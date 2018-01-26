移动客户端

周冬雨宋茜穿全黑也有大招 耍酷显瘦两不误

2018年01月26日 15:12 新浪时尚
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

　　导语：忍了一个夏天，终于可以在秋冬这个季节肆意的大穿特穿一番了！全黑搭配真的是万能搭啊，黑色不仅是显瘦的一把手，更是你不知道穿什么时候的解药！眼下正是穿黑色的好时机。尽管潮流变换莫测，但黑色一直在线，而all black似乎早已经成了一种时髦态度。今天就和COCO一起来看看入冬以来，哪位女明星把全黑…… （内容来源：时尚Cosmo）

　　她们最爱全黑也穿的出彩

　　马思纯

　　前几天，你小马哥就一身黑现身机场。不过她的全黑LOOK看起来休闲运动感十足，虽然是黑色高领毛衣却有黄色线条点缀在肩膀处，所以显得这身全黑LOOK没有那么严肃。

　　毛衣：Haider Ackermann开衩裤：Fear of God手袋：Alexander Wang

　　唐嫣

　　糖糖这身全黑LOOK则用了一件格子衬衫作为调剂，让整体一下变得轻松有型。看来全黑的内搭点缀也是非常重要的一点哦。

　　夹克：Alexander Wang运动鞋：Louis Vuitton手袋：Valextra Iside

　　王子文

　　一向酷酷的王子文对于全黑更是十分钟情，入冬以来就奉献了不少全黑LOOK搭配。下面这两套LOOK则把全黑搭配穿出了小女生的率性感。

　　宋茜

　　宋茜则用材质来打造全黑的层次感，这也是全黑搭配中很重的一种技巧。

　　秋冬怎么穿全黑显得你是高手？

　　其实全黑搭配一直是时尚圈经典的穿法，也是一个老生常谈的话题。毕竟全黑总能拯救一切错误搭配，所以大家才如此偏爱它。下面COCO总结了几点秋冬穿全黑的小技巧，绝对实用又好学。

　　1、全黑却材质不同

　　材质不同其实是穿全黑的时候最讨巧的一种搭法，因为不同的材质会让你的全黑LOOK一点都不会无聊。

　　不同材质的黑色穿搭不仅会让搭配显得有心思，还很容易打造全黑LOOK的不同风格。

　　如果你觉得全黑LOOK过于硬朗，那么可以选择像是丝质、蕾丝这一类的细节黑色单品，就会从质感上显得你的全黑搭配很柔和很有女人味儿。

　　或者选择更好搭的针织材质全黑单品，会更加大方实穿。

　　2、擅长穿一些抢眼的黑色单品

　　这里说的抢眼的黑色单品其实就是指的是一些材质比较突出的，起到点睛作用。

　　皮质的应该是最普遍最好选择的一种材质。

　　3、层次搭配突出全黑的质感

　　其实层次搭配对于所有女生来讲都是比较困难的，因为层次很容易穿出臃肿感，但其实你完全不用特别担心，因为本身全黑LOOK就已经减少了这种臃肿，所以你完全可以尝试一下全黑的层次搭配哦。

　　最常见的全黑层次感搭配其实就是穿两层黑，比如大衣里面内搭一件薄一些的西装外套。这样的搭配不仅穿脱都有型而且秋冬的保暖效果也是棒棒的。

　　像欧阳娜娜和周冬雨都选择了秋冬比较厚的黑色外套，这样的好处就是内搭其他黑色单品也不会有臃肿感，也算是全黑层次感的一种穿法。

　　4、细节设计感

　　全黑搭配其实不算难，最重要的是全身搭配要有重点。但已经是全黑了，如何能让整体有重点呢？就是在全黑搭配中选择一件有亮点的细节设计感单品。

　　比如黑色的裙摆带些反光丝绒细节，或者像Kendall一样在黑色的针织衫袖口上选择喇叭口的。

　　黑色外套上的走线变成复古的白色，也是细节赢很大了。

　　又或者用一些黑白相间的细节单品在全黑搭配中，取得两者的完美平衡。

　　5、配饰成为全身点睛单品

　　当然不能忘记配饰在全黑LOOK中的重要点睛作用，即使你穿了一身黑，但只要配饰选的好，也会很出彩。

　　一双Blingbling的黑色鞋子，搭配全黑LOOK也会给整体带来不小的细节改变。

　　又或者是一条优雅的小丝巾。

　　腰带的格纹细节给全黑搭配带来了一丝优雅韵味。

标签: 周冬雨唐嫣全黑

推荐阅读
聚焦
关闭评论
风尚标+ 更多

作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭

入行前几年的周冬雨是公认的时尚灾难，但团队对上杂志又有执念。[详细]
作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭
新闻排行
精彩视频+ 更多
精彩原创+ 更多
高清美图+ 更多
热门博文+ 更多

衣服腰带这样系，漂亮又显瘦，想学又不难，美女教会你 ，码住 ​

衣服腰带这样系，漂亮又显瘦，想学又不难，美女教会你 ，码住 ​[详细]
2018年01月19日 20:50
美女 衣服 教会 不难 腰带

拜金女上错卫生间淡定化妆，求救美女给包纸巾原来是要干这事啊

[详细]
2018年01月20日 12:28
美女 纸巾 卫生间 化妆 求救

【全世界腿最长的妹子：哇！这大长腿！】拥有一双132cm大长腿的俄罗斯妹...

拥有一双132cm大长腿的俄罗斯妹子，打破，获封——世界第一大长腿！妹子走路自带拉风气场，回头率200%，还成功吸引一路“痴汉粉丝”合照……这么长一双腿，大家羡慕吗？ ​[详细]
2018年01月11日 05:40
俄罗斯 妹子 全世界 气场 粉丝

日本妹子直播卸妆，卸妆后居然那么丑

[详细]
2018年01月04日 05:13
妹子 居然

中国功夫美女引外媒关注 准备嫁给英国男友

[详细]
2018年01月13日 20:49
美女 功夫 外媒 男友 封面