想不想跟周冬雨马思纯一样少女？快get2018扮嫩法则

导语：周冬雨算是90后中用演技圈粉的一员了，出道这些年她的变化大家也是有目共睹：从原来的小粗腿穿不对星人摇身一变成了Burberry代言人。当然，她也有很多东西没有变，就是溢出屏幕的少女感。 （内容来源：时尚COSMO）

明星示范

少女是人人都向往的年龄，不过时间终究是往前走的，但我们还是可以靠衣品留住少女感哦。说起来，街拍场上走软萌路线的女星还真不少。倒也不是说着装多么刻意、不符合自己的年龄，她们是怎么做到呢？

周冬雨

刘雯

Bella Hadid

其实她们不过是提前把2018的春夏时尚TIPS穿上身而已，想要GET扮嫩技能？今年流行这么做……

DIOR 2018早春度假系列

背带装

爆款体质上身的Dior早就发布了2018春夏广告大片，几张大片中，背带裙就占了两条。也不能称为严格意义上的“背带”，其实就是去年流行过的仙女吊带裙里面加了个内搭而已，不过一下子实用了不少。

Dior 2018春夏系列

Dior 2018春夏系列

这个扮嫩技巧也同样出现在了Valentino的广告海报中，不过Valentino的裙装要显得运动一些。

Valentino 2018春夏系列

你以为背带LOOK是夏季专属，非也，这个冬天她们的背带装看上去就像高中生哦！

马思纯身着Burberry开衫

Alex Chung身着Saks Potts大衣

相比较背带裤，背带裙显得正式不少。不少女星都会内搭白色紧身衣，少了一些孩子气。

古力娜扎身着Neil Barrett背带裙

钟楚曦身着Louis Vuitton礼服

秋冬季节马卡龙色系就已经蠢蠢欲动的火起来了，比如淡粉色、浅蓝色的皮草外套，在街拍场上的出镜率特别高。

Chiara Ferragni

Kim Kardashian

还有“老干部”西服套装，配上马卡龙色之后，是不是一下子就把那种一板正经的感觉扼杀在了摇篮中？

Hailey Baldwin

Hailey Baldwin

如果觉得TOTAL马卡龙色太难驾驭，小小点缀其实也能让暗淡的造型有画龙点睛的效果哦！

时尚博主Dasha

时尚博主Leandra Medine

运动装

运动套装今年依然是一大流行趋势，Valentino这一季广告海报上的服装大多透着一股运动气息。再加上缤纷的色彩装点，还真有几分当年的校服即视感呢！

VALENTINO 2018早春系列

Balenciaga作为2017年的大黑马，2018年是否还会延续高销量呢？反正设计师是打算把老式复古一条黑走到底了……不仅找素人来拍广告，还让他们穿上了我爹地年轻时候的运动服……

Balenciaga 2018春夏系列

Balenciaga 2018春夏系列

街拍场上的运动风分两种，一种是明星穿上就叫Fashion，我们穿上就叫没钱买衣服不得不把校服翻出来穿……成套运动装真的非常考验气质……

蔡依林身着Mashama赛车服

宋茜身着Vetements X Reebok运动服

何穗身着Adidas运动服

卡通、涂鸦

这一季不少设计师还爱上了夸张的卡通图案，比如Coach、Dior都选择恐龙作为创作元素，除此之外，Dior还将蜘蛛融入了本次设计。

Dior 2018春夏系列

Coach 2018春夏系列

Chloe、Louis Vuitton春夏系列则加入了涂鸦设计，虽然颜色、纹样都很有亮点，但却不会显得太幼稚。

Chloe 2018春夏系列

Louis Vuitton 2018春夏系列

卡通图案的T恤、卫衣作为内搭总能把古板的套装穿出活泼味道。

张慧雯

马思纯

印花每年都很流行，特别是印花长裙，冬天外搭一件oversized也能很有仙气儿哦。外套选择上面带有印花贴布的款式也能透出满满的俏皮感。

周冬雨

Hailey Baldwin