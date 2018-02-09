没有一点点防备 就被韩庚和卢靖姗塞了一把狗粮

导语：2月9日，在韩庚34岁生日当天公布与卢靖姗的恋情：“你好，34岁。你好，我的女孩。”什么？！韩庚、卢靖姗？！只在公开场合有过一次同框的两人，就这么公布恋情了？！相信网友们跟编辑一样，难以相信自己的双眼。不过，仔细翻翻两人的私服搭配和日常动态，还真有点配呢。

哇哦

2月9日，韩庚在34岁生日当天公布与卢靖姗的恋情：“你好，34岁。你好，我的女孩。”随后，卢靖姗也转发说“你好，我的男孩”并@韩庚。就这么毫无征兆的被两人狠狠的塞了一把狗粮！

唯一一次同框

两人的互动

看到这个突如其来的“公布恋情”，别说时尚圈的网友们一脸懵逼了，相信就连八卦小编们都傻眼了。毕竟两人只在去年九月份的金鸡奖上有过唯一一次公开场合的同框。

韩庚穿条纹西装

卢靖姗穿透视礼服

话说金鸡奖当天，两人的红毯造型还是蛮配的。韩庚身穿条纹西装造型，帅气又绅士。而卢靖姗身穿透视裙，优雅中又出淡淡的性感味道。

韩庚西装造型

卢靖姗穿黑色短裙

虽说在网友们眼中，韩庚和卢靖姗几乎是无法被联想到一起的两个人，但他们在衣品上真心有不少默契。比如对黑色礼服的挚爱。

韩庚穿白T恤搭配格子衫

韩庚穿运动风混搭

卢靖姗穿白T恤造型

卢靖姗率性搭配

还有就是对白T恤的狂热追捧。舞台上的霸道男神韩庚，在私底下其实偏爱休闲的街头风搭配，简约的型男搭配中怎么能缺少百搭的白T恤。而来自香港又曾到美国生活过的卢靖姗，私服风格中带有强烈的美式休闲风。就连在《战狼2》的宣传活动中，卢靖姗都是一身白T恤搭配牛仔裤的造型现身。

韩庚

不过即便是有这些衣品上的小默契，网友们对韩庚和卢靖姗的恋情也还是会有些不解。不过，编辑已经发现了重点！已经出到十二年的韩庚，曾在采访中公开表示，御姐范的女生更接近自己的理想型。敲黑板！御姐范！！！那不就是说的卢靖姗吗？

黑白配的卢靖姗

女神气场十足

想要穿好御姐范儿造型，最重要的一点是气场！而经典的配色是增加气场最简单又最有效的方法。看看人家卢靖姗的社交账号，晒出的美照里有近一半的造型都是简约的黑白配。修身的抹胸裙与白西装的组合，可谓是气场十足了。

御姐是这样穿印花裙的

卢靖姗穿亮片裙

全能女神卢靖姗

御姐风西装造型

裙装其实并不是御姐范中常见的单品，更中性一些的裤装才是御姐们的心头好。这一点从卢靖姗的红毯造型和大片中，你就能找到答案。即便是少女心满满的印花裙，卢靖姗都是搭配机车皮衣穿搭。御姐就是要又甜又酷。

私服也要率性又洒脱

御姐的景点照是酱紫的

除了凹造型时需要的小礼服外，卢靖姗的私服搭配几乎是清一色的T恤和吊带衫。在这里必须要夸夸女神的吊带衫搭配，吊带衫搭配阔腿裤的造型，简简单单就能气场十足。关键还带着秀身材的小心机。难怪连韩庚都拜倒在了卢靖姗的石榴裙下。

最后，满满的祝福给韩庚和卢靖姗~