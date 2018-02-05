1月明星红黑榜 张艺兴穿女装登顶海涛坐实时尚绝缘体

时装周为主调的1月份，各路男神女神们真心是用尽浑身解数来凹造型。秀场上星光灿烂，私服街拍中也毫不逊色，小鲜肉黄子韬、吴磊、张艺兴跟荷尔蒙型男朱亚文拼帅，小花旦刘亦菲、热巴、周冬雨也都有全新造型亮相，更精彩的是两大超模刘雯、何穗在1月份的机场街拍中“正面交锋”。本期#明星着装红黑榜#除了有网友票选之外，新浪时尚还特约知名时尚撰稿人@Chrison克里森 对15款明星造型给予专业点评。快来看看时装精心里的红黑榜跟网友心中的红黑榜，是不是一致吧？！（编辑：小杰掉肉肉）

一月明星着装红黑榜网友票选

红榜

TOP1：张艺兴

近日在选秀节目《偶像练习生》里秀出了N款型男搭配的张艺兴，衣品再度升级。上个月的机场街拍中，张艺兴选择的这款来自潮牌AS65的翻毛外套其实是件女款单品，但小绵羊把它穿的酷劲十足。

@Chrison克里森 辣评：这是一位款式常规，但内心骚气的男青年，从“荧光蓝”和“毛茸茸”这两个关键词就可以读出。

张艺兴

张艺兴的大牌单品

TOP2：刘亦菲

近期越来越痴迷跳舞的刘亦菲，不仅有酷酷的舞蹈视频公布，还有多款嘻哈风的造型出现。刘亦菲的这身造型其实是“毛茸茸”的实穿又可爱。尤其雪地靴的出现足见拥有完美颜值的女神，在私服搭配上是多随意。不过，天仙手中的大牌包也是捍卫了自己的奢华衣品。

@Chrison克里森 辣评：内心住着一个嘻哈灵魂的天仙，住在比佛利山庄的贵妇过冬标配。

刘亦菲

刘亦菲拎大牌手袋

TOP3：迪丽热巴

在网友票选中排名第三的迪丽热巴，这一身搭配中重点在于近些年火透半边天的oversize款的羽绒服。并且胖迪这款羽绒服还是品牌男装系列中的单品，简约又帅气。不过网友们对这身造型的评价跟时装精对热巴的期望，显然没有契合。

@Chrison克里森 辣评：又魁又短的羽绒服，很多女明星都很爱，但即便颜值腰身如热巴，还是被衬托成了膀圆腰粗新疆女汉子。

迪丽热巴

热巴的大牌单品

TOP4：黄子韬

黄子韬的这身搭配有一个鲜明的主题，那就是“酷”。外搭整身黑色的单品率性又神秘，而内搭的卫衣和棒球衫又在色彩上有所补充，避免了整身的黑色搭配中的沉闷之感。

@Chrison克里森 辣评：感觉这一身锁定了韬韬的年度十佳，通身黑色，内搭却有两件——一件深色套头卫衣，一件浅色棒球衫，保暖又深浅相间。关键人家外面再套一件长羽绒服，还是很瘦....

黄子韬

黄子韬运动风单品

TOP5：刘雯

刘雯的这身混搭造型在一月份的机场搭配中可以说是难度系数最高的。圆领加绒oversize外套，换个名字就是大写的难穿。而超模搭配的荷叶高领衫还带有条纹元素，更是难上加难。不过这几件单品穿在刘雯身上确实那么的和谐。除了大长腿之外，色彩上的和谐也是至关重要。

@Chrison克里森 辣评：超模不是普通人，这件欢喜过大年的加绒夹克，一般人穿就是接地气的柴火妞，但刘雯竟还算hold住了它。

刘雯

刘雯背的限量款包袋

TOP6：周冬雨

性格鬼马精灵的周冬雨，私底下穿衣可是酷感十足，本月也依旧保持本色。率性的火焰皮衣搭配破洞牛仔裤，这一身造型是多少街头少女心中的完美范本。不过想要穿出这样灵气的感觉，还是要瘦啊！

@Chrison克里森 辣评：她的时髦雷达依然没有哑火，各种繁复但不杂乱的搭配，在她身上如今都顺理成章了。

周冬雨

周冬雨造型解析

TOP7：吴磊

帅气的小鲜肉吴磊，本月以一身学生味十足的型男搭配冲上红榜。吴磊的牛仔夹克和格纹衬衫均来自近些年最火的潮牌Off White，随便翻翻明星们的街拍，你就能明白他们对这个潮牌有多爱。吴磊用黑色高领衫和长裤搭配这两件潮味十足的单品，很保险，还能尽显自己的长腿优势。

