎和户外运动的时候也会穿。

　　在 1852 年，一个叫做 Hiram Hutchinson 的男人，遇到了发明橡胶硫化技术的 Charles Goodyear，果断买下了他的专利，并用它开始做橡胶雨靴，就有了现在闻名世界的 Aigle 这个雨靴品牌。

Hiram HutchinsonHiram Hutchinson

　　于是，从牛皮换成橡胶，一双防水防污，防滑保暖的实用惠灵顿长靴就应运而生了。

　　别搞错啦，时髦人才穿雨靴！　　

　　如今，雨靴早就变成时髦人的专利。这位姑娘，甚至连结婚都要穿一双白色的雨靴。

这位姑娘甚至连结婚都要穿一双白色的雨靴这位姑娘甚至连结婚都要穿一双白色的雨靴

　　每年潮人聚集的音乐节，就是漂亮雨靴的天下。

　　英国天气潮湿，一落雨就会陷入泥泞，所以在 Glastonbury 这样的露天音乐节上，爱美的姑娘们，都会人手一双长筒雨靴。

　　简洁好搭配的黑色，是大多数人的选择。无论穿什么色系，都能罩得住。

　　从 Kendall 到 Stella McCartney，人人都爱穿它去音乐节。就算在泥泞的草地上，也十分耐脏，沾上泥巴，冲冲洗洗就又是一条好汉。

　　但我更喜欢彩色，只有加上色彩，才会让你在灰蒙蒙的一天里，拥有好心情。超喜欢饱和度高的红色，颜值特别高。

凯特王妃最爱的军绿色，很适合在绿植的背景下拍照。

　　凯特王妃最爱的军绿色，很适合在绿植的背景下拍照。

　　颜值即是正义，即使把它穿出街，也不会让你觉得有“他穿了一双雨靴”的突兀感！

在提起穿雨靴时，有的姑娘会有顾虑，“不敢穿雨靴，会显得腿短”。

　　在提起穿雨靴时，有的姑娘会有顾虑，“不敢穿雨靴，会显得腿短”。

　　其实，选一双合适的靴子，你也能拥有大长腿！

　　一般来说，最安全的选择，是长筒雨靴

　　在膝盖以下，但是不会把小腿在视觉上截成两段。如果靴筒贴合腿部线条，反而会修饰腿型，显得又直又长。

　　还有就是切尔西款式的雨靴，如果你不仔细观察，根本看不出来它是橡胶做的！

　　如果你的腿不够细，请谨慎尝试短筒，或者是不够贴合的长靴。不然，就会和 Met Gala 上的水果姐一样，秒变小短腿。

　　这个年轻的手工品牌，把我们的心都融化了！

　　说了这么多，下面终于到了你们最爱的“买买买”环节啦！

　　提起雨靴，大家最熟知的品牌，也许是法国的 Aigle，和英国的 Hunter，色彩丰富，也是明星们喜爱的选择。

　　前几天，我去了一家“雨靴快闪店”，认识了一个年轻时髦的手工雨靴品牌 Unicare，回来就安利了一圈小伙伴，大家都跃跃欲试了！

　　大多数人买雨靴，主要的痛点在于，它“太像雨靴”，走在马路上，一看就是专门为了下雨的糟糕天气准备的，能穿出街的场合实在不多。

　　但第一眼看到 Unicare 的时候，我首先被它们的颜值吸引了。

　　鞋型很简洁，颜色也很值得玩味。

　　不仅有基础的亚光黑色与裸色，还有带着灰调的高级粉，饱和度高的明黄色，还有 Celine 的雾霾蓝，都是时下最流行的色彩。

　　让大家纷纷砍手的关键是，作为一双手工雨靴，它的价格真的不贵

　　Unicare 的这双 Wellington 长筒靴，官方定价是 RMB 599，和 Aigle 们动辄千元的价格相比，性价比超高。

　　他家的切尔西雨靴我也试了，价格是 399 元，是不是也不贵？推荐黑色，就算不是下雨天也可以穿，不管去户外还是上班，都不会显得奇怪。

　　除了 Unicare，我还发现了另一个雨靴品牌，叫做 Joycorn，名字来自两位创始人夫妇英文名（Joyce + Unicorn）。

　　除了售卖成年人的雨靴外，还有可以给家里小朋友买的可爱雨具。比如这双印着吃豆人趣味图案的小雨靴，就颜值很高。

　　另一件特别喜欢的单品，就是他家的吃豆人合作系列透明小雨衣，不仅颜值高，还有个给小朋友放背包的空间，实用极了！

雨靴长靴橡胶
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