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戛纳时尚故事|再苛刻的红毯限制都挡不住这些奇葩造型

戛纳时尚故事|再苛刻的红毯限制都挡不住这些奇葩造型
2018年05月17日 08:15 新浪时尚
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　　导语：不知不觉中，戛纳电影节已经进行了7天，这几天，我们看了这么多或美或仙或性感的红毯造型。但其实，高大上的戛纳红毯，每年都有不少人前来作妖博眼球，就算是门槛限制重重也挡不住他们吓人的奇葩造型。（编辑：@philtre）

　　谁年轻时没疯狂过？！谁还没有过几次不忍回首的失败造型？！就这个问题，新浪时尚特别策划#撩星记#还采访到了超模奚梦瑶。如果自己穿了一件很失败的裙子，几年后再回看又会是什么样的感觉呢？一起看看奚梦瑶怎么说的吧！

　　其实，戛纳为了限制明星在红毯上作妖博眼球，一直都有十分严格的门槛限制以及着装要求。我们先来看看戛纳出品的那些严格红毯限制。

　　限制一：高跟鞋是必备

　　要说到最爱脱鞋的女明星，克里斯汀-斯图尔特一定首当其冲。这不，在今年戛纳红毯上，等各位摄影大哥拍照完毕后，小K再度脱鞋，赤脚走上了红毯台阶。

小K红毯脱鞋小K红毯脱鞋

　　作为今年评审团成员之一的小K这是在用行动对戛纳红毯必须穿高跟鞋，这项不成文的规定说”no”！

小K赤脚走红毯小K赤脚走红毯

　　说到戛纳红毯必须穿高跟鞋这项限制，就要回顾到第68届戛纳电影节上发生的“高跟鞋事件”。 当时有几个50多岁的女士受邀参加电影《卡罗尔》的首映式，但却因为穿着平底鞋而被工作人员拒绝入场。但其中有些人其实是因为身体原因不能穿高跟鞋。

　　《卡罗尔》是由凯特-布兰切特和鲁妮-玛主演的关于上世纪50年代女同性恋的故事，而在这么一个以关注女性为主题的电影首映礼上，却有女性因为没有穿高跟鞋而被拒之门外。这件事一时间引起极大的争议，各大报刊都纷纷站出来表态，《银幕日报》称“这对推动性别平等是一个糟糕的公关举动”。

《卡罗尔》戛纳红毯《卡罗尔》戛纳红毯

　　当年主演主竞赛单元参赛电影《边境杀手》的著名影星艾米莉-布朗特甚至以放弃走影片首映红毯的方式表明了自己的态度。“我觉得每个人都可以穿平底鞋，我们不应该总被要求穿高跟鞋。”

艾米莉-布朗特艾米莉-布朗特

　　事情越闹越大，戛纳电影节发言人出面澄清那是工作人员的失误，电影节并没有明确规定大家在所有场合都一定要穿多高的高跟鞋。但高跟鞋的规定却一直被现场保安或主办人员“忠实”执行。

　　当然，每年戛纳红毯，都有不少大咖明星敢和主办方“对着干”。在第69届戛纳电影节上，苏珊-萨兰登和小K就穿了平底鞋亮相。

苏珊-萨兰登和小K穿平底鞋亮相第69届戛纳电影节苏珊-萨兰登和小K穿平底鞋亮相第69届戛纳电影节

　　而朱莉娅-罗伯茨更是直接光脚走上红毯…

Julia Roberts赤脚走红毯Julia Roberts赤脚走红毯

　　限制二：黑色正装+黑领结

　　有了女士的着装限制，男士也少不了。在戛纳红毯上，最不会出错的打扮就是“Black Tie”，黑色正装搭黑领结是标配，所以戛纳红毯上的男明星着装基本上都是黑压压的一片。

