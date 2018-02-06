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跟《谈判官》学轻熟女职场穿搭 先get杨幂同款

跟《谈判官》学轻熟女职场穿搭 先get杨幂同款
2018年02月06日 17:58 新浪时尚
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　　导语：由杨幂，黄子韬两大流量咖强强联手的《谈判官》终于上线，第一天开播就冲上了热播剧榜单可见火爆程度！而剧中人设为国际商谈机构唯一一名女性谈判官的杨幂，不仅自带舌战群儒的好本事，还顺道把带货本领带到了戏中。才播了两集，不少网友表示，好想和剧中的童薇学穿搭！（编辑：@philtre）

带货女王上线带货女王上线

　　看了谈判官的小伙伴们一定都记得，杨幂面对朋友质疑自己27岁时发表的一番“高谈阔论”，是不是说到你们心坎里了！27岁怎么了？！咱们有工作有钱有才还有貌，可不就是现在的新时代女性了！

27岁怎么了？！27岁怎么了？！

　　27+的年纪，算是步入轻熟女的行列，所以日常中的职场穿搭就占了我们的大面积衣橱，今天我们就来说说好看时髦不老气的职业装要怎么穿！

　　少了少女的甜美，多一份职场女孩的成熟，轻熟女装其实很难穿。往减龄里打扮，稍不留神容易被说装嫩，太正式又显老气。比如这件红色荷叶边系蝴蝶结衬衫，搭配一件剪裁正式的黑色中裙，就能中和衬衫的少女气，又不会显得过于沉闷！

杨幂穿红色衬衫配中裙杨幂穿红色衬衫配中裙

　　说到少女们最爱的蝴蝶结，杨幂在《谈判官》里也多次穿着，但都用更加中性的西服类单品来搭配，所以显得既有女人味，又不会过于刻板。

杨幂穿Michael Kors蝴蝶结衬衫杨幂穿Michael Kors蝴蝶结衬衫
杨幂穿黑色蝴蝶结衬衫搭配西服背心杨幂穿黑色蝴蝶结衬衫搭配西服背心

　　而这一身Saint Laurent的白色领结衬衫搭配Givenchy黑色西服，干练中不乏时髦！可见，想做一名时髦的职场轻熟女，先来试试领结衬衫配西服吧。

杨幂穿白色领结衬衫配西服杨幂穿白色领结衬衫配西服

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　　说到职业装，西服也是不可或缺的一件单品，除了上面说到的可以和雪纺类的蝴蝶结衬衫搭配外，西服自身的选择也可以更多些花样，加入一些刺绣元素，使整体搭配更有设计感！

杨幂在西服中融入了麦穗的装饰杨幂在西服中融入了麦穗的装饰

　　或是一件学院风的小西服，不会显得枯燥乏味，过于老板范儿。

杨幂穿Gucci外套杨幂穿Gucci外套

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　　除了职场女性最常穿的黑白灰，春天马上就要来了，也是时候给自己的衣橱添一抹亮色了。所以在《谈判官》里，杨幂也穿了不少奶油色系的亮色单品，不仅显白还很清爽。姜黄色的大衣配上格纹衬衫，再加上一个黄色包包，足够抢镜。

杨幂的黄色系穿搭杨幂的黄色系穿搭

　　绿色的格纹衬衣搭配同色系的毛呢连衣裙，也是十分小清新了！

杨幂穿绿色格纹衬衫配毛呢裙杨幂穿绿色格纹衬衫配毛呢裙

　　水蓝色的毛衣更是显白利器！

杨幂穿水蓝色外套配围巾杨幂穿水蓝色外套配围巾

　　落肩的灰色系大衣再搭配同色系的高领毛衣，也是显高级成熟的一种搭配手法。

灰色外套配灰色内搭灰色外套配灰色内搭

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　　最后，我们再来看看职场中包包的选择。作为一名职场女孩儿，容量过小的包包不够实用，过于简单的包又显得有点老气。所以，在剧中，杨幂选择了可肩背又有点潮的包包款式。比如这款Michael Kors的流苏肩背包包，出门在外背就很酷很实用。

杨幂拿MK包包杨幂拿MK包包
一款实用的大包袋十分重要一款实用的大包袋十分重要

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