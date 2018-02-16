有天后有鲜肉的狗年春晚，谁穿的赢了？

导语：各位网友大家新春快乐，新浪时尚在这先给大家拜个年！这又到了一年一度的春晚大会了，春晚作为全国观众最最最关注的“年度大戏”，节目风格一向“老少皆宜”。（编辑：sunsun）

想必晚会你们看的差不多了，该吐槽吐槽该欢呼欢呼，现在轮到我们出场，第一时间为你们送上明星们的“星装备”，接下来就带着大家一同回顾下，今年春晚的几大看点和爱豆们的造型解析。

看点一：“仔仔”周渝民春晚首秀 唤起青春回忆

历年春晚的开场节目都是一场热闹的大聚会，今年也不例外，由凤凰传奇、容祖儿、周渝民、佟丽娅、陈晓、胡可沙溢一家四口合作表演的《万紫千红中国红》默契十足，其乐融融。不用说春晚第一波热度已经被掀起。

其中最难得的是春晚首秀的“仔仔”周渝民，相信唤起不少人的青春回忆。

开场歌舞《万紫千红中国年》

本次春晚，佟丽娅身穿兰玉红色娇媚开场，唱响万紫千红中国年。

开场歌舞的明星们妆发都非常喜气，佟丽娅也是一抹大红唇。佟丽娅的烈焰红唇与红色长裙相映衬，眼尾微微翘起，显得妩媚又喜气，中长发烫卷扎起小揪揪清新靓丽。

佟丽娅着装造型

容祖儿则身穿HuishanZhang礼服搭配Jimmy Choo好跟鞋及施华洛世奇配饰亮相春晚带来开场歌舞表演，酒红色的礼服契合春节气氛也并不张扬，精致的配饰搭配睡衣风时髦至极。

容祖儿的红唇带着点橘色调，瞬间点亮妆容，显得气色很好。卷翘的睫毛让双眼显得更大 更亮，眼周晕染开的橘色眼影让妆容有种暖意。

容祖儿着装造型

而陈晓身穿Emporio Armani 2018春夏系列单排扣花卉提花夹克和东方风格衬衫，搭配经典黑色长裤，别出心裁演绎现代中国风。

陈晓着装造型

首次登上春晚舞台的李易峰与江疏影、景甜共同演唱《赞赞新时代》。三位青年演员用自己朝气蓬勃的青春，和奋进拼搏的态度演绎出“新时代，新力量”，旋律朗朗上口，相信春晚之后，这首歌又要传遍大街小巷了。

歌曲《赞赞新时代》

李易峰身穿Valentino红色风衣助阵央视春晚，简单利落的搭配，用红色点亮主题，帅气有型且风度翩翩。大年三十配着年夜饭最好的下酒菜（划掉），不就是说的wuli峰峰吗？

李易峰着装造型

江疏影身穿Tory Burch 2018春夏系列红色裙装亮相央视春晚，穿上红色的小江娇俏可人，精致优雅。

江疏影的气质脸和白白的牙齿可以驾驭任何大红唇，这一款正红色的亮唇气场十足，半丸子头扎发配上红色裙装优雅又柔美。

江疏影着装造型

景甜则身穿Gucci红色连衣裙搭配Jimmy Choo高跟鞋、Amulette de Cartier 系列耳环，配上丸子头，甜美又俏皮。

大甜甜选择了自己的招牌卷发丸子头，青春洋溢，好感度爆棚。微乱的卷发散落在发际，自然修饰了轮廓。漆光红唇娇艳欲滴，平眉大眼萌感十足，不愧是恋爱中的女人，简直甜到爆！

景甜着装造型

看点二：周杰伦时隔7年登春晚 歌曲与魔术完美演绎

这已经是周董第五次登上春晚舞台，但他每次在台上都不会“老老实实”地唱歌，而是总能想出一些颇具新意的表现形式。

本次春晚周杰伦与蔡威泽跨界合作超奇妙混搭！让梦幻的魔术与动听的歌曲相结合，营造出唯美又浪漫的奇幻舞台。

魔术与歌曲《告白气球》

这个独特的《告白气球》，你接收到了吗？

看点三：那英王菲20年后再聚首 献唱《岁月》

20年前王菲和那英在春晚的舞台上演唱了歌曲《相约98》，成为几代人的经典记忆。今年王菲和那英时隔二十年再度牵手，带来为2018年春晚独家创作的歌曲《岁月》，相约重逢，感恩岁月，2018，经典再续！

