唐嫣酷炫逆袭 帅气穿卫衣拒绝傻白甜

导语：今年穿搭的重点是什么？我想说就是帅一点！这种穿搭风格不仅实用，而且可挑选的单品也非常多，今天想说的这7个单品能让你轻松穿出率性时尚的感觉！想要和NYC女生穿得一样？下面这些绝对不能错过。（内容来源于：时尚cosmo）

1、卫衣

卫衣从去年冬天就开始重新回到时尚圈的视线，这件本身就带着运动风格的单品敲好迎合了这两年超级火的运动风潮。

唐嫣

前今天，唐嫣一件红色卫衣外搭牛仔外套，穿出了满满的青春感觉。这种利落的单品真的有神奇的魔力哦。

牛仔衣：Balenciaga 2017早春系列

卫衣：Balenciaga 2017早春系列

手袋：Hermes Verrou Bag

帆布鞋：Vans

墨镜：Horien

关晓彤机场街拍

最近关晓彤的机场街拍也用一件卫衣搭配工装外套，帅气又有型，这种搭配可以随时学起来，没什么难度。

皮草外套：Mr & Mrs Italy

卫衣：Essensi

双肩包：MCM

slip-on：Scandal X Vans

而今年卫衣的风格也是超级多，款式也分为长款和短款，而长款直接当做卫衣裙穿，短款又很显俏皮。今年很多女明星都爱上了这件卫衣，因为实在是太好穿。

明星街拍示范

最常见的几种搭法，也是今年超级火的几种穿法就是下面这些

卫衣+大衣

街拍示范

卫衣+棒球外套

街拍示范

卫衣+帅气夹克

街拍示范

最近特别火的几款

vetements卫衣示范

vetements的卫衣就不用多说啦，不管是明星还是时装博主们，从去年开始都疯抢这件卫衣，也是火得吓人啊。

街拍示范

最近就是这件Vetements x Champion，很多明星都穿上身，这件卫衣最好看的就是袖子上的飘带，正好迎合了今年的绑带风潮。同时这样的设计走起路来也是十分拉风。

Champion卫衣示范

然后就是Champion的卫衣，也突然火了起来，小标志特别显眼，而且还是因为这个牌子的卫衣整体风格真的比较简单，所以质感也相对很好，搭配起来也很容易。