刘雯显腿长又时髦的烟管裤 拯救上班综合症

导语：作为一枚身材超级棒的维密超模来说，大表姐刘雯绝对也是成功引领时尚圈的先锋人物。她用气质将很多普通单品穿出大牌Feel，这点你不得不佩服！

刘雯

然而，大表姐并非只有T台之上的高冷，私下里的大表姐更是可爱至极。但给小编留下印象最为深刻的还是单纯，尤其是那么浅浅笑意，相信也只有大表姐这样一枚清纯妹子才配拥有！

图片来源：刘雯微博

大表姐独有的气质也受到了很多大牌设计师的青睐，纷纷向表姐发出代言人的邀请函。一身白色西服式套装上身，干净又唯美。

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刘雯演绎Next C ollection 2016 秋冬街拍 配搭大片

看惯了大表姐街拍的达人都知道，一条黑色紧身长裤是街拍里的常见单品，但大表姐穿出来的气质却是非凡。然而，编辑却独爱大表姐的这条烟管裤，怎么看怎么美，怎么看都抑制不住要剁手的冲动，你不知道同样时尚Icon的你是否有同感呢？

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烟管裤与衬衣搭配的表姐，OL范儿十足~

刘雯之前T台风采

要说大表姐刘雯身材正，衣品佳，最重要的是身为模特的她，走起台步来也是脚下生风，气场十足，生动诠释什么叫满屏都是腿！

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就连表姐的私服也离不开这条烟管裤，而且表姐最爱的还是与平底鞋的搭配。即便是一件白T上身之后，也照样人群之中最出彩。

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蛮腰、脚踝、翘臀，女人最性感部位，表姐一个都“不放过”。

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当然，烟管裤并非只是局限于我们意识里的简单的西装裤，应为它没那么正式，也更没那么“老气”。但它又不同传统牛仔裤，因为更注重塑型效果，裤管紧贴身体，轻易衬托细腿、蛮腰和翘臀。