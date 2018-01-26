周冬雨宋茜穿全黑也有大招 耍酷显瘦两不误

导语：忍了一个夏天，终于可以在秋冬这个季节肆意的大穿特穿一番了！全黑搭配真的是万能搭啊，黑色不仅是显瘦的一把手，更是你不知道穿什么时候的解药！眼下正是穿黑色的好时机。尽管潮流变换莫测，但黑色一直在线，而all black似乎早已经成了一种时髦态度。今天就和COCO一起来看看入冬以来，哪位女明星把全黑…… （内容来源：时尚Cosmo）

她们最爱全黑也穿的出彩

马思纯

前几天，你小马哥就一身黑现身机场。不过她的全黑LOOK看起来休闲运动感十足，虽然是黑色高领毛衣却有黄色线条点缀在肩膀处，所以显得这身全黑LOOK没有那么严肃。

毛衣：Haider Ackermann开衩裤：Fear of God手袋：Alexander Wang

唐嫣

糖糖这身全黑LOOK则用了一件格子衬衫作为调剂，让整体一下变得轻松有型。看来全黑的内搭点缀也是非常重要的一点哦。

夹克：Alexander Wang运动鞋：Louis Vuitton手袋：Valextra Iside

王子文

一向酷酷的王子文对于全黑更是十分钟情，入冬以来就奉献了不少全黑LOOK搭配。下面这两套LOOK则把全黑搭配穿出了小女生的率性感。

宋茜

宋茜则用材质来打造全黑的层次感，这也是全黑搭配中很重的一种技巧。

秋冬怎么穿全黑显得你是高手？

其实全黑搭配一直是时尚圈经典的穿法，也是一个老生常谈的话题。毕竟全黑总能拯救一切错误搭配，所以大家才如此偏爱它。下面COCO总结了几点秋冬穿全黑的小技巧，绝对实用又好学。

1、全黑却材质不同

材质不同其实是穿全黑的时候最讨巧的一种搭法，因为不同的材质会让你的全黑LOOK一点都不会无聊。

不同材质的黑色穿搭不仅会让搭配显得有心思，还很容易打造全黑LOOK的不同风格。

如果你觉得全黑LOOK过于硬朗，那么可以选择像是丝质、蕾丝这一类的细节黑色单品，就会从质感上显得你的全黑搭配很柔和很有女人味儿。

或者选择更好搭的针织材质全黑单品，会更加大方实穿。

2、擅长穿一些抢眼的黑色单品

这里说的抢眼的黑色单品其实就是指的是一些材质比较突出的，起到点睛作用。

皮质的应该是最普遍最好选择的一种材质。

3、层次搭配突出全黑的质感

其实层次搭配对于所有女生来讲都是比较困难的，因为层次很容易穿出臃肿感，但其实你完全不用特别担心，因为本身全黑LOOK就已经减少了这种臃肿，所以你完全可以尝试一下全黑的层次搭配哦。

最常见的全黑层次感搭配其实就是穿两层黑，比如大衣里面内搭一件薄一些的西装外套。这样的搭配不仅穿脱都有型而且秋冬的保暖效果也是棒棒的。

像欧阳娜娜和周冬雨都选择了秋冬比较厚的黑色外套，这样的好处就是内搭其他黑色单品也不会有臃肿感，也算是全黑层次感的一种穿法。

4、细节设计感

全黑搭配其实不算难，最重要的是全身搭配要有重点。但已经是全黑了，如何能让整体有重点呢？就是在全黑搭配中选择一件有亮点的细节设计感单品。

比如黑色的裙摆带些反光丝绒细节，或者像Kendall一样在黑色的针织衫袖口上选择喇叭口的。

黑色外套上的走线变成复古的白色，也是细节赢很大了。

又或者用一些黑白相间的细节单品在全黑搭配中，取得两者的完美平衡。

5、配饰成为全身点睛单品

当然不能忘记配饰在全黑LOOK中的重要点睛作用，即使你穿了一身黑，但只要配饰选的好，也会很出彩。

一双Blingbling的黑色鞋子，搭配全黑LOOK也会给整体带来不小的细节改变。

又或者是一条优雅的小丝巾。

腰带的格纹细节给全黑搭配带来了一丝优雅韵味。