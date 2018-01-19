移动客户端

冬天最高级的穿法莫过于何穗的黑色外套+牛仔裤

2018年01月19日 14:38 新浪时尚
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

　　导语：牛仔和黑色看似低调普通，却着实是高级感的来源，经典搭配法则一年四季都能用，夏天主推黑T+牛仔，冬天换成黑色外套+牛仔就行了！（ELLE中文网）

　　何穗大概是最热衷于黑色外套+牛仔的女星了，从轻薄的运动外套到厚重棉服她都一定要选黑色，穿了黑色外套就一定要穿牛仔裤！两者缺一不可。

　　超模其实都在默默地这么穿，老熟人刘雯用一双条纹运动袜和亮色棒球帽让整体造型“活”了起来。而一直低调的杜鹃依然带着一点佛系感，但是机车夹克和马丁靴为其帅气加持。

　　简单的高级感并不等于毫无装饰，这些偏爱格纹的女星就很聪明地赶上一波潮流元素。

　　张天爱

　　张靓颖

　　这些黑色外套+牛仔裤更出彩

　　1.皮草

　　皮草在冬天还是蛮实用的，可偏偏出镜率不是很高，因为很多人都嫌弃皮草的“油腻感”而拒之千里。尤其是黑色皮草，容易使整个人都显得沉闷。但是！牛仔裤就像一枚神奇解药，油腻和沉闷统统被化解，反而成为低调奢华的典范。

　　2.皮革

　　周冬雨的机车皮衣+Boyfriend破洞牛仔裤，从头到脚都透着一个“酷”字。

　　更加闪亮的漆皮显然也更加吸睛。

　　牛仔裤要有小心机

　　黑色外套+牛仔裤看似很简单，但第一步就是要把牛仔裤的挑选把好关。浅色牛仔裤会更有活力，避免黑色叠加深色牛仔带来的老气感。

　　牛仔裤要有点小特别，比如不规则的撕裂，或者装饰卷边。

　　袁姗姗

　　奚梦瑶

标签: 何穗牛仔裤外套

推荐阅读
聚焦
关闭评论
风尚标+ 更多

作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭

入行前几年的周冬雨是公认的时尚灾难，但团队对上杂志又有执念。[详细]
作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭
新闻排行
精彩视频+ 更多
精彩原创+ 更多
高清美图+ 更多
热门博文+ 更多

视频：半夜不睡觉的维密天使们 在酒店都做了些什么？

[详细]
2017年12月01日 06:30
酒店 维密天使 房间 搞怪 超模

没有不好看的衣服，只有不会穿的你，拿走这个老旧过时的衣服瞬间变时装~ 卧...

没有不好看的衣服，只有不会穿的你，拿走这个老旧过时的衣服瞬间变时装~ 卧槽，创意满分 ​[详细]
2018年01月13日 18:10
衣服 时装 过时 不好看 创意

化妆术用高超的化妆技术给毁容大妈化妆，化妆如整容

[详细]
2018年01月11日 16:42
整容 毁容 大妈 化妆术 技术

各种衣服的蝴蝶结打结教程，适用于各种礼服、外套、连衣裙、腰带

[详细]
2018年01月06日 13:32
连衣裙 礼服 外套 教程 蝴蝶结

我的天！非洲美女化妆都不需要镜子，口红凭感觉在嘴唇上使劲的涂

[详细]
2018年01月14日 03:48
口红 美女 非洲 化妆 镜子