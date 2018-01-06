美得毫不费力的江疏影竟还是个性感尤物？

导语：江苏卫视跨年晚会上的江疏影着实把观众惊艳了一把！曾经《好先生》里的知性御姐，如今化身主持人，一连换了6套衣服，时而大气时而性感，无比诱惑。这才发现，即将有新戏《恋爱先生》上映的江疏影戏外也保持高衣品哦，超圈粉der！ （内容来源：时尚COSMO）

《恋爱先生》

跨年晚会上的江疏影真真儿是高调了一把，对各种亮片单品爱到了极致。这才发现，一贯低调的她竟是个性感尤物。

江疏影身着Sacred Coven礼服

江疏影身着Kate Moss流苏礼服搭配FEMME黑色外套

江疏影身着FBI红色睡袍搭配Jimmy Choo高跟鞋

MSPARIS风衣外套

红毯走女神路线

回忆起江疏影今年的红毯造型，真是不算多。不过礼服还都是清一色的鱼尾款，裤装会更青睐剪裁利落的款式，可见小姐姐对自己的身材那是相当自信哦。

礼服：VivienneWestwood

连衣裤：Keepsake The Label

参加活动的时候偏好露长腿的打扮，这才发现，人家还真有那自信的资本：就说这双长腿还有漂亮的天鹅颈谁不想要吧？

外套：Chanel

上衣、短裙：Comme Moi

短靴：TOPGLORIA

套装：Chanel

她的包包每个都好想要

走下红毯，江疏影和所有女生一样，对包包“爱之深”。光是今年下半年就入手了不少新款，Chanel的流浪包就是其中之一。除此之外，今年不少小爆款也都被她收入囊中了，比如Chloe新款Faye、Prada改良版尼龙包、Givenchy链条包等等。她的包包有没有戳中你的“萌点”呢？

包袋来自Chanel

包袋来自Chloe

包袋来自Prada

包袋来自Givenchy

包袋来自Gucci

出街造型可潮可知性

说起来，今年街拍场也成了江疏影的“主场”之一。大家常见的街头潮范儿在她的造型中并不少见：下半身消失、Oversized外套……这些伎俩她通通手到擒来。不过值得注意的是，大部分时候，江疏影都会把头发束起，显得干净利落很多。

包袋：Michael Kors

毛衣：Saint Laurent 过膝靴：Stuart Weitzman

夹克：Acne Studios T恤：Plum Angels 牛仔裤：FRAME 手袋：Marini

皮衣&毛衣：Devil Beauty 鞋履：TOP GLORIA 帽子：Vicrate 双肩包：Chanel

另一方面，江疏影的街拍还给白领不少参考。比如西服套装要选亮色系才更精彩，还有长款大衣需要细节点睛才有趣，这些亮点给原本知性、正统的单品加分不少。

包袋：Roger Vivier

西服套装：Claudie Pielot

点睛加分的珠宝配饰

作为施华洛世奇的品牌大使，江疏影称得上是“模范生”了。不管是出席活动还是私服造型都少不了品牌珠宝装点，有色彩浓郁的亮色系珠宝；也有适合日常佩戴的极简配饰，倒还都十分符合江疏影的气质。

戒指、胸针：SWAROVSKI

耳环、手链：SWAROVSKI

项链：SWAROVSKI

如此看来，江疏影小姐姐不止是演技在线哦。高衣品还具有日常参考价值，忍不住让人喜欢。