黄渤张艺兴陈伟霆要在春晚玩的复古Disco是种啥style

导语：2月5日，春晚刚刚结束了第二轮彩排，据悉今年的春晚舞台上黄渤、张艺兴、陈伟霆将一起跳复古迪斯科，合作歌曲《最好的舞台》。虽说这Disco的曲风是怀旧又复古，但这迪斯科style在时尚圈可是正当红！80年代的标杆式潮流Disco风潮强势回归。

黄渤、张艺兴、陈伟霆春晚将一起演绎Disco

2月5日春晚第二次联排结束，此前黄渤、陈伟霆、张艺兴这个组合备受期待，这三个都有舞蹈功底的人到底会不会在春晚的舞台上来一段尬舞呢？结果当然是肯定的！三人不仅要一起跳舞，还要演绎复古Disco。

Disco风潮

提起Disco，是不是就有种要跟着摇摆起来的冲动？虽说在乐坛，Disco的曲风已经是满满的岁月味道，但在时尚圈Disco风潮可是近几年再度走俏的趋势。

七、八十年代Disco风潮

Disco是discotheque的简称，原意为唱片舞会。它节奏强烈，适合毫无约束地自由舞蹈，与生俱来的参与感让它与舞厅文化一起成全了七、八十年代的热辣风尚。夸张的爆炸头甚至各种假发、宽大的外套、抢眼又迷幻的金属感等等，成为Disco风潮中最标致的元素。那么问题来了，这曾经在七、八十年代风靡的潮流，黄渤、张艺兴、陈伟霆将在春晚舞台如何演绎呢？

复古Disco风的蝙蝠袖衬衫

其实想要搞懂这迪斯科到底是种什么样的style并不难，金属感、oversize、夸张印花就是驾驭这种流行趋势的三大关键词。并且黄渤、张艺兴、陈伟霆在以往的造型还真都曾有过尝试。

亮片+金属色比激光灯还抢镜

Disco风潮中最具标志性的时尚元素就是金属感，人们不仅要在满是激光灯的舞池中狂欢，还要把亮片穿上身，自带光环。

金属感是标志

好在陈伟霆和张艺兴在以往的舞台造型中，都曾尝试过金属风的造型。与暗色相搭配，增加铆钉配饰，让金属感的外套除了BlingBling的光环效果之外，更加酷帅。这样的型男Disco，你们觉得如何？

陈伟霆穿亮片外套

张艺兴穿金属感夹克

虽说wuli渤哥对金属感的造型涉及甚少，但没关系啊，除了张艺兴、陈伟霆能够驾驭之外。时尚圈中可有不少型男也穿出了堪称完美的金属感造型。鹿晗的金属风衣极具设计感。权志龙的亮片外套，修身的剪裁让他不仅酷还十分绅士。黄渤都可以拿来参考。

鹿晗的示范还是很养眼的

权志龙穿亮片外套

穿些啥？！

讲真，时尚圈的生物们可都是天天瞄着成为焦点的存在。这样夸张又同样崇尚自由的Disco风潮自然是时尚圈的最爱。近几年不少大牌都有Disco风的金属感单品出现，尤其Gucci简直是中了Disco的毒，已经连续几季推出复古Disco的单品。不过，如果真的要穿上略显正式的场合，编辑还是推荐Balmain的金属感内搭，还能顺便塑造下硬汉气质。

Gucci 2018春夏系列亮片上衣

Faith Connexion 2018秋冬系列亮片单品

Balmain 2018秋冬男装系列金属感内搭

大logo、反复印花都是为自己时尚态度发声

印花衬衫也同样是八十年代男装的爆款单品，不过这款单品现在穿起来稍有不慎就会有油腻之感。

Disco风的花衬衫

不过即便是花衬衫也难不倒张艺兴和陈伟霆，不过可能是因为小绵羊的印象太深入心，张艺兴确实不太适合穿这样繁复印花的单品。

小绵羊张艺兴太深入人心

张艺兴穿花衬衫

而陈伟霆不仅穿过花衬衫，甚至外套都是花花的。色彩太过艳丽的繁复印花，陈伟霆也是勉强hold住，在春晚的舞台上可千万别再挑战。

这样繁复的印花衬衫都能驾驭

陈伟霆穿印花外套

说了半天怎么才能在造型也是满满的Disco味道，编辑怎么只讲张艺兴和陈伟霆的示范呢，这三人的专属舞台上可是还有影帝黄渤！这花衬衫的单品，黄渤还真穿过！只不过还是略显油腻。

黄渤对印花衬衫是真爱

穿些啥？！

穿繁复印花还想避免油腻，那么深色系的花色就是首选。Lanvin这一季的宽大印花衬衫，还自带丛林、户外的硬朗质感。想要通过衬衫打造Disco造型的网友，不妨试试。

Lanvin 2018秋冬男装系列印花衬衫

oversize才能自由摇摆

Disco舞蹈就是要让人们自由地扭动身体的各个部位，散发出自由、洒脱、狂野的个性魅力。在七、八十年代，到处都是大号的上装，甚至垫肩外套一度成为主流。

宽松骚气的衬衫

穿些啥？

oversize单品现在简直满大街都是。但型男中要想穿好这种单品，还不失绅士气度，那最好的选择就是oversize的西装。既不影响你自由摇摆，还能顺势耍帅。