刘诗诗变花仙子吴磊做粉嫩暖男 纽约秀场山花开遍春意盎然

导语：近日的纽约时装周看点十足，刘诗诗、吴磊领衔华人明星暖心亮相，国际明星们也不输势头。来看看今天的秀场上都有什么看点吧。（编辑@陈熹）

刘诗诗亮相Tory Burch秀场

刘诗诗亮相Tory Burch秀场

当地时间2月9日，Tory Burch 2018秋冬系列发布会在纽约举行，刘诗诗受邀出席。虽然短发依旧是“刘英俊”的标配，但驼色针织衫搭配彩色条纹阔腿裤的造型告诉我们，秀场头排的刘诗诗已经提前踏出了春的脚步，置身秀场粉色康乃馨花海中，极其春意盎然。

Ella亮相Tory Burch秀场

Ella亮相Tory Burch秀场

除了刘诗诗，Ella陈嘉桦也到场助阵。她身穿金丝装饰轻薄白上衣，搭配卡其色A字半裙，夸张耳饰和一字带白色凉鞋的点缀，让她本人看起来仙女气十足。

Maggie Q亮相Tory Burch秀场

Maggie Q也现身Tory Burch秀场，一身宽松的度假风条纹长裙，变身佛系女神。

Tory Burch秀场头排

影后朱丽安-摩尔

影后朱丽安-摩尔身穿黑色针织衫搭配拼接阔腿裤现身，色彩搭配的恰到好处，优雅再升级。

当地时间2月9日，Bottega Veneta品牌首次在纽约时装周举办新品系列发布会，秀场嘉宾大牌云集。吴磊身穿Bottega Veneta 2018春夏系列粉色夹克亮相品牌最新系列秀场，越来越有型的吴磊在少年气息中融入了绅士风度。

吴磊现身Bottega Veneta秀场

吴磊现身Bottega Veneta秀场

除了吴磊，Bottega Veneta的纽约首秀也获得了超闪耀的星光。奥斯卡影后朱莉安-摩尔携女儿助阵，开云集团老板娘塞尔玛-海耶克、环球小姐朴雅卡-乔普拉、名媛波比-迪瓦伊、超模艾利桑娜-缪斯等到场助阵。

奥斯卡影后朱莉安-摩尔携女儿

名媛波比-迪瓦伊

超模Arizona Muse

Jason Wu 2018秋冬大秀也受到明显们的追捧。当天名媛奥利维亚身穿皮草搭配皮裙的造型现身，贵妇范儿十足。女星Maggie Q则扎起了丸子头，十分俏皮。

名媛奥利维亚

Maggie Q亮相Jason Wu秀场

Kate Spade专场秀上，韩国女星郑秀妍惊喜现身，但老气印花搭配皮裤的造型有失水准。

郑秀妍

it girl温雅一身黑白配现身，一袭反光白裙搭配尖头凉鞋，带着一丝丝复古味道，简约利落，优雅大方。

温雅

此外，众多美剧小花旦助阵Kate Spade专场秀。《美少女的谎言》女主角之一的露西-海尔身穿皮草搭配短裙现身，一脸甜笑。

露西-海尔

精彩秀场看点

Jason-Wu-2018秋冬系列

Jason-Wu-2018秋冬系列细节

Jason Wu 2018秋冬系列依旧主打都市时髦女性着装，但在这一季中，加入了更多闪亮的珠宝装饰。裙子，毛衣甚至是将Swarovksi的晶体悬挂缠绕在西服的腰部。再加上这季独特的腹部切口设计，使服装看上去现代干练，不失女性的柔美。高清秀场图集>>

Tory-Burch-2018秋冬系列

Tory-Burch-2018秋冬系列细节

Tory Burch 2018秋冬系列的秀场被装饰的开满鲜花，模特身穿轻纱透视的长裙，印花连衣裙，标志性的阔腿裤以及布艺手袋等女性化色彩浓重的元素穿梭其中，宛如正在赴约一场浪漫约会的都市女郎。高清秀场图集>>

Juicy-Couture-2018秋冬系列

Juicy-Couture-2018秋冬系列细节

Juicy Couture 2018秋冬系列让品牌经典的天鹅绒面料以运动服，复古的田径服等形式呈现。并且融入了更多扎染，印花和亮片等复古元素，而中西方文化的结合更使这季Juicy Couture看点十足。高清秀场图集>>

Kate-Spade-2018秋冬系列

Kate-Spade-2018秋冬系列细节

Kate Spade 2018秋冬系列带着强烈的复古风，宽松的阔腿长裤、印花衬衫是本季标志性单品。这一季的牛仔元素十分抢眼，廓形牛仔外套没有过多花哨的装饰，简约的追求复古意味。而条纹连体裤和阔腿裤的出现，无疑将成为本季实穿又好卖的爆款。高清秀场图集>>