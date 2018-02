最美女儿国国王赵丽颖给你示范 浪漫粉裙是迎春的最佳选择

导语:今年大年初一将由多部电影上映,其中特别值得我们关注的一部电影就是赵丽颖领衔的《西游记女儿国》。近日,赵丽颖出席电影发布会时,一身粉色裙装让人眼前一亮,要不要像颖宝一样,给这个早春一点暖心的色彩。(编辑:@陈熹)

2月4日,赵丽颖出席电影《西游记女儿国》发布会,身穿Dior 2018春夏系列粉色礼裙,搭配De Beers系列珠宝,大气优雅同时兼具俏皮少女感。这款礼服肩部的编织设计与腰部的捆绑细节都颇具亮点,让优雅长礼服不再显得沉闷。颖宝在粉裙的衬托下,气色极好,在这个立春之际,选择一身粉色穿搭是再应景不过的了。

T台趋势

作为春夏季最流行的颜色,粉色是2018春夏时装周秀场上最为常见的颜色,设计师们脑洞大开,用不同层次的粉,结合特殊的剪裁,让这个春夏粉嫩得多姿多彩。不管是接近肉色的嫩粉色还是近乎于桃红的深粉色,2018春夏给大家的选择很多哦。我们来看看本季T台上最受瞩目的粉红色吧。

Alexander McQueen

Carven

Chloé

Oscar de la Renta

Valentino

明星示范

作为最少女的颜色,明星们早早就把粉色穿出门了,来看看她们的展示。

关晓彤

关晓彤现身第八届澳门电视节,身着Viktor&Rolf 2018春夏晚装系列粉色长裙亮相红毯,优雅的缎面上身设计搭配松糕裙摆,少女感爆棚,领口与裙摆上的钉珠让这件礼服充满细节感。

欧阳娜娜

同样少女的欧阳娜娜选择了一身纱质礼服,透明的粉色薄纱上点缀着白色的花朵,青春少女感扑面而来。

奚梦瑶

超模奚梦瑶助阵LOEWE 2018春夏大秀。现身秀场的奚梦瑶选择了一身粉色裙装的搭配,变身甜美少女。而脚踩的长靴又不失霸道气场。

Dakota Johnson

Dakota Johnson身穿GUCCI 2018春夏系列粉色礼服出席活动,深V设计性感爆棚,夸张的肩部设计与裙身上点缀的钻饰,气场强大。

除了粉色裙装,明星们还经常会选择粉色的西装,用粉色来中和西装的硬朗感,让西装也穿出甜美感来。

LadyGaga

流行天后Lady Gaga穿Versace 2018春夏系列抵达巴塞罗那机场。2018年首个正式街拍,以干练粉色套装亮相,Versace巨型金链和手链彰显女王权势与财富,真空上阵又是她一贯风格,特别美,新年开了一个好头。

李宇春

李宇春亮相2018GUCCI腕表首饰新品预览鸡尾酒会,身着品牌2018春夏系列粉色西装的李宇春真的有娇媚也有帅气。

粉色搭配推荐

浪漫复古风搭配推荐

浪漫复古风

alice McCALL Now Or Never 分层式圆点提花雪纺绸超长连衣裙 参考价格:4300元

Victoria Beckham Punky 带缀饰亮面皮革拖鞋 参考价格:5650元

Gucci Broadway 带缀饰天鹅绒单肩包 参考价格:25000元

甜美俏皮感搭配推荐

甜美俏皮感

Carven不对称挖剪棉质混纺钱布雷布中长连衣裙 参考价格:5700元

Miu Miu Miu Lady 带缀饰光滑皮革纹理皮革单肩包 参考价格:15000元

GANNI Idette 蝴蝶结缀饰漆皮尖头平底鞋 参考价格:2100元

优雅女神范儿搭配推荐

优雅女神范儿

Alexander McQueen 垂坠缎布边饰绉纱礼服 参考价格:21600元

Jimmy Choo Ellipse 亮片金葱缎布手拿包 参考价格:6700元

Gianvito Rossi Portofino 水晶缀饰缎布凉鞋 参考价格:6865元