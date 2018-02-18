倪妮撞衫杨幂 时髦女神都爱长版针织外套

导语：倪妮常以时尚之姿荣登各大时尚杂志封面，漂亮脸蛋加上好身材穿什么都好看，她以GUCCI色块线条外套搭配TOD S乐福鞋，不过这件慵懒感外套，又撞衫杨幂啦！

美女都爱长版针织外套

倪妮常以时尚之姿荣登各大时尚杂志封面，漂亮脸蛋加上好身材穿什么都好看，她以GUCCI色块线条外套搭配TOD'S乐福鞋，不过这件慵懒感外套，又撞衫杨幂啦！

只能说英雌所见略同，美女的喜好都相同，撞衫其实也不是一天、两天的事了。

美女都爱长版针织外套

这件GUCCI 长版外套线条简单、颜色鲜明充满记忆感；倪妮内搭衬衫式长裙颇有文青味、杨幂内搭白T加短裤，露出她自豪的修长筷子腿，另加了一副大镜框眼镜增添书卷味，私下就是这么率性有型。

美女都爱长版针织外套

自带慵懒感的长版针织外套，是秋冬必备的百搭单品。倪妮似乎格外喜欢用它搭配文艺休闲风，棕色长版外套，搭配蓝色连衣裙，即使动作搞怪也掩饰不了文艺气质。

机场造型，刺绣针织外套搭配黑色牛仔裤和白T，率性又时髦。

刘亦菲街拍造型，彩虹长版针织外套搭配蓝色牛仔裤和白T，这样穿搭简直美到没谁了。

美女都爱长版针织外套

看了女星穿搭，是不是觉得长版针织外套好看又好搭呢？就算是这种简单的白色针织，用更长的印花裙打底，也能拥有满满的仙气。