刘雯杨幂的卡通毛衣穿上身 秒回18岁

导语：大表姐刘雯这组街拍不少人在评论区追着问狗狗毛衣是什么牌子的。想不到吧？这套超时髦的装扮统统来自Erdos！讲真吼，刘雯穿啥都挺让人有购买欲的……既然说到了可爱的卖萌毛衣，今天咱们就来看看有啥穿上能瞬间减龄的毛衣内搭吧！ （内容来源：时尚COSMO）

刘雯微博私服

连帽羊毛大衣、小狗提花毛衣：Erdos鄂尔多斯

重返童年的卡通印花

像刘雯这种，上面有一个卡通图形装饰的会显得格外俏皮可爱。不过图形的样式还有大小都会呈现出不一样的风格，比如小小一枚在胸口装饰的会显得内敛很多。

倪妮

毛衣、双肩包：Gucci

鞋：Y’s 2017秋冬系列

杨幂、李小璐撞衫

蝙蝠图案毛衣：Gucci 2017秋冬系列男款

而大片类似涂鸦的图形则会给人一种张扬俏皮的感觉，更加活泼。

刘雯ins私服

毛衣:Moschino

小白鞋:Tory Bruch

李沁

印花毛衣：Valentino

欧阳娜娜

毛衣裙、皮靴：Christopher Kane

张慧雯

手包：Dolce & Gabbana

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毛衣来自Edition10 售价1999元 可从官网购买

PETER PILOTTO 立体印花毛衣 5866CNY 可从farfetch网站购买

毛衣来自DAZZLE 售价1299元 可从官网购买

告别“性冷淡”，过年撞色最夯

拼接撞色很有视觉冲击力又不夸张，是时尚吸睛的不二之选。大块的色彩拼接气场强大，秋冬季暖色调更受宠：姜黄、褐色、南瓜色都是不错的选择。

刘雯

拼色毛衣:Maison Kitsuné

牛仔裤:ReDone

格纹棒球帽:Burberry

运动鞋:Puma

金晨

拼色高领毛衣：PEACEBIRD WOMEN

不规则牛仔半裙：Yoppie

鞋:Jeffrey Campbell

江一燕沙漠写真

高领毛衣、流苏半裙 ：Zara

短靴：JIMMY CHOO

简单的条纹拼色显得大气很多，通常主色调都会是比较好搭配的黑白驼色系，加上视觉感十足的亮色系条纹装饰，一下子就有了时髦感。

刘雯

迪丽热巴

毛衣：Loewe 2017秋冬系列男款

外套、短靴：Céline

墨镜：Percy Lau

红色双肩包：Burberry

淡淡的马卡龙撞色适合想要挑战拼色毛衣却又比较内敛的萌妹子。今年秋冬格外流行焦糖黄褐淡淡的薰衣草紫拼接在一起，给人恬淡软糯的萌感。

杨幂、谭维维撞衫

彩虹毛衣：Chloé 2017秋冬系列

刘芸

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ISABEL MARANT ETOILE 拼色毛衣 267美元 可从FWRD网站购买

VALENTINO 拼色条纹毛衣 588美元 可从FWRD网站购买

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充满活力的字母款毛衣

卡通款、拼色款太甜？街头酷女孩还能用字母款来耍酷扮嫩啊！崇尚简约的选手可以选择单字母装饰的毛衣，马海毛透着萌感、粗棒针织则有些日韩系味道。

李沁

毛衣：III VIVINIKO

牛仔阔腿裤：museum of friendship

袁姗姗

纯色底子上的集中大字母图案和分散小字母图案一样引无数小花撞衫，coco本人更喜欢前者，因为胸前的大字母可以吸引视线上移，从而显得身材更修长（来自一只哈比星人的怨念）。

戚薇、刘亦菲撞衫

粉色毛衣：MAX&Co. 2018春夏胶囊系列

成句的字母装饰更容易展现自己的态度，还有大logo款也是今年的一大潮流哦。

刘芸、袁姗姗撞衫

毛衣：Balenciaga

张俪

手袋:Chloe

迪丽热巴

毛衣：Gucci

漆皮半裙：Saint Laurent

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毛衣来自PEACEBIRD WOMEN 售价399元 可从官网购买

BELLA FREUD × Kate Moss Fairytale Of New York 刺绣金属感羊毛混纺毛衣 442美元 可从net-a-porter网站购买

MCQ ALEXANDER MCQUEEN针织毛衣裙 227欧元 可从Mytheresa网站购买

眼看就要跨年了，入手一件显嫩的毛衣，回家相亲都多几分把握吼（别问COCO怎么知道回家要相亲的）。