最美女儿国国王赵丽颖给你示范 浪漫粉裙是迎春的最佳选择

导语：今年大年初一将由多部电影上映，其中特别值得我们关注的一部电影就是赵丽颖领衔的《西游记女儿国》。近日，赵丽颖出席电影发布会时，一身粉色裙装让人眼前一亮，要不要像颖宝一样，给这个早春一点暖心的色彩。（编辑：@陈熹）

2月4日，赵丽颖出席电影《西游记女儿国》发布会，身穿Dior 2018春夏系列粉色礼裙，搭配De Beers系列珠宝，大气优雅同时兼具俏皮少女感。这款礼服肩部的编织设计与腰部的捆绑细节都颇具亮点，让优雅长礼服不再显得沉闷。颖宝在粉裙的衬托下，气色极好，在这个立春之际，选择一身粉色穿搭是再应景不过的了。

T台趋势

作为春夏季最流行的颜色，粉色是2018春夏时装周秀场上最为常见的颜色，设计师们脑洞大开，用不同层次的粉，结合特殊的剪裁，让这个春夏粉嫩得多姿多彩。不管是接近肉色的嫩粉色还是近乎于桃红的深粉色，2018春夏给大家的选择很多哦。我们来看看本季T台上最受瞩目的粉红色吧。

Alexander McQueen

Carven

Chloé

Oscar de la Renta

Valentino

明星示范

作为最少女的颜色，明星们早早就把粉色穿出门了，来看看她们的展示。

关晓彤

关晓彤现身第八届澳门电视节，身着Viktor&Rolf 2018春夏晚装系列粉色长裙亮相红毯，优雅的缎面上身设计搭配松糕裙摆，少女感爆棚，领口与裙摆上的钉珠让这件礼服充满细节感。

欧阳娜娜

同样少女的欧阳娜娜选择了一身纱质礼服，透明的粉色薄纱上点缀着白色的花朵，青春少女感扑面而来。

奚梦瑶

超模奚梦瑶助阵LOEWE 2018春夏大秀。现身秀场的奚梦瑶选择了一身粉色裙装的搭配，变身甜美少女。而脚踩的长靴又不失霸道气场。

Dakota Johnson

Dakota Johnson身穿GUCCI 2018春夏系列粉色礼服出席活动，深V设计性感爆棚，夸张的肩部设计与裙身上点缀的钻饰，气场强大。

除了粉色裙装，明星们还经常会选择粉色的西装，用粉色来中和西装的硬朗感，让西装也穿出甜美感来。

LadyGaga

流行天后Lady Gaga穿Versace 2018春夏系列抵达巴塞罗那机场。2018年首个正式街拍，以干练粉色套装亮相，Versace巨型金链和手链彰显女王权势与财富，真空上阵又是她一贯风格，特别美，新年开了一个好头。

李宇春

李宇春亮相2018GUCCI腕表首饰新品预览鸡尾酒会，身着品牌2018春夏系列粉色西装的李宇春真的有娇媚也有帅气。

粉色搭配推荐

浪漫复古风搭配推荐

浪漫复古风

alice McCALL Now Or Never 分层式圆点提花雪纺绸超长连衣裙 参考价格：4300元

Victoria Beckham Punky 带缀饰亮面皮革拖鞋 参考价格：5650元

Gucci Broadway 带缀饰天鹅绒单肩包 参考价格：25000元

甜美俏皮感搭配推荐

甜美俏皮感

Carven不对称挖剪棉质混纺钱布雷布中长连衣裙 参考价格：5700元

Miu Miu Miu Lady 带缀饰光滑皮革纹理皮革单肩包 参考价格：15000元

GANNI Idette 蝴蝶结缀饰漆皮尖头平底鞋 参考价格：2100元

优雅女神范儿搭配推荐

优雅女神范儿

Alexander McQueen 垂坠缎布边饰绉纱礼服 参考价格：21600元

Jimmy Choo Ellipse 亮片金葱缎布手拿包 参考价格：6700元

Gianvito Rossi Portofino 水晶缀饰缎布凉鞋 参考价格：6865元