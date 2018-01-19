冬天最高级的穿法莫过于何穗的黑色外套+牛仔裤

导语：牛仔和黑色看似低调普通，却着实是高级感的来源，经典搭配法则一年四季都能用，夏天主推黑T+牛仔，冬天换成黑色外套+牛仔就行了！（ELLE中文网）

何穗大概是最热衷于黑色外套+牛仔的女星了，从轻薄的运动外套到厚重棉服她都一定要选黑色，穿了黑色外套就一定要穿牛仔裤！两者缺一不可。

超模其实都在默默地这么穿，老熟人刘雯用一双条纹运动袜和亮色棒球帽让整体造型“活”了起来。而一直低调的杜鹃依然带着一点佛系感，但是机车夹克和马丁靴为其帅气加持。

简单的高级感并不等于毫无装饰，这些偏爱格纹的女星就很聪明地赶上一波潮流元素。

张天爱

张靓颖

这些黑色外套+牛仔裤更出彩

1.皮草

皮草在冬天还是蛮实用的，可偏偏出镜率不是很高，因为很多人都嫌弃皮草的“油腻感”而拒之千里。尤其是黑色皮草，容易使整个人都显得沉闷。但是！牛仔裤就像一枚神奇解药，油腻和沉闷统统被化解，反而成为低调奢华的典范。

2.皮革

周冬雨的机车皮衣+Boyfriend破洞牛仔裤，从头到脚都透着一个“酷”字。

更加闪亮的漆皮显然也更加吸睛。

牛仔裤要有小心机

黑色外套+牛仔裤看似很简单，但第一步就是要把牛仔裤的挑选把好关。浅色牛仔裤会更有活力，避免黑色叠加深色牛仔带来的老气感。

牛仔裤要有点小特别，比如不规则的撕裂，或者装饰卷边。

袁姗姗

奚梦瑶