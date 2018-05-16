学杨幂这样穿蕾丝透视不会被嘲太抓马

导语：是的，虽然刚刚入夏，但是这几天的温度眼看着已经飙升到快40！不知道你那边凉快么？反正我已经忍不住的开始什么簿什么透就开始往身上穿什么！（来源：瑞丽网）

秀场中的仙女裙

好吧，其实是这几天看戛纳看的有点受刺激，因为“肯豆”最近在戛纳玩的可以说是非常愉快了，不管走红毯还是跑趴，几乎都是真空上阵！美虽然是够美，但是却不是我们能Hold住的！没有身材也没有必要这样出门的我们，对于这种透视第一反应还是会怕怕的！

肯豆红毯

这条Schiaparelli的透视裙将可爱和性感完美融合，但是再美也不是人人都敢穿！

肯豆亮相派对

之前这条Paco Rabanne几乎就是一层薄纱，虽然上身可以真空，但是下身这个肉色内裤就有点不美了！

杨幂

还是回到符合我们国情的透视来洗洗眼睛，大幂幂的这条MK蕾丝裙就要顺眼的多，而且搭配了Y/Project的白T，一点都不会显得老气，可以说是最正确的透视打开方式，让我们一起来为大幂幂比个666。

秀场中的蕾丝

不多说废话，让我们马上进入到透视到底怎么穿才高级的环节，首先就是人人都有的最平常却最不好穿的蕾丝透视！

名媛穿蕾丝连衣裙街拍

首先就是人手一条的蕾丝连衣裙，是的，大家一定都有，因为我们觉得在夏天穿上一条白色蕾丝裙才是仙女，但是连真名媛Olivia Palermo穿上都是这种效果你就想想自己吧，画面至少要再加上个30斤之后。

蕾丝连衣裙街拍

你要说那蕾丝连衣裙裙就不能穿了么？想要穿出潮范并且不显Low显胖的蕾丝，你可以尝试今年大热的蕾丝罩裙，宽宽松松的搭在吊带连衣裙外，反而会有显瘦效果！

蕾丝罩衫配牛仔裤

或者尝试大热的裙+裤叠搭，一样是让蕾丝带出时髦味道的最佳选择！

奚梦瑶

修身的蕾丝衬衫也是一大Bug，哪怕你是超模奚梦瑶也难以掩盖那铺面而来的土气感。

周冬雨

衬衫一定要选择宽松款，而且内搭一定不要是充满仔细的直接Bra上阵，而是要搭配吊带才不跑Low。

高圆圆

高圆圆可以说是为我们做了最佳示范。

蕾丝配收腰大衣

当然我们还可以玩叠搭，将蕾丝与其他单品组合做内搭，都能消减蕾丝自带的风尘味，尤其是与正式感单品，比如西装的组合最完美！

蕾丝连衣裙

国美穿蕾丝

局部蕾丝其实是最适合又没身材又没什么气质的我们，在任何单品上拼接一小块，加一点点的若隐若现，不会Over又增加了点女人味，是最值得安利的。

宋佳穿蕾丝配西服

蕾丝裙街拍

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