@Chrison克里森 辣评：利落的牛仔外套，长款的格纹衬衫，怎么看怎么英气勃发，但如果没有身高+足够瘦削，也切勿盲目尝试。

吴磊

吴磊的潮品

TOP8：宋茜

都说一身成功的造型中，最好有且只有一件重点单品，才不会显得过于花哨。而宋茜的这身街头风造型完美遵循了这一搭配规则。想要在机场抢镜，有一条Balenciaga的涂鸦皮裤就够了。

@Chrison克里森 辣评：和她从前的街拍表现相比，这身已经算很客气了，传统的美式+韩式街头风，中规中矩。

宋茜

宋茜的涂鸦皮裤

TOP9：朱亚文

前段时间在《声临其境》中用绅士之声再度迷倒众人的朱亚文，私底下是个运动boy。本月的这身机场搭配，中规中矩，还很实穿。

@Chrison克里森 辣评：一身运动直男的标准搭配，只是这副从基佬那里偷回来的眼镜是怎么回事？

朱亚文

朱亚文运动风单品

黑榜

Top1：杜海涛

讲真，本月的投票其实是不公平的！因为我们给了海涛两次机会！不过网友们的眼睛还是雪亮的，虽然有两款街拍造型上榜，但双双倒数的成绩也是坐实了海涛“时尚绝缘体”的身份。而本月Balenciaga是真惨！不仅继续被海涛毁掉包款，6位黑榜明星中，竟然有3位身上都有来自Balenciaga的单品。

@Chrison克里森 辣评：杜海涛太贴心了，给了无数淘宝玩具商家灵感，按照他这套造型直接缩小30倍，就是一个白雪公主里小矮人的人物手办。

杜海涛

@Chrison克里森 辣评：我觉得这张图一定是放错了，这明明是我三大爷从铁岭火车站春运返乡的照片，还提着蛇皮口袋，哦不，这是杜海涛。我不是认出他来了，是认出了巴黎世家。

杜海涛第二套look

杜海涛又毁大牌包

Top2：罗志祥

说实话，小猪这一身搭配，编辑并没有看懂。乍一眼扎上去以为是“蜜蜂”主题造型，可是这破洞牛仔裤又明显走的不是可爱风。还是留给网友们脑洞大开的展开想象吧。

@Chrison克里森 辣评：曾经的街头教主，如今依然很用力，也要注意不要留下老寒腿了才是。

罗志祥

罗志祥的西式马甲

TOP3：华晨宇

花花的这身造型票选成绩这么差，其实超出了编辑的预料。暂且不说这身搭配是否合理，但这身造型的确是花花的另类风格。巨大的廓形还带着些许的萌。

@Chrison克里森 辣评：很多直男都爱这样穿，很适合北方出门捂紧，进门短Tee的客观环境氛围。

华晨宇

TOP4：关晓彤

前段时间在微博上看到网友们为关晓彤的造型风格发明了一个新词语，那就是：60年代的茁壮感。但这一身其实还是酷的，只不过外套实在浪费了关晓彤的长腿好身材。

@Chrison克里森 辣评：“国民闺女”的这一身无功无过，很符合红红火火过大年的氛围，只是那条被命运扼住了喉咙的choker，我感觉有点多余。

关晓彤

关晓彤的大牌包袋

TOP5：江疏影

江疏影会被网友票选到黑榜中，可能是一月份明星着装榜中的一大看点！看来网友们是想给女神提个醒，有颜有身材也不要太任性。

@Chrison克里森 辣评：这羽绒服已经是爆款了，就不多加评论，重点是在她手上的那个新款“手包”——热水袋。相信有不少网友会问：这个热水袋的口红色号是什么...

江疏影

江疏影的大牌羽绒服

TOP6：何穗

看到何穗出现在黑榜中，编辑简直不敢相信自己的双眼！这应该算得上是一月明星着装红黑榜中的一大“惨案”。其实超模何穗的这身造型的确不能彰显超模的搭配功力，但看上去还算过关。

@Chrison克里森 辣评：都说了超模并不是地球人，穿浴袍出门一样秒杀芸芸众生，女生没超过165的谨慎模仿。

何穗