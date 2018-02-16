腰包皮裤还有貂 宋茜专宠这些土俗单品练衣品

导语：近日，宋茜选择了一身露腰的搭配亮相机场，狂秀马甲线。但那腰间明晃晃的小腰包反而更加抢镜。话说，女神宋茜在穿搭方面绝对是个“挑战者”，把土俗单品穿的美才是真时髦。

宋茜机场造型

宋茜的小腰包

近日，女神宋茜一身露腰的搭配亮相机场，大秀马甲线。话说，天气转暖，女神们露起来也是理所当然哒。但是宋茜却亮出了一件很少被明星们示范的腰包单品，来自Chanel的mini款包袋时髦抢镜，实力为“腰包”正名！

宋茜综艺造型

其实宋茜早就开始穿出露腰搭配了，拥有完美身材的女神怎么会错过这种秀身材的好机会。不过这开叉的裤子也是时髦的有些令人难以理解。谁让宋茜就喜欢在穿搭上完挑战呢。

宋茜生日会穿皮裤

宋茜机场穿皮裤

说到在穿搭上玩挑战，就必须要提一提宋茜挚爱的皮裤。这件有时尚圈黑洞之称的单品，想要穿的很时髦实在不容易。好在宋茜还有一双美腿，要不然可能“皮裤小公主”的称号就是她的了......

超模穿皮裤

其实皮裤真的不算丑，搭配得当也能很时髦。只不过皮裤的穿搭门槛比较高，如果你没有超模一般的大长腿，还是不要轻易尝试。

这种大印花的阔腿裤也是不简单

而且近期，除了皮裤之外，宋茜还挖掘一件更难穿的单品来进行自我挑战。那就是这件繁复印花的阔腿裤！对女神宋茜这身造型，你们给几分？

宋茜的夸张大衣

宋茜机场穿皮草

作为土豪单品的代表，貂或者夸张的皮草也被宋茜拿来修炼衣品了。如果把这样土俗土俗的单品都能穿出小清新的感觉，不管得有长腿和衣品，还要有完美的颜值。只能说宋茜用颜值hold住了这“座山雕”气质的皮毛外套。

卡戴珊姐妹

时尚圈里比宋茜还要爱皮草的，那就是卡戴珊姐妹。这对壕气冲天的姐妹花，动不动来场皮草秀。不过讲真，看多了也还蛮美的。

曾经还拍过这样的画报

只是宋茜这款早年拍摄画报的皮草造型，实在是超出了编辑的理解范围。看来衣品的修炼也不是一朝一夕完成的，如今时髦到飞起来的宋茜也是踩着土俗单品成长的。

宋茜穿oversize

宋茜对oversize是真爱

宋茜的羽绒服

除了那些难以驾驭的单品之外，宋茜还是oversize的铁杆粉丝。在刚刚过去的冬季，宋茜可是oversize羽绒服不离身，有颜果然就是任性！