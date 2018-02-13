任嘉伦陈冠希郑秀妍纽约开启带货模式 目测这些潮品要火

导语：今天的纽约时装周上可谓是众星云集。前段时间刚刚晋升到奶爸行列的任嘉伦今早启程纽约，本次他将助阵Coach 2018秋冬大秀。陈冠希、Ella陈嘉桦、张雪迎，韩国组合少女时代的郑秀妍、黄美英不仅齐聚纽约看秀，还开起了带货模式，目测这些潮品要断货！（编辑：小杰掉肉肉）
任嘉伦启程纽约
即将助阵秀场：Coach
必火单品：亮色棒球夹克
北京时间2018年2月13日，任嘉伦启程纽约，前段时间刚刚晋级为奶爸的他将助阵Coach大秀。任嘉伦选择了一身来自Coach 2018春夏系列的棒球夹克搭配皮裤的造型现身机场，酷劲十足。而这件亮色的棒球夹克目测必火无疑。
陈冠希混搭现身
助阵秀场：Ralph Lauren
必火单品：异色板鞋
收起了许多锋芒，变身老婆奴、女儿奴的陈冠希，一身混搭造型助阵Ralph Lauren 2018春夏大秀。现身秀场的冠希哥，还不忘给自己的潮牌打Call，异色鞋的穿法简直不能再潮。
Ella陈嘉桦
助阵秀场：Ralph Lauren、Zadig & Voltaire
必火单品：西装外套
纽约时间2月12日，Ella陈嘉桦接连亮相Ralph Lauren和Zadig & Voltaire秀场，献上灰黑两套西服造型，从头两天的浪漫小仙女风，秒变干练小女人。而西装外套无疑是切换风格的利器。
张雪迎
助阵秀场：Ralph Lauren
必火单品：背带裤
甜美小花旦张雪迎身穿浅色格纹背带裤的造型现身秀场，这一身搭配少女感十足，还带着浓烈的复古风情。而这么减龄的背带裤，你确定不来一条？
少女时代郑秀妍、黄美英
必火单品：小白裙
现身纽约街头的郑秀妍和助阵3.1 Phillip Lim大秀的黄美英。不亏都是组合少女时代的成员，连造型上都默契十足。两人今天都不约而同的穿起了小白裙。郑秀妍的白色长裙增加了宽腰带的装饰，尽显好身材。
直击秀场：不容错过的潮流趋势
Ralph Lauren 2018春夏系列：海军风、度假、清新
你没有看错，Ralph Lauren的确是2018春夏系列。即看即买的Ralph Lauren马上就我们带来了适合春夏季穿搭的应季潮品。而本季灵感来源于Ralph Lauren先生在蒙特戈湾（Montego Bay，牙买加度假胜地）的宅邸设计与装饰，自然会带着浓烈的度假风情，而海军风也是必不可少的时尚元素。
除了鲜明的海军风元素之外，为了更好的呼应春夏季的度假风情，Ralph Lauren本季增加了许多细碎的印花。纯净摩登的风格，透出恬适优雅的女性韵味。而裹身的设计更加完美的贴合女性曲线，让Ralph Lauren女郎自带性感光环。
相比于以上带着浓烈海滨风情的单品，目测Ralph Lauren本季的纯白连体裤势必会成为最实穿又好卖的爆款单品。纤薄却垂感十足的面料搭配抹胸和胸前小开叉的设计，不仅适合海滨度假，还适合干练OL。
Oscar de la Renta 2018秋冬系列：植物图案、薄纱
以花苞裙著称的Oscar de la Renta，对植物图案一向是倍加推崇。而本季Oscar de la Renta的刺绣大衣和印花外套，选择的都是植物图案。而新系列的单品中，在袖口可是花了不少心思，加长的喇叭袖和蝴蝶结，设计感十足。
在裙装部分，女人味十足的Oscar de la Renta，本季无限宠溺薄纱材质。层叠的薄纱外套和深V长裙，让仙气十足的薄纱材质也能妩媚动人。而薄纱最终还是要在花瓣形的褶皱裙中回归少女心。
除了时装之外，Oscar de la Renta本季的包袋也看点十足。增加刺绣的箱型手袋和金属风的花朵链条包势必会成为爆款。
3.1 Phillip Lim 2018秋冬大秀：条纹、撞色、褶皱
运动风为主打3.1 Phillip Lim真心是越来越柔美，光是配色就已经迷倒了女人心。彩色条纹的加入，让3.1 Phillip Lim本季时装更具动态美。