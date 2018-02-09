平价买明星穿爆的时髦设计 秘诀在这里

导语：明星里“带货女王”、“街拍一姐”层出不穷，她们的出街look总能引起共鸣，带出一批大牌的热门单品。作为一枚平民百姓，偶尔买买大牌也有些吃土，无法时刻跟上爆款的节奏。小编有秘诀：这些平价同款让你时髦又省钱。（内容来源：太平洋时尚网）

格纹西装

oversize西装的时尚又卷土重来，摆脱了严肃、拘谨的感觉，也成为了时髦的代名词。它也成为潮人们出街凹造型的高出境单品，增强气场又带有一丝复古气息。

宋茜

宋茜一身Edric Charlier格纹西装内搭Loewe白T，帅气中又不失清爽，腰包的加持束出小蛮腰。这身look也吸引不少妹子开始尝试西装单品。

刘涛

刘涛用oversize款西装搭配了纱质长裙和牛仔裤，混搭出彩。西装中和了纱质连衣裙的柔美感，果然是气场十足的刘总攻！

Balenciaga、Celine、Jil Sander等大品牌都抓住了这一时髦元素，动辄几万几千块的西装外套难免有些吃力，这几个平价同款值得追！

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搭配参考

这件神奇的西装既能穿遍一周工作日，但又能搭配出让人耳目一新的新花样来，办公室Fashion Icon这个名号靠这件oversize西装帮你争了。

格纹西装+短裙

格纹西装+短裙，制造娘Man平衡感的混搭，打造出干练又优雅的风格。

格纹西装+格纹西裤

格纹西装+格纹西裤，最省事的套装搭配法则根本就穿出了霸道女总裁的Feel。