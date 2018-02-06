剧好看#5分钟get烧脑神剧《和平饭店》的百变民国风

导语：近期，有一部谍战片简直刷新了人们对抗日题材电视剧的认知，几乎每一集都有反转，烧脑到让人停不下来。这部神剧就是由雷佳音、陈数主演的《和平饭店》。而除了烧脑之外，这部剧可以称得上是民国背景下的时装剧，每一位主演的造型盘点起来都能出一本民国风搭配手册。（编辑：小杰掉肉肉）

《和平饭店》海报

看腻了没逻辑又玛丽苏的偶像剧？今天编辑就安利你一部烧脑不断的谍战片，那就是雷佳音和陈数主演的《和平饭店》。近期，在几乎没有宣传的前提下，这部剧在网络的播放量已经超过了10亿。看来这每集都有反转的剧情的确抓住了不少网友的心。而除了紧凑的剧情之外，这部剧还是部民国时期的时装剧，这百变的复古造型简直让人看花眼。

雷佳音痞气十足的皮衣造型

首先要提到的就是这部剧的男主角雷佳音。机缘巧合由雷佳音饰演的土匪王大顶跟陈数饰演的共产党陈佳影在和平饭店中扮起了假夫妻。千万别被这略老套的开头吓走，看看雷佳音这痞气十足的马裤+皮衣+马丁靴的酷帅造型，你也该为了这位“东北唯一受过高等教育的土匪”点赞。更何况雷佳音还在剧中展示了自己修炼已久的撩妹功力。

雷佳音在剧中撩妹无数

这恩爱秀的

还壁咚

被雷佳音迷倒了吗？

雷佳音大衣叠穿西装

除了耍酷和撩妹之外，雷佳音还示范了多款实穿又时髦的复古搭配。讲真，这种长版大衣叠穿同色系西装的穿法不仅仅在民国时期时髦到飞起来，如今穿上街也照样是位标准型男。不过这长版大衣还蛮挑人，身高不够的网友们切勿轻易尝试。

雷佳音穿格纹西装

雷佳音的西装造型

好在前夫哥还十分业界良心的在剧中示范了一款更加百搭的复古风单品，那就是格纹西装。近些年，时尚圈的复古风潮从未退却。而在民国时期就成为绅士标志的格纹西装绝对是最容易驾驭也最能穿出绅士味道的型男单品。

复古西装单品推荐

Cerruti 1881 格纹西装夹克 约7578元

Fashion Clinic Timeless 格纹西装夹克 约6094元

Prada 修身格纹西装夹克 约20350元

陈数穿丝绒深V礼服

陈数穿的纯色长裙

说完男主角雷佳音的民国风造型，接下来重头戏就来了，那就是女主角陈数在剧中的搭配。光是看看海报上身穿丝绒深V的裙的陈数，你就该明白这次的女神可是片中绝对的主角。而她在剧中的民国风造型百变又妩媚。这件性感十足的丝绒长裙，用的是复古风的标志性面料——丝绒。而在剪裁上深V和高开叉的设计则又带着现代的时髦之感。陈数在剧中还穿出了多款纯色长裙，腰带和袖口的排扣，都增加的造型的复古意味。

丝绒裙单品推荐

Racil 丝绒长款连衣裙 约7658元

Attico 丝绒裹身式连衣裙 约9437元

Loveless 对比领丝绒连衣裙 约2196元

陈数的半身裙造型

陈数的复古风衬衫

除了长裙之外，陈数在剧中穿的最多的搭配其实是衬衫搭配高腰铅笔裙。为了强化民国风的感觉，陈数的衬衫几乎是清一色的蝴蝶结衬衫。而浅色衬衫单品还加宽的立领，复古意味更浓，同时也让陈数大秀天鹅颈，优雅气质升级。近几年从Gucci开始，一众大牌们都中了蝴蝶结衬衫的毒，这款单品不仅复古，还是件扮嫩的利器。

