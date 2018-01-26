何仙姑美到发光全靠一条连衣裙？

导语：曾记往昔，有几年特别流行在冬天穿短裙配长靴，不过今年冬天，长裙才是王道哦！相比较短裙，长裙更显干净，还能在裙装下面藏上几条秋裤，特别适合还没出家的90后们…… （内容来源：时尚COSMO）

明星示范

张嘉倪、何仙姑在冬天都选择白色长裙来增加仙气儿，在雪天里更是美得浑身发光呢！

何穗

张嘉倪

Olivia Palermo

现在入手一条连衣长裙可以说是超值满分了？为啥呢？毕竟2018春夏时装周也到处是连衣长裙啊！当下入手穿到开春完全没问题。

主打性冷淡路线的Celine用宽松的高领款打造出了精干的极简线条，一如既往的高级。

Celine 2018春夏秀场

“换帅”之后越来越接地气儿的Dior今年用波点、条纹玩转复古风，无一例外都是裙长及脚踝的款式。

Dior2018年春夏秀场

这些连衣长裙冬天最火

那么，2018年，穿上就能变美的裙子到底有哪些呢？要美丽要温暖不要拖沓，冬季长裙这么选！

针织连衣裙

针织裙是冬天最为实用的款式，文章开头提到的仙姑、张嘉倪都是用针织款打造仙范儿。修身的针织款特别突出女性身材曲线，能让我们在“裹成粽子”的冬天也保有性感味道哦！

蔡依林ins私服

牛仔夹克:VETEMENTS x Levi‘s牛仔夹克

连衣裙：VETEMENTS x Juicy Couture

运动鞋：Puma

耳环：Fendi

比较推荐的热门款就是裙尾带一点点小鱼尾设计的款式了，相比较包身裙装会更突出少女的灵动感。搭配小白鞋、同色系短靴都能轻松吸睛哦。

腰封：Loewe

过膝长靴：Balenciaga

娜扎和金晨还撞衫过一款针织吊带裙，相比较长袖款式，内搭一件浅色上衣很有学生气，格外活泼、减龄，也不失为冬日用针织裙凹造型的好办法！

连衣裙：Neil Barrett

COSMO推荐

针织裙来自Sandro 售价2685元 可从官网购买

针织裙来自Maje 售价3430元 可从官网购买

连衣裙来自Uniqlo U 售价399元可从官网购买

印花连衣裙

五彩缤纷的印花长裙总能给人带来好心情，不要觉得冬天演绎会太过夸张。恰恰相反，跳跃性极强的印花裙在冬天沉闷的黑白灰造型中可是最百搭、有时髦感的单品哦。

Olivia Parlemo

连衣裙：Max&co.

针织开衫：Comme Moi

水桶包：Meli Melo

墨镜：Jimmy Choo

不过印花长裙并不是不是那么好挑，这些注意事项掌握了能大大提升搭配成功率。首先就是不要选择颜色太过繁琐的款式，只有一个主题色的印花裙日常搭配起来会更容易。

小碎花图案有种田园气息，更适合春夏演绎；大块的不规则印花装饰反之。冬天挑选的话，密密麻麻的小印花不如色彩斑斓的大印花精彩。

相比较艳丽的红红黄黄，亚洲人驾驭稍显深沉的蓝色、暗红色会轻松很多。

最后，材质也很重要。冬天选择轻飘飘的纱质未免也太清凉，有厚重感的绸缎、有重量但不失垂坠感的棉质才是正解。

开春像图右这么穿挺好的，但冬天不适合

COSMO推荐

连衣裙来自Monki 售价300元 可从官网购买

长裙来自Juicy Couture 售价3390元 可从官网购买

长裙来自PEACEBIRD WOMEN 售价899 可从官网购买

百褶连衣裙

针织裙之外，何穗最爱的就是百褶裙了，随手一翻，何穗穿过的百褶裙满街拍场散发着仙气儿呢！

何穗

何穗

连衣款式的百褶裙何穗同样“宠幸”过，细密如风琴的百褶长裙天然自带法式优雅气息。保守的针织款透着一股成熟的学生气。

何穗

大衣：SuixEIFINI

手袋：Dior

平底鞋：Bally

有反光金属质感的百褶裙显然更有个性，也是秋冬一大流行趋势。

孔孝真

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百褶裙来自Diamond Dazzle 售价6290元 可从店铺购买

