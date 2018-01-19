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想不想跟周冬雨马思纯一样少女？快get2018扮嫩法则

2018年01月19日 14:40 新浪时尚
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　　导语：周冬雨算是90后中用演技圈粉的一员了，出道这些年她的变化大家也是有目共睹：从原来的小粗腿穿不对星人摇身一变成了Burberry代言人。当然，她也有很多东西没有变，就是溢出屏幕的少女感。 （内容来源：时尚COSMO）

　　明星示范

　　少女是人人都向往的年龄，不过时间终究是往前走的，但我们还是可以靠衣品留住少女感哦。说起来，街拍场上走软萌路线的女星还真不少。倒也不是说着装多么刻意、不符合自己的年龄，她们是怎么做到呢？

　　周冬雨

　　刘雯

　　Bella Hadid

　　其实她们不过是提前把2018的春夏时尚TIPS穿上身而已，想要GET扮嫩技能？今年流行这么做……

　　DIOR 2018早春度假系列

　　背带装

　　爆款体质上身的Dior早就发布了2018春夏广告大片，几张大片中，背带裙就占了两条。也不能称为严格意义上的“背带”，其实就是去年流行过的仙女吊带裙里面加了个内搭而已，不过一下子实用了不少。

　　Dior 2018春夏系列

　　Dior 2018春夏系列

　　这个扮嫩技巧也同样出现在了Valentino的广告海报中，不过Valentino的裙装要显得运动一些。

　　Valentino 2018春夏系列

　　你以为背带LOOK是夏季专属，非也，这个冬天她们的背带装看上去就像高中生哦！

　　马思纯身着Burberry开衫

　　Alex Chung身着Saks Potts大衣

　　相比较背带裤，背带裙显得正式不少。不少女星都会内搭白色紧身衣，少了一些孩子气。

　　古力娜扎身着Neil Barrett背带裙

　　钟楚曦身着Louis Vuitton礼服

　　秋冬季节马卡龙色系就已经蠢蠢欲动的火起来了，比如淡粉色、浅蓝色的皮草外套，在街拍场上的出镜率特别高。

　　Chiara Ferragni

　　Kim Kardashian

　　还有“老干部”西服套装，配上马卡龙色之后，是不是一下子就把那种一板正经的感觉扼杀在了摇篮中？

　　Hailey Baldwin

　　Hailey Baldwin

　　如果觉得TOTAL马卡龙色太难驾驭，小小点缀其实也能让暗淡的造型有画龙点睛的效果哦！

　　时尚博主Dasha

　　时尚博主Leandra Medine

　　运动装

　　运动套装今年依然是一大流行趋势，Valentino这一季广告海报上的服装大多透着一股运动气息。再加上缤纷的色彩装点，还真有几分当年的校服即视感呢！

　　VALENTINO 2018早春系列

　　Balenciaga作为2017年的大黑马，2018年是否还会延续高销量呢？反正设计师是打算把老式复古一条黑走到底了……不仅找素人来拍广告，还让他们穿上了我爹地年轻时候的运动服……

　　Balenciaga 2018春夏系列

　　Balenciaga 2018春夏系列

　　街拍场上的运动风分两种，一种是明星穿上就叫Fashion，我们穿上就叫没钱买衣服不得不把校服翻出来穿……成套运动装真的非常考验气质……

　　蔡依林身着Mashama赛车服

　　宋茜身着Vetements X Reebok运动服

　　何穗身着Adidas运动服

　　卡通、涂鸦

　　这一季不少设计师还爱上了夸张的卡通图案，比如Coach、Dior都选择恐龙作为创作元素，除此之外，Dior还将蜘蛛融入了本次设计。

　　Dior 2018春夏系列

　　Coach 2018春夏系列

　　Chloe、Louis Vuitton春夏系列则加入了涂鸦设计，虽然颜色、纹样都很有亮点，但却不会显得太幼稚。

　　Chloe 2018春夏系列

　　Louis Vuitton 2018春夏系列

　　卡通图案的T恤、卫衣作为内搭总能把古板的套装穿出活泼味道。

　　张慧雯

　　马思纯

　　印花每年都很流行，特别是印花长裙，冬天外搭一件oversized也能很有仙气儿哦。外套选择上面带有印花贴布的款式也能透出满满的俏皮感。

　　周冬雨

　　Hailey Baldwin

标签: 周冬雨减龄搭配

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