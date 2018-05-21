宋茜赵丽颖都跟风戴的耳环有多美

导语：耳环几乎承包了2018所有配饰的看点，你可以不带项链不带手镯，但是一定要来上一个点睛的耳环，再配合“一只耳”或是“不对称”带法，轻轻松松搞定春夏时髦，从此妈妈再也不用担心我不会选配饰了！（来源：瑞丽网）

长款耳坠

Pick me！小圆脸最爱的长线条耳环！

我们一直都小看了耳环的作用，它不仅仅是一个配饰，其实还能起到修饰脸型的作用，而首当其冲我们小圆脸需要Pick的就是长线条耳环了！

赵丽颖

小圆脸赵丽颖和宋祖儿都非常聪明的选择了最简单的长线条耳环，没有多余装饰，简单一条细线垂在耳边，却能帮你拉长脸部线条。

宋祖儿

显夸张又显老气的钻石耳饰，如果选择长线条，尤其是镂空或有吊坠的款式，都能让老气感瞬间驱散，将优雅和时髦感完美演绎。

宋茜

长线条吊坠的款式也非常值得推荐，比单纯的线条多了份层次感，摇曳起来更显生动，而且非常适合玩不对称组合，可以说是线条感耳环中最显现代感的款式。

极简耳坠

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2、一提到夏天就会想到流苏耳环

没有什么比流苏耳环更适合夏天了，尤其是最近几季流行的充满民族风情和热带感的棉线材质流苏耳环，完完全全的自然派，不管你是不是去度假也能帮你带上一份轻松自在的心情。

流苏耳环

流苏耳环

棉线类流苏耳环一般色彩丰富造型夸张，小脸效果更是明显，自动帮你打阴影，但是要注意基本一对上身就已经非常吸睛，应该尽量避开大面积印花和其他配饰，要不会有点太过Over。

夸张流苏耳坠

串珠流苏比棉绳类的流苏要显得华丽的多，因此搭配上不再局限于民族或度假风情的服饰，还可以与正装组合，就算出席正式场合也没问题。

流苏耳坠

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3、想吸睛就选夸张几何！

想利用一件配饰凸显出自己的时尚Sence，那么选几何造型耳环就对了！虽然夸张但是却披着几何造型的高冷外衣，基本不会有跑Low嫌疑，绝对是最安心秀时尚的方式。

多边形耳坠

首先就是看上去很沉，可能带上去也很沉的金属片造型耳环，记住一定要不规则才酷！

另外就是今年最火爆的“糖葫芦”造型耳饰，串起各种长短不一的一串小球，选择长款也不会担心会显得脸圆。

Chanel的水滴耳环

嫌金属太沉我们还可以来点今年大热的PVC材质，做成几何造型不仅比金属轻盈了需求，造型上变化也更多，尤其是仿佛晶莹水滴的款式，帮你瞬间降温。

几何形状耳环

夸张不对称耳环

但不管什么材质，几何造型耳环最好都采用“一只耳”的佩戴方法，我们也知道它够夸张了，所以一只其实就足够惊艳，两只反而有点画蛇添足。

夸张不对称耳环

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