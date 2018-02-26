剧好看|《谈判官》杨幂到底带火了多少件大衣？

导语：随着《谈判官》的持续热播，网友们除了被苏爆的谢晓飞（黄子韬饰演）迷倒之外，不少网友都喊着要把童薇（杨幂饰演）本人连同童薇的衣橱一起抱走！wuli大幂幂这次在剧中的造型可谓是是火力全开，尤其在开播前期，两集就能换出12套造型，其中最抢眼的就是百变的大衣造型，快来看看杨幂到底带火了多少大衣！（编辑：@小杰掉肉肉）

《谈判官》热播

从开播以来收视率一直十分稳定的《谈判官》，再一次掀起了杨幂同款OL风搭配的风潮。这次杨幂真心是衬得起自己“带货女王”的身份，在开播前期，两集的剧情里就能换出12套造型，更夸张的桥段里，杨幂每出现三分钟就能换一套新造型。而这些OL风的范本造型中，最实穿又抢镜的单品无疑是大衣！

纯色廓形大衣：减龄利器

杨幂穿白色大衣

杨幂穿白色大衣造型

杨幂穿白色廓形大衣

杨幂的白色大衣

一直在跟着追剧的网友们肯定已经发现了，每当出现杨幂和黄子韬温馨、甜蜜的桥段，wuli大幂幂都是身穿纯色廓形大衣，尤其是白色款多到数不过来。其实不管是单排扣还是双排扣的廓形大衣，都是大衣单品中比较常见的款式，但是这次杨幂清一色选择纯色。原因是啥呢？减龄又实穿啊！白色大衣对于职场女性来说，既能扮嫩，还是件打造优雅气场的利器。

杨幂示范蓝色大衣

杨幂穿蓝色大衣

杨幂蓝色大衣造型解析

不知道是不是考虑到“姐弟恋”的情况，每次跟黄子韬同款，杨幂的造型都很少女。而用大衣单品演绎少女风最好的选择就是白色、蓝色。虽说粉色是标志性的少女色，但却并不太适合职场女性穿着，毕竟粉色大衣嫩是够了，却缺少些气场。

杨幂红色廓形大衣

杨幂穿蝴蝶结衬衫搭配红色大衣

为了造型上更出挑，杨幂在剧中还穿了不少款红色廓形大衣。讲真，大面积的红色还是让人忍不住想到刚刚过去的喜气洋洋的春节。初春季节用来衬托肤色是个不错的选择，但可千万不要在职场上频频穿搭红色大衣。

纯色廓形大衣单品推荐

Joseph Silla大衣 售价约7083元

Tagliatore 双排扣大衣 售价约6154元

ENFOLD 纯色大衣 售价约11283元

束腰大衣：大衣里的显瘦王牌

杨幂穿拼色系带大衣

杨幂的拼色系带大衣

杨幂穿高级灰系带大衣

杨幂的系带大衣

杨幂穿粉色系带大衣

一向对各种大牌驾驭自如的杨幂，这次的大牌外套主要集中在了束腰大衣这款单品上。两款撞色的束腰大衣，既满足了职场搭配中“正式感”的需求，又不乏时尚味道。而束腰大衣最突出的优点还是显瘦！增加腰带的搭配，拉高腰线的同时还能重塑腰部曲线，让你瞬间收获完美的腰臀比例。

束腰大衣单品推荐

Joseph Silla大衣 售价约7083元

Tagliatore 双排扣大衣 售价约6154元

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修身大衣：优雅的代名词

杨幂穿修身大衣

还有一款大衣，杨幂在剧中穿的并不频繁，但编辑还是要极力推荐下，那就是束腰大衣。原因就在于太优雅！修身大衣一般版型都比较长，适合纤瘦高挑的女性，除了杨幂喜欢穿在《谈判官》中之外，如今时尚圈中最爱这款大衣的人必须是凯特王妃。修身的剪裁不仅贴合女性曲线，还能让优雅气场升级。

修身大衣单品推荐

Calvin Klein 修身大衣 售价约20610元

Junya Watanabe Comme Des Garçons 修身大衣 售价约11975元

Moschino 双排扣大衣 售价约17603元