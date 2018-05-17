欧阳娜娜的波点装从四岁穿到现在 越经典越时髦

导语：在复古元素大行其道的今天，波点作为最具代表性之一的复古元素也被大肆运用在服饰上。明星小花们纷纷用波点单品打造自己的惊艳造型。（来源：瑞丽网）

欧阳娜娜同学，娜比从四岁上节目时就对波点兜兜情有独钟，到现在已经是亭亭玉立的少女，依旧对是波点控。这款波点衬衫复古而不失少女感。

欧阳娜娜

四岁的欧阳娜娜

波点，又叫波尔卡圆点，早在上世纪60年代就在时尚圈就已经很流行了。

复古波点装

1960年代，波点继续大行其道，甚至成为了波普文化的核心元素，欧普艺术是继波普艺术之后，在西欧科学技术革命的推动下出现的一种新的风格流派。条纹、方块等几何形状组成了令人眩晕的艺术效果，而波尔卡圆点在60年代时又被融入了这股主要潮流，成为“摩登派”的主要元素之一。 1970年代波点虽然没有造成巨大的流行，但持续在社会的各个领域之中扩散着。

戴安娜王妃穿波点装2

戴安娜王妃穿波点装

戴安娜王妃对波点就有着蜜汁热爱，在那个年代，戴安娜王妃绝对是数一数二的女性“KOL”，从热情洋溢的红色波点到个性十足的黑白波点都传递着王妃的热情与活泼。

复古风的波点装

《魂断蓝桥》里费雯·丽饰演的芭蕾舞女演员，一袭轻盈的波点长裙让英俊的英国上尉军官为她陷入爱河。

《天使爱美丽》中的复古波点

天使爱美丽中艾米丽清新可人的形象深入人心，而波点元素也被无限放大，从裙装到配饰都被波点覆盖着，彰显了艾米丽的明亮可爱。

梦露穿波点装

七年之痒中梦露中的波点装可是经典的不行。大胆秀身材的包臀裙是一代女性的标杆，荷叶边波点泳衣放在现在也丝毫不会过时。

反观当下，波点元素更是成了大牌们炙手可热的时髦利器。接下来让我们看看2018的秀场上波点是怎样大放异彩的吧！

DolceGabbana 2018春夏系列

Christian Dior 2018春夏高订系列

Jacquemus 2018春夏系列

vivetta 2018秋冬系列

彩色的波点元素，鲜明生动，给这些高档时装增添了生气与丰满的层次。既然波点已经如此火热，那么你一定想要在今夏用波点疯狂装饰自己吧？别急，这里有三个tips要先告诉你！

1 波点选小不选大

波点选小不选大

波点大小的选择是很有学问的，如果不是很瘦的姑娘，小编还是不建议你选大圆点的，可以考虑大小适中或者小波点。大号的波点会在视觉上有发散的效果，让你的线条变宽。

2 波点分布尽量规律

波点分布尽量规律

波点的形状、大小分布规律一些会更好驾驭。大小不一错落无序的波点让你看上去一点也不具备优雅属性，反而有些脏乱的感觉。

3 波点密度要根据身材选择

波点密度要根据身材选择

如果身材比较丰满，可以选择适密度较大一点的波点，看起来可以更匀称。比较密集的小波点更适合身材纤瘦的姑娘，气质上更优雅。