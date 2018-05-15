八一八最受90后欢迎的潮鞋都有谁

导语：时尚一直都是一个圈，反反复复的来回转，而现在圈子有了越缩越小越转越快的趋势，今两年的时髦全部停留在8、90年代的轻复古阶段，除了服饰配饰，我们发现原来鞋子也统统绕了回去，很多在90年代开发风行的鞋款，全部成了如今的爆款！（来源：瑞丽网）

1、丑帅丑帅的老爹鞋

最先要说下的就是全面改变运动鞋潮流的老爹鞋！其实8、90年代流行的一个关键点就是看起来丑丑的、笨笨的。曾经我们嫌弃的如今都越看越萌！老爹鞋只所以叫做老爹鞋因为它看起来就像你老爸的那双旧旅游鞋，但是你却迷之想拥有！

乔布斯同款 New Balance 992 老爹鞋

老爹鞋

这股潮流的兴起无疑要感谢Balenciaga的Triple S，于是乎各个高高在上的大牌都开始推出这种丑丑的旅游鞋，上至LV下至Gucci，虽然是运动鞋但价格却一点都不亲民，哪怕Triple S都已经是Made in china了，你依旧抢都抢不到！

老爹鞋街拍

除了大牌，运动品牌当然更不能少分了这块蛋糕，想当年小甜甜布莱尼最爱的Skechers，如今也凭“熊猫鞋”回血，Nike、阿迪、也都爆款不断！

吴亦凡穿Nike Air Max 97

老爹鞋街拍

FILA 的DISRUPTOR号称为女生设计发行，老爹小白鞋双重保障，是不是正好戳中你！

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Jeffrey Campbell

Stella McCartney

2、PVC最耀眼的小透明

如果今年在大街上你看到人人都穿塑料雨衣手提塑料袋脚踩透明鞋的话，你千万不要太惊讶，因为PVC风潮已经全面侵袭了今年的时尚潮，可以说是最耀眼的小透明了！

复古风海报

PVC最早出现在时尚圈是在1989年被Martin Margiela采用，但是一直没有算作服饰的主流材质，知道最近今年才开始频繁被各大品牌搬上秀场。

王菲穿pvc

秀场中的pvc单品

这股势头被Chanel2018年春夏系列推到了最高潮！从帽子到衣服到包包再到鞋子全部PVC上线，让潮人们为一块塑料布抢破了头！

pvc细节单品

刘雯，江疏影

透明鞋你可以单独穿着，也可以搭配一双小袜子，比普通鞋款的可塑性要强很多，而且自带未来感！

Riri街拍

山东天后也示范过的Jimmy Choo×Off White，不得不说加了这一层之后确实是美，普通高跟鞋件件都变水晶鞋，而且还很潮！

pvc高跟鞋单品

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Maryam Nassir Zadeh

3、优雅担当小猫跟

猫跟的热度也不是一天两天了，我们一直在安利，因为它不仅自带优雅气息，还是拯救不会穿高跟鞋的女孩的福音。

当然小猫跟并不是90年代的产物，早在60年代就被女神赫本穿火了，不过后来一直处于沉寂的状态，直到90年代才有复苏的势头。

复古风中的小猫跟

猫跟鞋街拍

猫跟搭配裙装或裤装都没有问题，只有一个Bug，那就是不太适合粗腿穿着，不过搭配牛仔裤就可以解决！

甜美范猫跟鞋街拍

复古猫跟鞋街拍

猫跟短靴也是值得安利的单品，算是如今“新猫跟”的代表单品，将性冷淡的简约风与经典造型完美结合。

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