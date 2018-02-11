走起国际范的《歌手》造型还真下了苦功夫

导语：首发阵容就有Jessie J加入的《歌手2018》今年是妥妥的走起了国际路线。而多位歌坛女神张韶涵、张天、苏诗丁的加入，让节目除了好听还好看，不同style的女神造型让人大饱眼福。而小鲜肉华晨宇的加入更是为《歌手2018》注入了一股少年力量。看来这次的《歌手》不仅在音乐上玩起国际范，造型上也下了苦功夫。（编辑：小杰掉肉肉）

结石姐Jessie J：女王范穿衣教程

关键词：亮片、黑色、、睡衣风、高腰裤

结石姐穿露肩礼服

结石姐穿透视蕾丝

远道而来的Jessie J一登上《歌手2018》的舞台就获得了新昵称“结石姐”。而这位国际乐坛瑰宝，一开嗓就是自带气场，连续三期第一名的成绩已经打破了《歌手》的记录。而结石姐的造型也是节目的一大看点，即便穿着女儿味的黑蕾丝，带着霸道的王者气场。

结石姐穿睡衣风

除了霸气的黑色礼服之外，结石姐的这身墨绿色睡衣风的裤装搭配也引起了不少的话题。去年大热的睡衣风潮，在结石姐的演绎下，变得更加简洁随性。

结石姐穿亮片裤装

结石姐小宇宙爆发

结石姐高腰裤造型

敲黑板！重点来啦。虽说结石姐目前在《歌手2018》舞台上的造型还从未出错，但是我们还是要重点表扬一下她对亮片单品的选择。黑白配的亮片裤装不仅设计感十足，还带着浓浓的Disco风情。而最近一期，结石姐更是衣品大爆发，亮片吊带短上衣搭配高腰裤，完美秀出好身材。连花花都忍不住夸结石姐穿的美。

亮片短上衣搭配推荐

Cushnie Et Ochs 亮片连体紧身衣 售价约8452元

Dolce & Gabbana Bellucci高跟鞋 售价约6754元

Chloe 纽扣高腰裤 售价约8767元

张韶涵：百变公主风

关键词：蕾丝、薄纱、缎面、格纹

张韶涵穿黑色透视装

张韶涵最近一期的白衬衫造型

张韶涵穿透视黑纱裙

其实最近一期张韶涵的造型是被吐槽的，不过主要原因还是因为那身职业感十足的白衬衫搭配和恼人的齐头帘！但是，张韶涵在演唱时穿的黑色蕾丝搭配还是有所突破，原来公主小妹也可以这样妩媚。

张韶涵穿缎面礼服

张韶涵的红色裤装搭配

张韶涵在《歌手2018》的造型路线其实跟她的选歌路线是一致的，前几期以公主风示人，宣告曾经的歌坛精灵回归。随后每一期挑战一种新曲风，再换一款新造型。不得不说在塑造女神气场的尝试上，这件缎面深V裙和阔腿裤搭配还是立下了汗马功劳。

张韶涵穿复古格纹裙装搭配

张韶涵的大牌鞋履

除了最近一期的“齐刘海职员”造型失败之外，张韶涵在《歌手2018》舞台上的造型还是可圈可点的。尤其要夸奖一下这身复古搭配。PVC材质的格纹短裙搭配带垫肩的短上衣，设计感十足，完美驾驭复古风情。而她选择的红色袜靴不仅是爆款单品，还点亮了一身造型。

张韶涵穿公主风吊带裙

张韶涵穿蕾丝裙造型

但说实话，最适合张韶涵的还是那几套清新的白色公主裙。薄纱与蕾丝相结合，就编制出小女生的公主梦。

公主风搭配推荐

Gucci 蕾丝迷你连衣裙 售价约19503元

Casadei 尖头高跟鞋 售价约6200元

Charlotte Chesnais Saturn耳钉 售价约3056元

华晨宇：永远的少年

关键词：背带裤、白色、卫衣

华晨宇穿亮片帽衫

华晨宇穿白色套装

华晨宇穿背带裤造型

华晨宇的造型与他参加节目的缘由也是相契合的。在音乐上保持初心的华晨宇，在造型上也是那个不变的少年。简约卫衣的频频出现就是要以最简单的搭配，传递最直接的时尚态度。而花花这身白色卫衣搭配背带裤的造型，无疑还有着减龄的功效。

背带裤搭配推荐

Amiri Lovers印花连帽衫 售价约7669元

Jan Jan Van Essche 背带垮裤 售价约10098元

Alexander McQueen 板鞋 售价约4406元