蝴蝶结衬衫单品推荐

Dolce & Gabbana 蝴蝶结领衬衫 约8497元

Temperley 蝴蝶结衬衫 约4990元

Gucci 蝴蝶结衬衫 约6776元

陈数穿复古大衣

陈数穿皮草大衣

陈数穿格纹大衣和西装

讲真民国时期，中性美还并没有形成潮流。所以复古风的女装单品中还是会十分强调凸显女性的曲线之美。而在单品略厚重的秋冬集中，如何让保暖性强的单品也能女人味十足一直都是造型的关键。陈数在《和平饭店》中示范的多款大衣单品，要么是在剪裁上强调腰身拉高腰线，要么干脆增加腰带的装饰，总之就是要保暖又妩媚。

束腰大衣单品推荐

P.A.R.O.S.H.束腰大衣 约11270元

Off-White 束腰带格纹大衣 约9953元

Agnona 束腰大衣 约18627元

陈数在剧中的妆容

作为剧中绝对是颜值和脑力担当，陈数不仅要高冷清丽，还要霸气专注。这样的切换除了整容般的演技外，妆容造型也帮了不少忙。红唇+一字英气眉绝对是气场全开的不二选择。而当陈佳影在剧中受难或者回忆起更单纯的本色时光时，则收敛了过分外放的锋芒。西柚色唇妆保险不出错，而你会发现，此时她的眉尾也变得向下，增加了女人的柔美感觉。

陶慧穿刺绣旗袍

《心花路放》里的阿凡达

为啥说《和平饭店》是部良心好剧？脑洞大开的情节，演技爆棚的主演都是必备条件，而真正的加分项其实在配角身上！你能想象剧中又彪又虎的刘金花，曾是喜剧片《心花路放》中的女版阿凡达吗？反正编辑是长见识了。这部剧中的配角不仅演技同样在线，造型上也跟主角一样考究，并且带着浓浓的民国风。并且剧中的每一个配角都可能成为剧情反转的关键人物！！！（不剧透，自己去看~）

刘金花的民国风妆容

有着“窑姐”背景的刘金花在剧中绝对风情万种，红唇+卷发让她轻松驾驭这个角色定位。然而她性格中又有仗义泼辣的一面，即使是面对窦警长的逼问也毫无惧色。眉眼之间流露出的魅惑感也全靠一条细细的眼线加持。

陶慧穿粉嫩刺绣旗袍

陶慧穿镂空旗袍

华丽配饰版旗袍

皮草大衣搭配旗袍也是很民国的穿法

作为民国时期的“时装剧”，旗袍自然是不能缺少的主力单品。而这部剧中，对旗袍的演绎就落在了饰演刘金花的陶慧身上。对旗袍有所了解的网友都明白，穿好旗袍光瘦可不行，有凹凸的完美身材才能穿出旗袍的味道。而好身材陶慧穿起各种款式的旗袍都是魅惑十足。

孔维穿羽毛小礼服

孔维在剧中的妩媚妆容

剧中的另一位关键配角作家姚苰由演技派女星孔维饰演。如果之前你对孔维并不熟悉，那么相信看完这部剧之后，孔维的“香肠嘴”妆容绝对能深深的刻在你的脑海里。被这吐槽的“香肠嘴”其实也算是那个时代的产物了，复杂的社会背景下，西方文化的进入和冲击，让当时沪上许多自诩时髦的女人都画上了夸张的唇妆。饱和度超高的红唇，卷发，烟熏眼妆，都是民国时期的标准做派。

孔维的百变帽饰

除了妆容是标准的民国风之外，孔维所塑造的人物在造型上的关键在于帽饰。说实话又是薄纱裙，又是抹胸礼服的搭配，其实在时装上并不是完全的民国风，但这抢眼又多变的帽饰，则为她的整身搭配增加复古魅力。