歌曲《岁月》

今年春晚，王菲身穿Titi Kwan Studio特别定制礼服，清新淡雅的紫色衬托出王菲超尘脱俗的气质，不对称的肩部设计颇具设计感。

王菲造型

那英身穿Givenchy 2018春夏高级定制黑白裙装亮相礼服选择了黑白拼接的款式，利落的黑色制服与白色的荷叶裙摆相结合，大气优雅。

那英造型

妆容方面值得一提的是，在今年春晚王菲和那英都选择了清新淡雅的妆容，也算是春晚妆容中的一股清流。

王菲橘粉色淡唇气质出众，率性短发利落清爽，尖利的水弯眉清秀不俗。橘色的腮红打造 出柔美好气色，女神的肌肤依然那么光滑紧致，保养得也是太好。

那英中分盘发突显一姐气场，裸唇低调优雅，橘粉色腮红晕染在眼下，自然柔美。唯一的败笔是眉毛有些生硬，两边眉毛粗细略不同，难道今年春晚都走粗眉风吗？

那英王菲妆容

冻龄女神秦海璐今年也登上春晚，和演员孙涛 、王宏坤这两位默契合作小品，把“意见”提到春晚舞台上。《提意见》讽刺了一些行业从业者不敬业的工作态度，节目使用了网友熟知的流行语和网红BGM，从故事到台词都十分贴近生活。值得一提的还有孙涛，今年不做保安，做了厂工！

小品《提意见》

秦海璐在今年春晚上身穿MaxMara西装套装，简约利落的西装套装让秦海璐显得优雅干练。

秦海璐造型

看点四：杨洋王凯凑组合 春晚变“流量大赏”

此前也上过春晚的杨洋、王凯凑了个新组合，颜正气质正、手美脸赞大长腿深情演绎歌曲《我的春晚我的年》，35年春晚经典场景再现，引无限感慨，唤起人们对流金岁月的回望。

歌曲《我的春晚我的年》

本次春晚王凯身着Bottega Veneta 2018春夏黄绿色夹克套装亮相春晚舞台。黄绿色的夹克在春晚热情洋溢、红红火火的主色调中显得着实小清新，成了舞台上的一抹亮色。造型整体优雅大方又展露出些许雅痞风范，袖口和领带的花纹设计从细节上凸显精致格调，王凯的细长身材和这种窄版的衣服真是绝配。

王凯造型

杨洋则身着Gucci 2018春夏丝绒西装搭配Ambush红色高领衫，彰显精致绅士气概，搭配Alexander McQueen 鞋子，为大家带来深情表演。

杨洋造型

在山东分会场，也是亮点多多，高颜值男神齐聚。在极具视觉冲击力的舞台上， 言承旭和黄晓明、钟汉良一起代表内地港台不老男神合唱《龙的传人》，唱出中华儿女心中的自豪！值得一提的是今年春晚光F4就来了两位，还是道明寺和花泽类！厉害了我的春晚！

歌曲《龙的传人》

言承旭在今年以SHIATZY CHEN夏姿陈男装订制礼服登上央视春晚，设计师将刺绣细节带入黑色中式立领衬衫与大衣内领貂毛装饰相互辉映，整体华丽感倍增，搭配利落帅气的红色合身军装风格大衣，打造气宇轩昂的大气风范，下身裤子以合身带亮面的缎布呈现，架势十足。

言承旭造型

而晓明哥身穿M-77定制红色亮片西装搭配Dsquared2皮鞋，复古绅士，英气尽显。

黄晓明造型

随后主会场由郑恺、娄乃鸣、大兵倾情出演小品《同喜同乐》。这是今年春晚语言类节目中唯一一个有外国友人参演的节目，节目整体氛围也非常欢乐。

来自非洲加蓬的周埃乐，以及来自肯尼亚的铁路乘务员小姐姐们，和郑恺、大兵等一起，上演了一出跨越国界的喜剧。

小品《同喜同乐》

郑恺在今年春晚身穿Gucci黑色饰刺绣DIY西服套装搭配领口饰龙刺绣衬衫，造型完整精致。

郑恺造型

看点五：黄渤陈伟霆张艺兴跳迪斯科唱rap 实力派出马耳朵已“怀孕”

春晚彩排时黄渤、陈伟霆、张艺兴这个组合就备受期待，这三个都有舞蹈功底的人到底会不会在春晚的舞台上来一段尬舞呢？结果当然是肯定的。

三个人一起跳复古迪斯科，合作的歌曲则名为《最好的舞台》，另外更为新颖的是陈伟霆、张艺兴还会为这首复古风的歌曲配上一段rap，帅气舞蹈，燃爆全场！最好的舞台，真的太适合他们了。

