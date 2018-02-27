李晨自曝好事将近 哪款礼服能配得上新娘范冰冰？

导语：近日，李晨在接受采访时自曝跟范冰冰好事将近，恋爱三年的两人有望在2018年的下半年完成人生大事。此话一出瞬间牵动了“催婚团”网友们的神经。那么问题也随之来了，哪款礼服才能配的上成为新娘的范冰冰呢？（编辑：小杰掉肉肉）

范冰冰和李晨

近日，李晨在采访中透露2018年《奔跑吧兄弟》即将开拍，这几乎占去了他上半年的时间，和范冰冰的好事则计划在下半年完成。此话一出，瞬间牵动了无数网友们的神经，尤其是天天为他俩着急的“催婚团”们。你们一定是都想看到范冰冰披上婚纱的样子！可是哪款礼服才能衬得上新娘范冰冰呢？

范冰冰婚纱大片

范冰冰唯美婚纱造型

范冰冰穿抹胸婚纱

其实婚纱对于范爷来说并不陌生，从剧中造型到时尚大片，范冰冰已经有过很多款婚纱造型。早年间跟周渝民合作《金大班》时，范冰冰曾挽着仔仔的手臂披上婚纱。为了宣传新作，范冰冰曾分别于黄觉、李治廷等男神拍摄婚纱大片。不得不说，披上婚纱的范冰冰真的是女神范儿十足。

范爷压轴走秀

就连早年间为Stephane Roland 高级定制大秀压轴走秀时，范冰冰穿的都是婚纱！完美的颜值、高挑的身材，高级的品味，注定范冰冰的婚纱造型只有美这一种可能，只不过范爷会演绎哪种美还是个未知数。

范冰冰变身花仙子

Marchesa 2015春夏系列

自从跟李晨恋爱以来，范冰冰挑选礼服的套路都变了。曾经的范冰冰是号称“范爷”的霸气存在，而恋爱后的范冰冰是每天被宠成公主的甜美小女生。范冰冰在戛纳电影节红毯上的这款来自Marchesa 2015春夏系列的花仙子造型堪称经典，大婚时穿成这样也不错呢。

范冰冰穿羽毛礼服

范冰冰穿立体印花礼服

范冰冰微博之夜红毯造型

范冰冰的粉嫩大片

想要甜美、仙气的造型风格，那么礼服的材质、色彩和修饰就会祈祷至关重要的作用。薄纱礼服是仙气的代名词，而羽毛和立体印花是仙气风礼服的加分项，相对温馨的浅色、暖色让范冰冰瞬间柔美升级。

范冰冰穿抹胸缎面礼服

范冰冰穿露肩礼服

范冰冰穿斗篷式薄纱礼服

如果不想完全放弃霸道的气场，还可以在礼服的设计上有所偏重。不得不说瘦了之后的范冰冰，即便是披着被面大婚都能美成一道风景。纤瘦的范爷穿起抹胸礼服也更加自信。有鱼尾设计的抹胸礼服是优雅又大气的选择。

范冰冰的经典仙鹤礼服造型

范冰冰穿Valentino高定

范冰冰穿红色抹胸礼服

范冰冰蕾丝红裙大片

如果范冰冰、李晨选择的是相对传统的婚礼形式，那么红色礼服显然比白纱要更契合。关键是范冰冰穿起各种款式的红色礼服又是那么美。不过Valentino那件一字肩的红色礼服，虽说是大气唯美，但却有些浪费范冰冰的好身材。

范冰冰穿褶皱红裙

范冰冰穿红色拼接礼服

了解范冰冰的网友们都清楚，范冰冰的造型之所以百变，关键在于不断尝试新潮流。那么这些增加特别设计的褶皱、拼接款的礼服，是不是也有可能成为范冰冰的大婚礼服呢？

范冰冰李晨甜美大片

范冰冰身穿ELIESAAB礼服

范爷穿裤装礼服

前段时间范冰冰和李晨刚刚拍摄的全新封面大片，倒是给了网友们一个新思路。谁说婚礼就一定要穿裙装礼服呢？！说不定穿着裤装礼服出现在婚礼上的范冰冰，更加抢镜夺目。