男人帮#吴亦凡梁朝伟飚戏示范穿皮衣耍帅的正确方式

导语：相差28岁的两位顶级型男吴亦凡和梁朝伟，合作拍摄的新片《欧洲攻略》近日首次曝光了剧照！两位男神将在电影中耍酷不断。而为了延续前两部攻略电影中梁朝伟的帅气风格，男神在新片中穿出了N款率性皮衣。看来果然是王子并不一定都有匹白马，但型男却一定要有一件合身的皮衣！（编辑：小杰掉肉肉）

梁朝伟、吴亦凡《欧洲攻略》飚戏

梁朝伟穿简约款皮衣

相差28岁的两位超级男神，梁朝伟和吴亦凡就这么突如其来的在大荧幕上“携手”！而为了延续前两部攻略电影中帅气的造型风格，梁朝伟在新片中的造型以皮衣为主。而海报上梁朝伟穿的这款简约皮衣造型简直帅翻全场。白T恤与皮衣的组合堪称经典。

博主示范简约款皮衣

最经典的简约风的皮衣无疑是征服众多型男的摩托Rocker骑行皮夹克。这款带着浓烈美式风情的夹克能够成为型男们挚爱的皮衣款式，还要归功于马龙-白兰度和詹姆斯-迪恩带起的那股梳着猫王头，穿着皮衣，骑着重型哈雷机车的摩托党风潮。立领、短款的设计让这种皮衣，十分百搭又实穿。

简洁款皮衣

而随着潮流的推荐，今几年的男装秀场上这款皮衣的设计有所变化。领型不再只有单一的立领，偏窄的翻领、对比领的加入让简约皮衣能够适应更多的搭配场合。如果你想要凸显自己“倒三角”的好身材，那么这款设计简约的皮衣，无疑是你的最佳选择。

路透照梁朝伟穿机车皮衣

除了海报中的简约皮衣之外，在电影的路透照中梁朝伟还穿出了一件经典设计的机车皮衣。这造型到底能有多帅，相信等电影上映了，网友们自有判断。

吴亦凡示范涂鸦机车皮衣

吴亦凡穿经典款机车皮衣

吴亦凡穿流苏款机车皮衣

而说起机车皮衣，吴亦凡显然比梁朝伟还有发言权。各种时尚活动中，凡凡的机车皮衣造型简直数都数不过来，在电影《老炮》的发布会上，凡凡还跟李易峰变身一对机车皮衣CP。而除了经典款机车皮衣之外，吴亦凡还为我们示范过涂鸦和流苏款，增加了别样点缀的皮衣潮味更足。

博主示范机车皮衣

相比于梁朝伟和吴亦凡用黑色T恤搭配机车皮衣的穿法，时尚博主们对这件经典单品显然玩的更6！白衬衫搭配机车皮衣，赋予了这款型男单品更加清新的搭配效果，而西装马甲的出现，无疑是将这件美式街头风的单品引入了更加绅士的英伦风潮。

机车皮衣新趋势

机车夹克一般以牛皮材质居多，皮质厚实所以给人的感觉就是比较硬朗。而且这种皮衣一般设计感比较强，适合个性张扬，穿着个性的人士选择。想要把机车皮衣穿出个人风格，还需要些岁月的打磨，穿出自然的磨损感才能让机车皮衣更时髦。而在T台上，机车皮衣变幻出了更多的时髦姿态。皮革加其他材质面料的拼接，让机车皮衣更有层次感，同时也更容易驾驭。

翻毛领飞行员皮夹克

而在秋冬季比机车皮衣更加实穿的则是带翻毛领的飞行员皮衣。现在流行的飞行员皮夹克和当初飞行员穿着的夹克在设计没有大的区别，所以飞行员夹克可以称得上是件复古单品。柔软的内衬、温暖的毛领、延伸到翻领的拉链和为了保暖收紧的下摆和袖口都是飞行员皮夹克的标志。这种宽肩收腰的款式能很好的修饰男士们的身材比例，长度相对较短对身高没有要求。

吴亦凡穿机车款风衣

看到吴亦凡的剧照之外，第一眼望上去真心以为凡凡穿了件长版的机车皮衣。然而经过求证，凡凡这件机车领设计的风衣并不是皮质而是丝麻材质，并且还是专门定制款。（简言之就是一般人还真穿不到）。不过虽说没有凡凡的定制款风衣，试试近些年走俏的皮质风衣，说不定也能一样帅气！

爆款皮风衣

讲真，长版皮风衣可能真的只适合拥有模特身材的长腿星人。而束腰款无疑让更多型男有了穿皮风衣的机会，这款单品兼具风衣的优雅和皮衣的硬朗，腰带更是提升比例的点睛之笔。