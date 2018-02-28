比牛仔裤还百搭的就是宋茜王子文这款“工装裤”

导语：这年头，有乖乖早起一个小时挑选连衣裙的精致猪猪女孩，就有奉行“洒脱第一”的裤装拥护者。宽松的裤腿套起来毫无压力，虽然带着一种卷起裤脚可以随时开工的感觉，但朴实利落的feel看上去帅气难挡。要说牛仔裤舒适经典当仁不让，工装裤也因其包容百搭后来居上，来看看弄潮儿们都是怎么搭配的！（内容来源：ELLE中文网）

中性色工装裤

工装裤光是听名字就充满了画面感，从起先工厂车间里的安全服一路走到T台上，它的模样仍旧带着20世纪五六十年代的质朴和亲民。虽说如今它的时髦力已经远远超过了它的功能性，但中性色还是它的灵魂所在，军绿，浅驼，深卡其，越低调越赶趟儿。

+运动鞋

毕竟宽松口袋多，中性色工装裤横看竖看难免显得笨拙，但只需要搭配一双运动鞋，顺眼度就高多了。加上多数人上半身都选择比较帅气的军旅外套或是皮夹克，整体风格强烈，想要那种仙女颜，浪者范儿的冲击美感就不难了！

小白鞋配水洗白工装裤，黑帆布鞋配牛仔黑工装裤，颜色呼应一酷到底，浑身上下都写着率性和自由。冷了就选择高帮，高帮穿多了就靠袜子，工装裤的搭配完全可以兼具保暖又充满个性。

+马丁靴

说起马丁靴，帅就一个字。工装裤需要腾出一点空间让它充分发挥实力。裤脚的抽绳设计就很受欢迎，收起来松紧有度，放开来不拘一格。上身搭配短外套提高腰线，你担心的五五身根本不存在的。

+尖头靴

高级写字楼既视感的尖头靴搭配工装裤，乍一听仿佛一杯咖啡旁边放着一头蒜。然而这种不按套路出牌的穿搭实际上十分讨巧，看多了各式各样的紧身裤和半裙，尖头靴和不循规蹈矩的工装裤的“互补”组合更容易释放霸气。

九分工装裤配尖头靴。博主们提供了三种配色方案供参考。想要大气的，奶白色工装裤搭配棕色尖头靴；想要潇洒的，军绿色工装裤配同色系尖头靴；想要别出心裁的，浅卡其搭配天蓝色。剩下你要做的，就是披一件夹克，拎一只“新年红”包包，出门一百零一分。

至于及地款工装长裤搭配尖头靴更显成熟气质，5厘米高跟再把海拔提上去，哪怕皮夹克锃亮反光都不会“油”。

迷彩工装裤

工装裤界带起的这一波仿佛全民参军的热潮，响应的声音却不绝于耳。迷彩的图案虽然看上去杂乱无章，但因为自带军旅标签，那股子志气高昂的气场与生俱来。只要在搭配上自圆其说，迷彩工装裤可以是一招时髦杀手锏。

比方说宋茜这一件Off-White工装裤，结合抽绳和阔腿设计，迷彩破天荒与睡衣元素相辅相成，搭配Readymade咸菜绿外套和白色T恤，全身上下在白绿黑三色中兜兜转转，很显功力。

黑色夹克向来是迷彩裤的好搭子，在上半身出不了岔子的情况下，可以选择更有特色的工装裤，比如红黑白或是带条纹的迷彩，与黑色相撞更容易擦出火花。

工装连体裤

工装连体裤不是时尚圈的新生儿，许多人已经穿了好几轮了仍然对它情有独钟。宽松简约，搭配马丁靴或板鞋运动鞋，很有“一分耕耘一分收获”的实在感。不过连体裤虽然省去了不少搭配烦恼，想要脱颖而出还是得注意内搭和层次感！

博主Alessa Winter和Chiara Ferragni在街拍时都选择了工装连体裤和马丁靴的组合，与此同时她们还不约而同地都为连体裤打了底。别看这一圈白领子微不足道，层次感和丰富感少它不行。

而有运动鞋在，连体裤look总是显得十分轻松。王子文搭配了黑色皮质贝雷帽和 Dior宽肩带单肩包，轻奢，优雅与朴素简约相结合，古灵精怪。