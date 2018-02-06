跟《谈判官》学轻熟女职场穿搭 先get杨幂同款

导语：由杨幂，黄子韬两大流量咖强强联手的《谈判官》终于上线，第一天开播就冲上了热播剧榜单可见火爆程度！而剧中人设为国际商谈机构唯一一名女性谈判官的杨幂，不仅自带舌战群儒的好本事，还顺道把带货本领带到了戏中。才播了两集，不少网友表示，好想和剧中的童薇学穿搭！（编辑：@philtre）

带货女王上线

看了谈判官的小伙伴们一定都记得，杨幂面对朋友质疑自己27岁时发表的一番“高谈阔论”，是不是说到你们心坎里了！27岁怎么了？！咱们有工作有钱有才还有貌，可不就是现在的新时代女性了！

27岁怎么了？！

27+的年纪，算是步入轻熟女的行列，所以日常中的职场穿搭就占了我们的大面积衣橱，今天我们就来说说好看时髦不老气的职业装要怎么穿！

少了少女的甜美，多一份职场女孩的成熟，轻熟女装其实很难穿。往减龄里打扮，稍不留神容易被说装嫩，太正式又显老气。比如这件红色荷叶边系蝴蝶结衬衫，搭配一件剪裁正式的黑色中裙，就能中和衬衫的少女气，又不会显得过于沉闷！

杨幂穿红色衬衫配中裙

说到少女们最爱的蝴蝶结，杨幂在《谈判官》里也多次穿着，但都用更加中性的西服类单品来搭配，所以显得既有女人味，又不会过于刻板。

杨幂穿Michael Kors蝴蝶结衬衫

杨幂穿黑色蝴蝶结衬衫搭配西服背心

而这一身Saint Laurent的白色领结衬衫搭配Givenchy黑色西服，干练中不乏时髦！可见，想做一名时髦的职场轻熟女，先来试试领结衬衫配西服吧。

杨幂穿白色领结衬衫配西服

单品推荐：

Chloé

Anna Sui

REDValentino

说到职业装，西服也是不可或缺的一件单品，除了上面说到的可以和雪纺类的蝴蝶结衬衫搭配外，西服自身的选择也可以更多些花样，加入一些刺绣元素，使整体搭配更有设计感！

杨幂在西服中融入了麦穗的装饰

或是一件学院风的小西服，不会显得枯燥乏味，过于老板范儿。

杨幂穿Gucci外套

单品推荐：

Isabel Marant Étoile

Thom Browne

除了职场女性最常穿的黑白灰，春天马上就要来了，也是时候给自己的衣橱添一抹亮色了。所以在《谈判官》里，杨幂也穿了不少奶油色系的亮色单品，不仅显白还很清爽。姜黄色的大衣配上格纹衬衫，再加上一个黄色包包，足够抢镜。

杨幂的黄色系穿搭

绿色的格纹衬衣搭配同色系的毛呢连衣裙，也是十分小清新了！

杨幂穿绿色格纹衬衫配毛呢裙

水蓝色的毛衣更是显白利器！

杨幂穿水蓝色外套配围巾

落肩的灰色系大衣再搭配同色系的高领毛衣，也是显高级成熟的一种搭配手法。

灰色外套配灰色内搭

单品推荐：

By Malene Birger

Diane von Furstenberg

Max Mara

最后，我们再来看看职场中包包的选择。作为一名职场女孩儿，容量过小的包包不够实用，过于简单的包又显得有点老气。所以，在剧中，杨幂选择了可肩背又有点潮的包包款式。比如这款Michael Kors的流苏肩背包包，出门在外背就很酷很实用。

杨幂拿MK包包

一款实用的大包袋十分重要

单品推荐：

Danse Lente