新浪时尚 > 时装 > 明星穿搭 > 正文

唐嫣酷炫逆袭 帅气穿卫衣拒绝傻白甜

唐嫣酷炫逆袭 帅气穿卫衣拒绝傻白甜
2018年02月15日 00:22 新浪时尚
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　导语：今年穿搭的重点是什么？我想说就是帅一点！这种穿搭风格不仅实用，而且可挑选的单品也非常多，今天想说的这7个单品能让你轻松穿出率性时尚的感觉！想要和NYC女生穿得一样？下面这些绝对不能错过。（内容来源于：时尚cosmo）

　　1、卫衣

　　卫衣从去年冬天就开始重新回到时尚圈的视线，这件本身就带着运动风格的单品敲好迎合了这两年超级火的运动风潮。

唐嫣唐嫣

　　前今天，唐嫣一件红色卫衣外搭牛仔外套，穿出了满满的青春感觉。这种利落的单品真的有神奇的魔力哦。

　　牛仔衣：Balenciaga 2017早春系列

　　卫衣：Balenciaga 2017早春系列

　　手袋：Hermes Verrou Bag

　　帆布鞋：Vans

　　墨镜：Horien

关晓彤机场街拍关晓彤机场街拍

　　最近关晓彤的机场街拍也用一件卫衣搭配工装外套，帅气又有型，这种搭配可以随时学起来，没什么难度。

　　皮草外套：Mr & Mrs Italy

　　卫衣：Essensi

　　双肩包：MCM

　　slip-on：Scandal X Vans

　　而今年卫衣的风格也是超级多，款式也分为长款和短款，而长款直接当做卫衣裙穿，短款又很显俏皮。今年很多女明星都爱上了这件卫衣，因为实在是太好穿。

明星街拍示范明星街拍示范

　　最常见的几种搭法，也是今年超级火的几种穿法就是下面这些

　　卫衣+大衣

街拍示范街拍示范

　　卫衣+棒球外套

街拍示范街拍示范

　　卫衣+帅气夹克

街拍示范街拍示范　　

　　最近特别火的几款

vetements卫衣示范vetements卫衣示范

　　vetements的卫衣就不用多说啦，不管是明星还是时装博主们，从去年开始都疯抢这件卫衣，也是火得吓人啊。

街拍示范街拍示范

　　最近就是这件Vetements x Champion，很多明星都穿上身，这件卫衣最好看的就是袖子上的飘带，正好迎合了今年的绑带风潮。同时这样的设计走起路来也是十分拉风。

Champion卫衣示范Champion卫衣示范

　　然后就是Champion的卫衣，也突然火了起来，小标志特别显眼，而且还是因为这个牌子的卫衣整体风格真的比较简单，所以质感也相对很好，搭配起来也很容易。

1 2 3 4 下一页
唐嫣卫衣傻白甜
我要反馈

精彩视频

新闻排行榜

产业资讯

明星公告栏

精彩原创

高清美图

专题策划

风向标

我爱试用

秀场库

化妆品库

新浪时尚意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有