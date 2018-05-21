景甜扯牛仔外套破怀孕谣言 一条裤子真做到胸下全是腿

导语：Hello，又到了本周谁会穿的时间啦！景甜的廓形牛仔夹克随便扯一扯，竟然时髦得这么意外；唐嫣用一字领还切割出棱角；Izabel Goulart的红色连体阔腿裤恨不得胸以下全都是腿！（转自：时尚芭莎）

上榜理由：廓形牛仔外套，拉扯出纤长天鹅颈和小蛮腰！

近日，景甜在活动中穿的这一套丹宁夹克配短裙，可以说是超级有心机了。廓形夹克和刻意制造出的V领不仅让天鹅颈显露无疑，卷起的袖口更显手臂纤细。稍稍向后拉扯的夹克，露出细腰的同时，女王范也是信手拈来。

和 Tom Ford 的同款造型相比，她把衣领拉扯出大V领，还顺便“改良”成了 crop top，露出小蛮腰，增添了一份浓浓少女味！

大大的V领开口，加上利落的短发和圆型金属耳环更是突显了小脸视觉，女人味十足。

上榜理由：一字领+三角形几何剪裁=锁骨线条美到没朋友

唐嫣的这身小礼服在剪裁如此合身的情况下，一字领本身就会使人更显骨感。而胸前的几何剪裁纵向延伸了颈部线条的同时，更完美修饰了一字型锁骨。

腰间的锁链小细节也是这一季 Givenchy 的标志。

上榜理由：抹胸连体阔腿裤，终于见识了一把胸以下全是腿的正解！

巴西超模 Izabel Goulart 在戛纳穿的这条连体阔腿裤真的超级吸睛。抹胸再加胸前开衩的设计，使得双腿无限拉伸。纤细的肩膀和手臂与夸张的阔腿裤形成鲜明的对比。总之就是你很瘦，腿还特别长！

从侧面看，也会让人错以为是抹胸长裙。翻飞的“裙摆”荡漾的是不是还有你的艳羡之心！

Izabel Goulart 这身 Valentino 红特别衬肤色，简洁大胆的设计也给人视觉强有力的冲击。

上榜理由：水墨娃娃装，老气还显矮

志玲姐姐本人几乎俘获各大美男少女的心，但这次身现机场的穿着却出了“事故”，虽然一身娃娃装，但水墨画色隐约显露一丝老气。

上半身的墨灰上衣配灰色大花耳环和烟灰色墨镜，让她的夏天看起来“气压很低”，闷得有点喘不上气。

颈部线条被拉夫领紧紧包裹起来让窒息感更强烈，低腰线让志林姐姐胖了2个size。而包包和鞋子还有点火上浇油的意思，繁复的花色让她完全沦陷。

上榜理由：捕鱼视感的高腰短裤，下半身勒得很尴尬

Bella Hadid 在时尚圈里是绝对的“it girl”，可有这次去参加 party也过于放飞自我，这条裤子确定不是打算穿去河边扑鱼的吗？

原本身材一级棒的 Bella Hadid ，穿上紧身的高腰小T恤 却显的双臂有些粗大，让人感到一丝油腻。

和闺蜜手牵手的 Bella Hadid 最扎眼的是她那高腰烟灰紧身短裤，虽然是甩出了大长腿，但总给人一种“暖宫”打底裤的视感。

上榜理由：出游泰国的中长花裙，吃掉腰身

Karlie Kloss 最近出街的造型也让人琢磨不透，这是打算报团泰国一日游吗？不长不短的半裙瞬间缩短了超模的大长腿！并且印花长裙还被亮丽的橘黄色狠狠地拉低了质感。

上半身的交叉绑带白T恤和高高盘起的头发，还有脚上的那双“拖踏板”更是丰富了芭姐泰国旅行团的画面感。

这一整套完美隐藏了腰线，看上去身段全无，真是丢掉了 Karlie Kloss 在维密 T 台上的高级感。

另外，本周“我要上街拍榜”系统故障仍未解除，下周将公布上榜结果。这周要参加的小伙伴可以直接发微信图片留言，标明“我要上芭莎街拍榜”即可哦。