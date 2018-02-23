导语：谁能想到，两件风衣套一块儿竟然能气场Double？2018年开春在即，一种非常“简单粗暴”的搭配开始在时髦人中率先流行，那就是——“风衣+风衣”叠穿！（转自：ELLE）

1。风衣+风衣，就是喜欢简单粗暴！

风衣+风衣，2018开春最时髦穿法来了

无论是经典的扎别丁风衣，还是皮质风衣、帆布风衣，只要是风衣搭配风衣来穿，就能时髦省钱地美过这个春天。

风衣+风衣，2018开春最时髦穿法来了

澳洲时尚博主Margaret Zhang就是“风衣+风衣”的拥趸，不同的风衣搭配游刃有余，甚至还能混搭皮夹克等外套，将“外套内穿”的技巧发挥得淋漓极致。

风衣+风衣，2018开春最时髦穿法来了

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最近的秀场上，各大品牌对于经典风衣也做了各种穿搭上的创新，“风衣+风衣”“风衣+夹克”的叠穿成为了一个新趋势！

风衣+风衣，2018开春最时髦穿法来了

Nehera 2017春夏系列 /Céline 2018春夏系列

风衣+风衣，2018开春最时髦穿法来了

Maison Margiela 2017秋冬 / Burberry 2016 九月系列

2。雨衣+风衣，终于找到了透明雨衣的穿法！

甚至在下雨下雪天，在风衣外套一件风衣款式的长雨衣，也是别样的有型有层次！

风衣+风衣，2018开春最时髦穿法来了

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3。风衣+夹克，质感爆棚！

风衣本身就是别具挺括廓形和防风防雨面料的质感，内搭一些皮革、卡其布、防风衣等材质的单品，能快速体操整体造型的品质感！

风衣+风衣，2018开春最时髦穿法来了

觉得单穿太man的迷彩，是经典风衣的完美内搭！

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迷彩搭在风衣之外，也显得极有层次与风度，不会像单穿迷彩那样过于硬朗。

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棒球衫、立领运动外套等街头感的单品，也是与风衣进行出彩的风格混搭！

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4。束腰Pajama外套，让风衣穿出随性慵懒！

这种亮点在腰间的春夏薄外套，也可以作为风衣的层次叠穿单品。好处是，内里的束腰设计避免了两件外套叠穿的臃肿，想要显身材的姑娘值得一试。

风衣+风衣，2018开春最时髦穿法来了

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5。风衣+西装，你这么帅你男朋友知道吗？

又是一种从男装衣橱中“偷师”来的搭配！挺括的风衣内搭一套休闲西装，分分钟把自己都给撩弯的节奏。西装内不必过于正式，一件白Tee或一件高领白色打底，就是最完美的辅助。

风衣+风衣，2018开春最时髦穿法来了

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风衣+风衣，2018开春最时髦穿法来了

最近火到发紫的格纹西装，与复古的妈妈牛仔裤也是超有腔调的内搭组合。

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6。御寒的毛毛材质，让风衣提早上街！

2月底3月初依旧面临着春寒料峭的天气，温暖柔软的毛毛材质，可以提早为风衣“接风”，不同季节的单品混搭也充分体现了衣主的造型功力哦！

风衣+风衣，2018开春最时髦穿法来了

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春天马上要来了，今年你懂得如何穿风衣了吗？