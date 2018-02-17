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你对小白鞋审美疲劳？可是周冬雨杨幂唐嫣仍在穿

你对小白鞋审美疲劳？可是周冬雨杨幂唐嫣仍在穿
2018年02月17日 08:01 新浪时尚
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　　导语：虽然小白鞋很流行，但是时尚圈人士却说小白鞋太烂大街，现在不流行了。小编想说，你对小白鞋审美疲劳，可是这些女星的机场街拍仍在穿小白鞋，依然是美美的，时髦的，小白鞋是万能的。（内容来源：爱秀美）

杨幂杨幂

　　杨幂作为带货女王，机场街拍小白鞋出镜率超高的，简简单单的一双小白鞋就能轻松搞定 时尚造型。黑色卫衣与皮裤，戴上棒球帽，潮范儿十足。

宋茜宋茜

　　宋茜机场街拍越来越有型了，穿着打扮时尚感爆棚。一身牛仔装，搭配小白鞋，露出脚踝 ，性感又时髦。

倪妮倪妮

　　倪妮这身好清新啊，春天这样穿完爆街头，一身蓝色系春装配白色球鞋，完美。

唐嫣唐嫣

　　唐嫣这件黑色牛仔外套，宽松版型简单有型，内搭酒红卫衣穿上紧身裤和白色球鞋，潮女 们赶紧学起来，春天完全可以这样穿。

周冬雨周冬雨

　　周冬雨这位小妞机场街拍也是帅气逼人，总是那么时髦好看。长风衣内搭白色九分裤，小 白鞋衬托出高挑感。

宋茜机场造型宋茜机场造型

　　好抢眼的红色外套内搭白色T恤，穿上黑色高腰喇叭裤和白色球鞋，靓丽吸晴。

古力娜扎古力娜扎

　　古力娜扎黑色长款外套内搭白色打底衫，穿上紧身牛仔裤和白色球鞋，干练有型。

超模何穗超模何穗

　　超模何穗不管穿什么都漂亮，一身酒红色卫衣套装搭配白球鞋，休闲潮范儿。

刘雯刘雯

　　大表姐刘雯机场街拍，是不是很漂亮呢，从来就喜欢简约风格的她，穿上卡其色风衣搭配 牛仔裤，踩着白色球鞋，美丽动人。

胖迪胖迪

　　胖迪一身牛仔装潮范儿十足，还是连体裤造型呢，配上小白鞋不要太般配呢。

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