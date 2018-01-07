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都是“蹦养生迪”的90后了 听妈妈的话好好穿外套

2018年01月07日 09:32 新浪时尚
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　　导语：90后已经全部成年，大家喝着“枸杞泡酒”都要开始走“养生Style”了……很显然，超暖和的外套是必不可少的。毕竟有一件超保暖外套“傍身”，咱才能够去“蹦养生迪”啊！深有感触的COCO发现，这三款外套保准冬天有型又温暖哦。 （内容来源：时尚COSMO）

　　Kim Kardashian

　　“小面包”羽绒服

　　蓬松的面包羽绒服这两年特别流行，短款就更不挑身材了，哈比人穿上也能拥有大长腿，当然是这个冬天最少不了的“温暖神器”咯。在色彩选择上，马卡龙粉、白色这一类浅色系是大热门；熟女也不要放弃做软妹的机会，豆沙粉、丝绒面料也是卖萌法宝哦。

　　张嘉倪身着CHENGPENG羽绒服

　　毛晓彤身着MONCLER CERCIS羽绒服

　　倪妮

　　Kendall Jenner

　　刘雯 Fenty x Puma羽绒服

　　COSMO推荐

　　羽绒服来自Marques'Almeida 售价1222美元 可从net-a-porter.com网站购买

　　羽绒服来自Eifini 售价1680元 可从官网购买

　　帅气机车皮夹克

　　甜腻腻的羽绒服不适合酷炫的你？皮夹克你有什么理由拒绝呢？每年冬天都不过时的皮夹克属于经久不衰的经典款，花大价钱入手一件一点也不亏。温度不低的地区可以选择修身款式，而天寒地冻的北方不妨考虑皮毛一体外套，大大的廓形也能保有与众不同的帅气。

　　唐艺昕

　　张俪 Replay皮衣

　　徐璐 Stradivarius皮衣

　　江疏影

　　Proenza Schouler

　　COSMO推荐

　　皮毛一体机车夹克 来自Calvin Kevin  售价3987美元 可从ssense.com网站购买

　　“泰迪熊”短外套

　　这一季秋冬的大热门非“泰迪熊”外套莫属了，不过今年街拍场上比较火的是那种长长的款式，身高不够的COCO表示真的是“无力去爱”啊！所以相比较长款，泰迪熊短外套会对亚洲人更加友善哦！另外，颜色挑选上也很多样，之所以被称之为“泰迪熊”外套，就是因为亲切的焦糖色，但实际上宝蓝色、暗红色、米色会更显白哦。

　　Irina Lakicevic

　　Ece Sukan

　　周冬雨身着Burberry外套

　　Giovanna Battaglia Engelbert

　　Camille Charriere

　　COSMO推荐

　　外套来自MONKI 售价650元 可从官网购买

　　人造皮草泰迪熊短外套 来自Tularosa INORI  售价298美元 可从revolve.com网站购买

　　虽然保证穿衣够时髦很重要，但不少90后的老寒腿已经不允许自己再任性的造作了……新年的第一件抗寒外套，就从这里选吧！

标签: 外套养生90后

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