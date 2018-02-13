任嘉伦陈冠希郑秀妍纽约开启带货模式 目测这些潮品要火

导语：今天的纽约时装周上可谓是众星云集。前段时间刚刚晋升到奶爸行列的任嘉伦今早启程纽约，本次他将助阵Coach 2018秋冬大秀。陈冠希、Ella陈嘉桦、张雪迎，韩国组合少女时代的郑秀妍、黄美英不仅齐聚纽约看秀，还开起了带货模式，目测这些潮品要断货！（编辑：小杰掉肉肉）

任嘉伦启程纽约

即将助阵秀场：Coach

必火单品：亮色棒球夹克

北京时间2018年2月13日，任嘉伦启程纽约，前段时间刚刚晋级为奶爸的他将助阵Coach大秀。任嘉伦选择了一身来自Coach 2018春夏系列的棒球夹克搭配皮裤的造型现身机场，酷劲十足。而这件亮色的棒球夹克目测必火无疑。

任嘉伦启程纽约时装周

任嘉伦机场造型

任嘉伦单品解析

陈冠希混搭现身

助阵秀场：Ralph Lauren

必火单品：异色板鞋

收起了许多锋芒，变身老婆奴、女儿奴的陈冠希，一身混搭造型助阵Ralph Lauren 2018春夏大秀。现身秀场的冠希哥，还不忘给自己的潮牌打Call，异色鞋的穿法简直不能再潮。

陈冠希亮相Ralph Lauren纽约秀场

Ella陈嘉桦

助阵秀场：Ralph Lauren、Zadig & Voltaire

必火单品：西装外套

纽约时间2月12日，Ella陈嘉桦接连亮相Ralph Lauren和Zadig & Voltaire秀场，献上灰黑两套西服造型，从头两天的浪漫小仙女风，秒变干练小女人。而西装外套无疑是切换风格的利器。

Ella陈嘉桦助阵Ralph Lauren大秀

Ella陈嘉桦助阵Zadig & Voltaire秀

张雪迎

助阵秀场：Ralph Lauren

必火单品：背带裤

甜美小花旦张雪迎身穿浅色格纹背带裤的造型现身秀场，这一身搭配少女感十足，还带着浓烈的复古风情。而这么减龄的背带裤，你确定不来一条？

张雪迎助阵Ralph Lauren秀

少女时代郑秀妍、黄美英

必火单品：小白裙

现身纽约街头的郑秀妍和助阵3.1 Phillip Lim大秀的黄美英。不亏都是组合少女时代的成员，连造型上都默契十足。两人今天都不约而同的穿起了小白裙。郑秀妍的白色长裙增加了宽腰带的装饰，尽显好身材。

郑秀妍身穿白色长裙

黄美英助阵纽约时装周

直击秀场：不容错过的潮流趋势

Ralph Lauren 2018春夏系列：海军风、度假、清新

你没有看错，Ralph Lauren的确是2018春夏系列。即看即买的Ralph Lauren马上就我们带来了适合春夏季穿搭的应季潮品。而本季灵感来源于Ralph Lauren先生在蒙特戈湾（Montego Bay，牙买加度假胜地）的宅邸设计与装饰，自然会带着浓烈的度假风情，而海军风也是必不可少的时尚元素。

Ralph Lauren 2018春夏系列的海军风

Ralph Lauren 2018春夏系列的海滨风情

海军元素

除了鲜明的海军风元素之外，为了更好的呼应春夏季的度假风情，Ralph Lauren本季增加了许多细碎的印花。纯净摩登的风格，透出恬适优雅的女性韵味。而裹身的设计更加完美的贴合女性曲线，让Ralph Lauren女郎自带性感光环。

Ralph Lauren 2018春夏系列度假风情的碎花

Ralph Lauren 2018春夏系列裹身设计

裹身设计

相比于以上带着浓烈海滨风情的单品，目测Ralph Lauren本季的纯白连体裤势必会成为最实穿又好卖的爆款单品。纤薄却垂感十足的面料搭配抹胸和胸前小开叉的设计，不仅适合海滨度假，还适合干练OL。

Ralph Lauren 2018春夏系列白色单品好抢镜

纯色单品细节

Oscar de la Renta 2018秋冬系列：植物图案、薄纱

以花苞裙著称的Oscar de la Renta，对植物图案一向是倍加推崇。而本季Oscar de la Renta的刺绣大衣和印花外套，选择的都是植物图案。而新系列的单品中，在袖口可是花了不少心思，加长的喇叭袖和蝴蝶结，设计感十足。

Oscar de la Renta 2018秋冬系列刺绣大衣

刺绣细节

印花外套

袖口细节

在裙装部分，女人味十足的Oscar de la Renta，本季无限宠溺薄纱材质。层叠的薄纱外套和深V长裙，让仙气十足的薄纱材质也能妩媚动人。而薄纱最终还是要在花瓣形的褶皱裙中回归少女心。

Oscar de la Renta 2018秋冬系列薄纱单品

薄纱细节

Oscar de la Renta 2018秋冬系列薄纱裙

薄纱裙装细节

除了时装之外，Oscar de la Renta本季的包袋也看点十足。增加刺绣的箱型手袋和金属风的花朵链条包势必会成为爆款。

Oscar de la Renta 2018秋冬系列箱型包

金属风花朵包

3.1 Phillip Lim 2018秋冬大秀：条纹、撞色、褶皱

运动风为主打3.1 Phillip Lim真心是越来越柔美，光是配色就已经迷倒了女人心。彩色条纹的加入，让3.1 Phillip Lim本季时装更具动态美。

条纹针织裙

裙装细节

撞色褶皱半身裙

彩色条纹细节