歌曲《最好的舞台》

本次春晚，陈伟霆身穿HUGO 2018春夏系列红色西装助阵央视春晚，喜庆的红色衬托得陈伟霆帅气十足，简单的黑红搭配超经典。

陈伟霆造型

小绵羊张艺兴身穿Gucci红色格纹西装，喜庆的红色呼应春节的主题，格纹西装不会显得那么正式，很适合张艺兴清爽的气质。

张艺兴造型

一段火热的尬舞过后，孙楠、谭维维一曲《幸福新起点》唱出满怀豪情，一起迈进新春天。张碧晨、古巨基等一曲《乘风破浪》唱出中华儿女的激情与豪迈，一同为祖国齐喝彩！

歌曲《幸福新起点》

歌曲《乘风破浪》

实力唱将在造型上可也不甘示弱，谭维维身穿Dior 2018早春系列拖地长裙登台2018春晚，正红色礼服年味十足。

女神垂坠的偏分中长发飘逸轻盈，珊瑚红色唇妆水润自然，粉红色眼影珠光闪亮，整体造型中规中矩内敛大气。

谭维维造型

张碧晨首次登陆央视春晚，以一身Valentino 2018春夏系列长裙清新亮相，将仙美与优雅完美展现。

妆容方面，张碧晨的仙美长裙配上粉嫩桃花妆简直太仙了，桃粉色的亮唇衬雪肌娇美可人，唇釉质感充满光泽。橘粉色眼影点亮了眼妆，粉嫩卧蚕打造出无辜感。高光阴影的处理让五官更立体，平眉有层次感突显气质。自然卷发飘逸动感，仙气十足。

张碧晨造型

古巨基身穿Raf Simons 2017秋冬系列大衣亮相春晚，袖口的红色部分与黑色的大衣拼接，非常具有设计感。

古巨基造型

看点六：TFBOYS连续三年上春晚 杨紫画风突变演小品

等待着，等待着，终于，让90后尖叫，让00后放下手机，让段子手无颜可吐的老公方正队就这样迈着整齐的步伐向我们走来！这是TFBOYS第三次登上央视春晚舞台，春晚舞台也见证了他们的成长。三位少年身穿红衣载歌载舞，青春气息十足。

歌曲《我和2035有个约会》

三小只中，刚刚官宣Docle&Gabbana亚太区品牌大使的小凯，身着Dolce&Gabbana 2018春夏鲜艳热烈的红色修型西装，搭配Christian Louboutin Galaxtidude特别定制系列球鞋和Harry Winston Butterfly造型钻石胸针，一展优越大长腿，干净阳光的笑容和白色毛衣温暖指数满分。

王俊凯造型

而易烊千玺则身穿RobertoCavalli 2018早秋款红色毛衣，配以HarryWinston Bird造型钻石胸针，在细节上别具一格。采访时的千玺身着夏姿陈SHIATZYCHEN红色刺绣亮缎礼服，搭配小狗挂饰，沉稳大气中带着一丝童趣。西装上别致的异形花朵“鹤望兰”，巧妙暗示了千玺与粉丝的关系，创意与心意兼具。

易洋千玺造型

而王源在今年春晚则身穿Givenchy 2018春夏红色夹克助阵，少年感十足，帅气有型。

王源造型

如果觉得之前的歌曲音量都不够响亮，飙高音的时候来啦！萧敬腾、袁娅维和迪玛希三位实力唱将同台，一曲《不同凡响》唱出新生代的力量！

萧敬腾、袁娅维和迪玛希都参加过同一个综艺节目，这次合作在春晚共唱一首歌，对这三位实力派的表现颇为赞叹！

歌曲《不同凡响》

高颜值与歌唱实力与一身的迪玛希身着Burberry 西服套装搭配erluti 正装鞋亮相，演绎低调的华丽&高调的年味。

萧敬腾则身穿Ports 1961 2018春夏系列条纹镶边海蓝色套装亮相，套装酷帅有型，玩味十足。

萧敬腾造型

值得一提的还有，鬼马少女一改往日风格，在本次春晚演起了小品《为您服务》，银行不光是存钱办事儿，还能找乐子！什么银行？微笑银行！ 林永健、杨少华等戏骨扎堆，共同演绎银行趣事，暖心又感动。

小品《为您服务》

杨紫在0点之后的小品中活力亮相，身穿 AllSaints红色皮衣内搭Chris by Christopher Bu白色刺绣T恤，AllSaints黑色白条仔裤搭配Stuart Weitzman黑色麂皮踝靴，再次亮相央视春晚，整体装扮明媚可爱、活力十足。

妆发青春洋溢，满脸胶原蛋白嘭嘭的，笑起来酒窝抢镜。西瓜红色唇妆水润饱满，与皮衣颜色相搭配甜美可爱。歪扎的小揪揪活力俏皮，八字刘海儿有着瘦脸的修颜效果，不知会不会引爆早春少女发型新潮流呢！

杨紫造型

好了，看了我们总结的狗年春晚造型解析，哪个节目才是你们的最爱呢？扫描二维码为你喜欢的明星造型投上一票吧。