男明星基本上都是黑压压的一片男明星基本上都是黑压压的一片

　　当然，也曾经有不少大咖不按常理出牌，1953年毕加索参加电影《恐惧的代价》首映时，竟穿了一套羊羔毛大衣。

毕加索毕加索

　　迈克尔-杰克逊的音乐录影带《鬼怪》首映式当天，他穿了一件军装风上衣和一条会发光的裤子，成为经典造型之一。

迈克尔-杰克逊迈克尔-杰克逊

　　还有你帅你说了算的高司令Ryan Gosling则穿了一件Ralph Lauren的白色西服亮相戛纳红毯。

高司令Ryan Gosling穿白色西服走红毯高司令Ryan Gosling穿白色西服走红毯

　　但无论你咋穿，黑色领结都是必备的。甚至在2016年戛纳期间，uber还会给男士提供购买领结的项目，价格甚至都炒到85欧一个。

还能这样玩还能这样玩

　　限制三：对“定毯神针”说不，5分钟是上线

　　我们都知道，戛纳红毯拍照区域只有短短的60米，正常走路30秒就能走完。但为了配合拍照，一般明星都会在上面停留不到2-3分钟的时间。但每届戛纳总有不少毯星一上红毯，就变“定毯神针”。

水原希子水原希子

　　比如今年的水原希子就在红毯上兜兜转转，让裙摆飞扬了10分钟之久。所以为了避免女明星拖延时间而耽误电影展映，5分钟还不走的，就会有黑衣大哥上来“请”人了！

杨幂杨幂

　　限制四：不要自拍

　　作为每年“兵家必争之地”的戛纳红毯，明星为了给自己增加话题性和曝光率，不少嘉宾开始和影迷或者是其他明星在红毯上大玩自拍。但因为自拍时间过长，导致后面嘉宾赶不上放映，这点让主办方格外头疼。

红毯自拍红毯自拍
巴拉德皮特红毯自拍巴拉德皮特红毯自拍
戛纳红毯自拍戛纳红毯自拍

　　所以作为今年的新规定，戛纳主办方全方位禁止红毯自拍，但还是有人顶风作案。

依旧有人在今年戛纳红毯上大玩自拍依旧有人在今年戛纳红毯上大玩自拍

　　定了这么多严苛的规矩，说白了都是为了让明星嘉宾能穿的正式得体。但每年还是有不少人不信邪，千里迢迢来了，为了能多赚得更多曝光率，又怕摄影师不拍，只能靠奇葩造型取胜。毕竟，在结束后的“本届戛纳谁最抓马”的盘点中，能有一席之地也是好的。

　　最后，我们再带着大家瞅瞅那些载入“经典”戛纳穿搭的抓马造型：

　　抢镜一：“宠物”上身

　　看了那么多戛纳红毯图，女明星最爱的元素之一莫过于羽毛，但如果太多了，不仅没了仙气，反而成了鸡毛掸子。

天鹅翅膀也抢镜天鹅翅膀也抢镜

　　而各类妖魔鬼怪的造型也是略见不鲜。

黑山老妖黑山老妖
两缕头发cos鲶鱼两缕头发cos鲶鱼

　　再看看这位身着火烈鸟礼服霸屏的女士，最终也逃不过被保安拎走的命运。

红白火烈鸟造型红白火烈鸟造型
被保安拎走被保安拎走

　　甚至还有觉得自己衣服不够抢镜，那就抱条蛇，总有人拍我了吧！

抱蛇抱蛇

　　抢镜二：“垃圾堆”艺术

黑黢黢的看着很吓人黑黢黢的看着很吓人
垃圾礼盒也疯狂垃圾礼盒也疯狂
折纸的艺术了解下折纸的艺术了解下
折纸的艺术了解下折纸的艺术了解下

　　抢镜三：膨胀战术

　　不怕摄影师不认识，一个人有两个大，你很难忽视我了吧？！

cos火龙果的印度某女星cos火龙果的印度某女星
“泰国范冰冰”香波变座山雕“泰国范冰冰”香波变座山雕

　　战略四：衣服不行，头发凑

　　说到头发的艺术，就不得不提Elena Lenina，如果你觉得脸盲，那她标志性的造型就是各种变化莫测的发型。

Elena Lenina戛纳造型Elena Lenina戛纳造型
Elena Lenina戛纳造型Elena Lenina戛纳造型
Elena Lenina戛纳造型Elena Lenina戛纳造型
Elena Lenina戛纳造型Elena Lenina戛纳造型
Elena Lenina戛纳造型Elena Lenina戛纳造型
戛纳抓马规矩
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