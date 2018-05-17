戛纳时尚故事|再苛刻的红毯限制都挡不住这些奇葩造型

导语：不知不觉中，戛纳电影节已经进行了7天，这几天，我们看了这么多或美或仙或性感的红毯造型。但其实，高大上的戛纳红毯，每年都有不少人前来作妖博眼球，就算是门槛限制重重也挡不住他们吓人的奇葩造型。（编辑：@philtre）

谁年轻时没疯狂过？！谁还没有过几次不忍回首的失败造型？！就这个问题，新浪时尚特别策划#撩星记#还采访到了超模奚梦瑶。如果自己穿了一件很失败的裙子，几年后再回看又会是什么样的感觉呢？一起看看奚梦瑶怎么说的吧！

其实，戛纳为了限制明星在红毯上作妖博眼球，一直都有十分严格的门槛限制以及着装要求。我们先来看看戛纳出品的那些严格红毯限制。

限制一：高跟鞋是必备

要说到最爱脱鞋的女明星，克里斯汀-斯图尔特一定首当其冲。这不，在今年戛纳红毯上，等各位摄影大哥拍照完毕后，小K再度脱鞋，赤脚走上了红毯台阶。

小K红毯脱鞋

作为今年评审团成员之一的小K这是在用行动对戛纳红毯必须穿高跟鞋，这项不成文的规定说”no”！

小K赤脚走红毯

说到戛纳红毯必须穿高跟鞋这项限制，就要回顾到第68届戛纳电影节上发生的“高跟鞋事件”。 当时有几个50多岁的女士受邀参加电影《卡罗尔》的首映式，但却因为穿着平底鞋而被工作人员拒绝入场。但其中有些人其实是因为身体原因不能穿高跟鞋。

《卡罗尔》是由凯特-布兰切特和鲁妮-玛主演的关于上世纪50年代女同性恋的故事，而在这么一个以关注女性为主题的电影首映礼上，却有女性因为没有穿高跟鞋而被拒之门外。这件事一时间引起极大的争议，各大报刊都纷纷站出来表态，《银幕日报》称“这对推动性别平等是一个糟糕的公关举动”。

《卡罗尔》戛纳红毯

当年主演主竞赛单元参赛电影《边境杀手》的著名影星艾米莉-布朗特甚至以放弃走影片首映红毯的方式表明了自己的态度。“我觉得每个人都可以穿平底鞋，我们不应该总被要求穿高跟鞋。”

艾米莉-布朗特

事情越闹越大，戛纳电影节发言人出面澄清那是工作人员的失误，电影节并没有明确规定大家在所有场合都一定要穿多高的高跟鞋。但高跟鞋的规定却一直被现场保安或主办人员“忠实”执行。

当然，每年戛纳红毯，都有不少大咖明星敢和主办方“对着干”。在第69届戛纳电影节上，苏珊-萨兰登和小K就穿了平底鞋亮相。

苏珊-萨兰登和小K穿平底鞋亮相第69届戛纳电影节

而朱莉娅-罗伯茨更是直接光脚走上红毯…

Julia Roberts赤脚走红毯

限制二：黑色正装+黑领结

有了女士的着装限制，男士也少不了。在戛纳红毯上，最不会出错的打扮就是“Black Tie”，黑色正装搭黑领结是标配，所以戛纳红毯上的男明星着装基本上都是黑压压的一片。

男明星基本上都是黑压压的一片

当然，也曾经有不少大咖不按常理出牌，1953年毕加索参加电影《恐惧的代价》首映时，竟穿了一套羊羔毛大衣。

毕加索

迈克尔-杰克逊的音乐录影带《鬼怪》首映式当天，他穿了一件军装风上衣和一条会发光的裤子，成为经典造型之一。

迈克尔-杰克逊

还有你帅你说了算的高司令Ryan Gosling则穿了一件Ralph Lauren的白色西服亮相戛纳红毯。

高司令Ryan Gosling穿白色西服走红毯

但无论你咋穿，黑色领结都是必备的。甚至在2016年戛纳期间，uber还会给男士提供购买领结的项目，价格甚至都炒到85欧一个。

还能这样玩

限制三：对“定毯神针”说不，5分钟是上线

我们都知道，戛纳红毯拍照区域只有短短的60米，正常走路30秒就能走完。但为了配合拍照，一般明星都会在上面停留不到2-3分钟的时间。但每届戛纳总有不少毯星一上红毯，就变“定毯神针”。

水原希子

比如今年的水原希子就在红毯上兜兜转转，让裙摆飞扬了10分钟之久。所以为了避免女明星拖延时间而耽误电影展映，5分钟还不走的，就会有黑衣大哥上来“请”人了！

杨幂

限制四：不要自拍

作为每年“兵家必争之地”的戛纳红毯，明星为了给自己增加话题性和曝光率，不少嘉宾开始和影迷或者是其他明星在红毯上大玩自拍。但因为自拍时间过长，导致后面嘉宾赶不上放映，这点让主办方格外头疼。

红毯自拍

巴拉德皮特红毯自拍

戛纳红毯自拍

所以作为今年的新规定，戛纳主办方全方位禁止红毯自拍，但还是有人顶风作案。

依旧有人在今年戛纳红毯上大玩自拍

定了这么多严苛的规矩，说白了都是为了让明星嘉宾能穿的正式得体。但每年还是有不少人不信邪，千里迢迢来了，为了能多赚得更多曝光率，又怕摄影师不拍，只能靠奇葩造型取胜。毕竟，在结束后的“本届戛纳谁最抓马”的盘点中，能有一席之地也是好的。

最后，我们再带着大家瞅瞅那些载入“经典”戛纳穿搭的抓马造型：

抢镜一：“宠物”上身

看了那么多戛纳红毯图，女明星最爱的元素之一莫过于羽毛，但如果太多了，不仅没了仙气，反而成了鸡毛掸子。

天鹅翅膀也抢镜

而各类妖魔鬼怪的造型也是略见不鲜。

黑山老妖

两缕头发cos鲶鱼

再看看这位身着火烈鸟礼服霸屏的女士，最终也逃不过被保安拎走的命运。

红白火烈鸟造型

被保安拎走

甚至还有觉得自己衣服不够抢镜，那就抱条蛇，总有人拍我了吧！

抱蛇

抢镜二：“垃圾堆”艺术

黑黢黢的看着很吓人

垃圾礼盒也疯狂

折纸的艺术了解下

折纸的艺术了解下

抢镜三：膨胀战术

不怕摄影师不认识，一个人有两个大，你很难忽视我了吧？！

cos火龙果的印度某女星

“泰国范冰冰”香波变座山雕

战略四：衣服不行，头发凑

说到头发的艺术，就不得不提Elena Lenina，如果你觉得脸盲，那她标志性的造型就是各种变化莫测的发型。

Elena Lenina戛纳造型

Elena Lenina戛纳造型

Elena Lenina戛纳造型

Elena Lenina戛纳造型