百褶裙来自Kate Spade 售价3480元 可从店铺购买

这么搭配时尚又保暖

外搭皮毛外套

有重量的皮毛一体外套和轻盈的裙摆是强烈的对比，碰撞在一起有种刚毅与柔美结合的感觉。对于高个子女生来说，选择oversize款外套搭配长裙肯定是这个冬季最温暖的选择；而小个子姑娘更适合修身一些的紧身皮衣，能拉长腿部线条。

蔡依林

Chloe Moretz

Irene Kim

今年超火的泰迪熊外套或是人造皮草毛毛大衣套在外面会更俏皮、可爱一些。如果是白皮星人，任性地尝试马卡龙色系外套呗！吸睛指数满分！

Darja Barannik

大衣：HOPE

高跟鞋：Christian Louboutin

外搭长款大衣

选择长裙通勤的选手，外搭干练的长款大衣准不会出错。在选择与长裙匹配的外搭时有两个小窍门，一个是顺色搭配，选择和长裙颜色相近的搭配。比如灰色长裙外搭白色；黑色外套、白色长裙可以选择驼色外套；浅粉色长裙搭配深粉大衣……

Diane Kruge

Nicole Andersson身着Ports大衣，脚踩Acne短靴

另一种是跳跃性色彩搭配，比如沉闷的黑灰外套可以用一条亮色系长裙点缀，今年比较热门的千禧粉、雾霾蓝都是不错的亮色系选择。对的，亮色系并不是那种耀眼的高饱和度色，而是讨喜、软糯的清淡色系哦。

Alexa Chung

叶一茜

外套来自Joseph

挡住脚踝的长靴

翻看前面的街拍图不难发现，所有长裙都有一种搭配，就是脚踩一双靴子，不管是短靴还是长筒靴，长度要刚好把露出来的脚踝挡住为最佳。

为啥呢？因为如果把脚踝露出来的话，下半身会被无情地分割成3个部分，而一双被裙摆挡住的靴子能完美将下半身化作一个整体，看起来更和谐。

在靴子颜色的挑选上，选择和裙装顺色的色彩更有时装感。而保守派则会青睐万无一失的麂皮长靴，同样也是不错的选择。

高能预警：这些雷区不要踩！

内搭长裤：繁琐啰嗦

很多时尚博主喜欢在长裙下搭长裤打造层次感，这确实是一大流行趋势，但并不适合“凡人”演绎。

对于身高没有170+的选手来说，这么搭配会特别显矮，重心都压在了脚上。

Caroline Daur、 Palina Kozyrava

Susie Bubble

裙长过脚踝：压个子

长裙的长度其实也有讲究，最好的位置就是刚好到遮住小腿肚、露出脚踝。脚踝是整条腿最细的部分，只露脚踝会更加显瘦，当然，如果是小腿超美的选手，选择长度到小腿肚的也能很出彩。

长裙来自Sacai

包袋来自Marques Almeida

不过日常选择的长裙千万不要过长，不然会显得太过拖沓。

脚踩厚底：重心下移

前面说过，搭配长裙的最佳选择是靴子，最不适合的鞋子是什么呢？一双厚底鞋能把长裙的美感瞬间打得支离破碎……

笨重的厚底鞋，特别是深色，会让人把注意力全放在脚上；而尖头鞋则让腿部看起来有延伸感，自然也更优雅、好看。

说了那么多长裙搭配的小诀窍，有没有想要入手一条“尝尝鲜”呢？