苗苗致敬巩俐经典造型 这些老电影里的单品正时髦

导语：新晋冯女郎苗苗日前在戛纳电影节表现可圈可点。一向低调的她这次身着华服真是熠熠发光，让我们先来看看她在电影节上的惊艳造型吧！（来源：瑞丽网）

苗苗亮相戛纳

苗苗戛纳造型

虽然都是长裙，但是苗苗却均选择了素色款式，黑白纱裙勾勒出完美身材，棉布裙加上颈部的珠饰打造出了低调质朴的华丽气质。

苗苗致敬巩俐

除了身着华服的她惊艳了微博热搜，就连在海边的私服照也是成了最近的热门话题。

来到戛纳后，她在傍晚的戛纳海滩拍摄了一组照片，只见她穿着白色衬衫、黑色裙装，长发飘飘，这不正是25年前巩俐的同款造型吗？苗苗此举颇有深意，她要向偶像巩俐致敬，用行动实现华人女星的传承。

其实除了这些经典的照片之外，很多早期电影中的难忘造型也颇有看点，即使用在当今也可以堪称“教科书般的经典造型”。现在大家不都对复古造型情有独钟吗？那么今天瑞酱就带着大家一起回顾一下那些年的经典影视作品，顺道把电影中暗藏的时尚搭配玄机统统揭秘给你！

1 穿普拉达的女王

电影《穿普拉达的女王》

这部电影对于很多女孩来说都有着非凡的意义，站在时尚金字塔顶尖“穿PRADA”的梅姨让我们对美有了新的认识！

剧照

电影剧照

在影片中梅姨爱不释手的金框墨镜可以堪称让人过目不忘，金色墨镜并不土气，反而有种尊贵与大气的体现。

肯豆墨镜造型

如今金属元素也被运用在了墨镜上，金属边框不仅让你有种棱角分明的轮廓感而且还能彰显帅气。

倪妮

除了墨镜之外，很多明星更是用金属眼镜打造了大片上的经典造型，倪妮同款的大号眼镜也成为了时髦精们的风向标！

安妮海瑟薇经典造型

电影中安妮海瑟薇经典造型

除了女魔头之外，安妮从小助理进阶到时髦精的励志故事也让很多人动容。对于职业装的规划其实并不难，一套经典的“黑白装”就能让你兼得职业感与时尚属性。

黑白套装街拍

白西装与黑裤子是极好的通勤搭配，如果你能在款式上加点心意那就再好不过了！

小香风时尚街拍

略带小香风的花呢材质更是黑白职业装的极好选择，凹凸有致的材质能让你看上去气质倍增。

2 蒂芙尼的早餐

《蒂凡尼早餐》

在《蒂凡尼早餐》中，熹微的晨光中，Moon River悠扬响起。赫本踱着小步走在纽约第五大道上，喝着咖啡，嚼着牛角面包，穿着纪梵希的小黑裙，高贵的发髻，带着Wayfarer太阳镜，当这个女子出现的时候，所有人都不禁发出一声赞叹：“她才是真的女神！”这也奠定了小黑裙应该有的地位！

小黑裙时尚街拍

而在当今，小黑裙被改造的五花八门，这并不是一件坏事，对于不同身材、不同风格的人来说也是“更多选择，更多欢乐。”

超模示范小黑裙穿搭

经典的纪梵希之作当然不可取代，然鹅小编给你安利的黑色吊带裙更是百搭之选。不管是单穿还是作为内搭都是充满法式优雅的不二佳品。

《蒂凡尼早餐》中的经典造型

在《蒂凡尼早餐》中第二个经典造型就是赫本的大礼帽了。作为法式优雅的代表，宽檐礼帽象征着气质，同时也让赫本的脸小了不少。

宽檐帽造型

这样的平底礼帽更具有时尚感，相比较圆顶来说还独具时髦的中性风。

度假风十足的草帽

既然要迎接夏天，那么草帽材质也是必选项，虽然少了沉稳大气的气质，却多了休闲活泼，还十分减龄呢！

复古海报中的丝巾戴法

还记得赫本这个头巾的造型吗？这不经意间打造的居家造型没想到却能流传至今。

丝巾绑发

你当然可以打造赫本同款的头巾LOOK，打造复古的优雅女人造型。

丝巾变头绳

你还可以尝试把头巾缠绕在马尾上，更加活泼。

丝巾的时尚街拍

或是把它系在颈部、腰部、手腕甚至包包上。别看一条简单的丝巾，却能在细节处为你的时髦加分。

3 这个杀手不太冷

电影《这个杀手不太冷》

《这个杀手不太冷》女主角Matinda的穿搭像是能够预测未来，精准的掌握到了20年后的现在潮流。比如她绝不离身的——choker。

时尚达人戴choker

虽然choker已经不像杀手中那般冷血，但小编还是对黑色蜜汁钟情。毕竟走酷炫路线还是黑色最百搭、效果最超凡。