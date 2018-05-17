《北京女子图鉴》收官 剧中同款穿搭可以学起来

导语：伴随了我们一个月的《北京女子图鉴》收官了，这是一部与往日的玛丽苏大女主戏完全不同的剧本。没有小白兔，没有白莲花，更没有真善美。陈可的北漂生活现实又残酷，全剧高举欲望大旗，从来不回避人性，然而这正是让我们想要pick它的原因。在看剧的过程中，我们或多或少的能看到自己的影子。（来源：瑞丽网）

北京女子图鉴

女人的物欲最直观的就是体现在服饰上，陈可从初入北京到变成一个精英的过程就是她在与自己的野心欲望做和解的过程，与此同时她的外表也发生了巨大的变化。从初到都市略带土气到最后的华丽涅槃，她的衣品完成了一个翻天覆地的进阶。剧中最后陈可微笑着说她一无所有了，她让我们明白这个世界上没有必须要在一起的人，却有必须要宠爱的自己。今天我们就来扒一扒剧中陈可的同款吧！

戚薇饰演女主角

名牌包是欲望也是奋斗的推手

Look 1

除了事业一路开挂外，陈可的Louis Vuitton包包逐梦之路也是精彩纷呈。从第一次看见时尚编辑桔子背的那款双肩包，陈可的追包梦就开始一发不可收拾。在甩了经济适用男张超后，转身第一件事就去Louis Vuitton店里刷卡贷款买了一只Neverfull。陈可对Louis Vuitton包的渴望，是每个女人在奋斗的过程中都可能面临的一种欲望，你我皆有无可厚非。但是，这种小心翼翼的姿态明显不是享受包的状态，而是被后者掌控的梦魇。

Louis Vuitton包

Look 2



换了工作，分了手，背上了Louis Vuitton之后，陈可遇见了高富帅于扬。在她兵行险招，把自己灌醉，并抱着自己唯一的名牌包包大吐特吐时，请求于扬给她一次机会，并成功收获了一个高富帅男朋友，和一只更大更贵的香奈儿包包。这款包在剧中也是改变陈可的一个标志，从贷款买的Louis Vuitton到被男友送Chanel，在物欲初步被满足的同时，她也迷失在对欲望和虚荣的追逐中。

Chanel经典款包包

Chanel GST是一款经典款手袋，因其大小适宜，使用方便，大Logo，成为Chanel的最畅销手袋系列之一，一般非常适合作为Chanel的入门款入手。

Look 3



这款香奈儿出现在陈可与于扬感情正好的时候，此后陈可有了富二代的男朋友，买起包来底气更足。经典的双C交叠的标志，是让无数Chanel粉为之疯狂的“精神象征‘，是对于女人永恒的诱惑。

Chanel链条包

Look 4



这款包在剧中的镜头很少，是在陈可去医院求见客户时背的，而这款包也代表着她当时强烈的物欲通过爱情得到满足，却也通过失败懂得爱情不是全部。Alma BB 手袋源于 1934 年设计的路易威登经典包款。这款采用漆皮的 Monogram Vernis 制成的迷你款手袋可轻松装纳钥匙、钱包、手机等物品。同时配有一根可拆卸的背带，用于轻便斜挎。

LV贝壳包

Look 5



这个来自苏格兰的小众品牌StrathberryStrathberry出品的手袋本身就具有非凡的魅力。它独特的手挽设计，简洁流畅的线条，搭配上和谐又高级感的丰富配色以及多变的图案，各类款式都别具一格。西班牙高级工匠手工打造，让它早已从小众品牌中脱颖而出。

Strathberry推荐

Strathberry推荐

Look 6



这款包出现在陈可一个人深夜搬家的时候，生病中的她无助而又绝望，却选择了独自面对。Gucci Soho系列在2015年当红，其中Soho Disco bag最受欢迎，充满怀旧气息。

Soho金属质感迷你皮革链条手袋作为一只可以背出门的皮夹子，因为它的小巧加上流苏，配色和细节上用心，完全可以成为晚宴的高档手包。

Gucci包包

当衣服做减法时衣品也会随之提升

初入职场时的陈可爱好各种甜美少淑风的衬衫、卫衣，每一件都透露着少女的时尚初体验。

剧照

陈可真正找到属于自己的风格是在她的30岁，30岁的她经历过了狼烟滚滚，身后是金戈铁马。品味也在自己的摸爬滚打中得到了提升。

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卜柯文秋冬款的黑色图案高领毛衣搭配印花半身裙，将陈可打造的迷人魅惑。展现作为职场女性的高阶着装品位，时髦又不拘束。

戚薇造型

CDG一向主打禁欲系的黑色，除了标志性的红心Logo，波点元素也一向运用得很好。这款红色波点半身裙完全符合此时陈可青春烂漫的气质，搭配同色高领毛衣，看起来优雅又不失有趣。

戚薇造型

进入职场的陈可顺风顺水，事业蒸蒸日上。这套FRENKEN粉色西装简洁大方，又不同传统色系的沉闷正经，豆沙粉色更显稳重，是职场精致OL必备。

戚薇造型

这款外套出现在陈可已经完全成为职场精致女人后，对自己的要求不断高起来。不再只要求好看，同时也注重品牌。香奈儿斜纹款近两年十分流行，刘雯、陈伟霆都成为它的俘虏。粗呢外套带有独特的设计感和质感，珍珠纽扣更显高贵。

戚薇造型

斗篷式的斜纹花呢也是凸显气场的好帮手，谈生意、见前任、撕小三的必备单品。

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30岁的陈可她的美是有张力的，爱情上虽然一路坎坷，但正是这些经历让她有所沉淀。她没有了刚到北京时的唯唯诺诺、慌张失措，也没有了刚做出成绩时骄傲。慢慢走过迷雾的陈可学会了驾驭野心与欲望，自信而从容，坚强又独立。

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欲望的怪兽喂不饱，越想要越会陷入求之不得的困境中。即使选择嫁给普通的男人，也会陷入无法维系平凡婚姻的困境。虽然很多人不理解最后陈可为什么选择有孩子的许医生。