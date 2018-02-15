星光太耀眼 花旦鲜肉齐聚纽约时装周

导语：转眼间纽约时装周即将落幕，这春节前的“最后一战”吸引了十几位时尚圈大咖前来助阵。女神刘诗诗、新晋奶爸任嘉伦、SHE的两位成员Ella陈嘉桦和Selina任家萱，小鲜肉吴磊、张雪迎等等齐聚纽约，星光分外耀眼。

刘诗诗

助阵秀场：Tory Burch

不知道是不是因为春节前还要工作，诗诗女神在启程纽约时的机场造型并不在线，一身略微性冷淡的混搭休闲风造型硬要搭配一顶俏皮又抢眼的针织帽，混搭的略微尴尬。不过好在一到秀场上，刘诗诗还是火力全开，从条纹阔腿裤的时髦的造型到完美的甜笑，每一处都美的恰到好处。

刘诗诗机场造型

刘诗诗助阵Tory Burch秀

任嘉伦

助阵秀场：Coach

新晋奶爸任嘉伦本次助阵Coach纽约大秀，如果说机场造型已经是型男典范的话，那么在秀场的搭配，简直让我们认识到一位更加率性、街头的任嘉伦。看来皮裤与涂鸦夹克才是绝配。

任嘉伦启程纽约时装周

任嘉伦助阵Coach大秀

任嘉伦看秀造型

吴磊

助阵秀场：Bottega Veneta

小鲜肉吴磊助阵纽约时装周就前往Bottega Veneta的头排看秀，可见时尚圈对这位腿长、颜好还有演技的新晋型男是有爱。而吴磊的一身看秀造型，还算及格，粉嫩清新的搭配活力十足。

吴磊助阵BV纽约首秀

陈冠希

助阵秀场：Ralph Lauren

说实话，陈冠希已经不再是那个靠颜值致胜的陈冠希，如今的他自带气场。现身Ralph Lauren秀场的陈冠希，一身街头风的混搭造型，玩味潮流。

陈冠希亮相Ralph Lauren纽约秀场

张钧甯

助阵秀场：Tom Ford

张钧甯本次助阵纽约时装周的一身造型，走的也是相对保守的安全路线。一身白色短裙套装尽显女神的长腿好身材。

张钧甯助阵Tom Ford大秀

杨祐宁

助阵秀场：Tom Ford

而同样是助阵Tom Ford大秀的杨祐宁，则明显大胆了很多。杨祐宁本次连看Tom Ford男装、女装两场大秀，丝绒西装造型带着些型男特有的骚气和性感。有没有被穿着豹纹西装的杨祐宁迷倒？

杨祐宁亮相Tom Ford 男装大秀

杨祐宁亮相Tom Ford大秀

Ella陈嘉桦

助阵秀场：Tadashi Shoji、Tory Burch、Ralph Lauren、Zadig & Voltaire

辣妈Ella陈嘉桦本次可谓是火力全开，连看四场大秀。Ella想要做霸道气场的OL风女神的小心思，在造型中暴露无遗。而其实在Tory Burch大秀上的小白裙造型，女神气场反而更足。不过编辑还是要忍不住给Ella提个醒，本人已经很美了，P图就不要太用力。

Ella助阵Tadashi Shoji秀场

Ella助阵Tory Burch秀

Ella陈嘉桦助阵Ralph Lauren大秀

Ella陈嘉桦助阵Zadig & Voltaire秀

Selina任家萱

助阵秀场：Marc Jacobs、Michael Kors

讲真，Marc Jacobs大秀上明星们的观秀照几乎就是一场灾难，两米的身高也能给你拍出一米五的效果。不少明星都中了招，不过好在Selina选择了一件高腰裙造型现身，还是通过裙装设计强调了腰线的位置。

Selina助阵Marc Jacobs秀

Selina助阵MK纽约秀

张雪迎

助阵秀场：Ralph Lauren、Marc Jacobs、Michael Kors

从机场街拍开始，助阵纽约时装周的张雪迎，几乎就是把“用力过度”挂在了脸上。虽说如今在机场街拍中凹造型已经不是新鲜事，但机场出发街拍还要连换两套造型的也实在不多见。不过街拍中的张雪迎造型还是在线的。

张雪迎机场连换两套造型

真正掉线的要从她的秀场搭配开始，在Ralph Lauren秀场上的一身背带裤造型，基本合格，至少很符合张雪迎甜美少女的人设。不过随后的两款造型，身材比例已经谜，简直浪费好身材。

张雪迎助阵Ralph Lauren秀

张雪迎助阵Marc Jacobs 2018秋冬系列秀场

张雪迎助阵MK纽约秀

文咏珊

助阵秀场：Coach

从长相到气质都自带仙气的文咏珊，本次的看秀造型让我们看到了她的可塑性。混搭、街头风的造型，文咏珊也能完美hold住，并且多种时尚元素在她身上居然配合这样和谐。

文咏珊机场造型

文咏珊助阵Coach大秀

舒畅

助阵秀场：Tadashi Shoji

演技派女星舒畅身穿黑底白色蕾丝套装现身纽约，内搭白色高领短袖上衣，衬得皮肤越发白皙。胸前的蕾丝花纹倒是有些和窗花撞衫，也是年味十足啦。

舒畅助阵Tadashi Shoji大秀

Coco李玟

助阵秀场：Juicy Couture

好久不见的Coco李玟亮相2018秋冬纽约时装周Juicy Couture秀场。她一身黑造型现身，皮草元素让整身造型贵气十足，也是少有的没有特别为了凹造型，放弃“温度”选择“风度”的头排嘉宾。

Coco李玟助阵Juicy Couture秀

周汤豪

助阵秀场：Michael Kors

男星周汤豪和妈妈比莉一起亮相秀场头排。他一身卡其色皮衣搭配白T的简约造型帅气落座，情人节当天选择陪老妈看秀，是孝顺的好儿子没错了！