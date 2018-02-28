腾格尔都撞衫杨幂了 你还不学幂姐把阔腿裤穿起来？

导语：哈哈哈哈哈！笑cry……没想到新年时尚圈最有趣的热事竟然是腾格尔和杨幂撞衫！！！ （内容来源：时尚COSMO）

腾格尔

《歌手》竟然搬来了腾格尔助阵，一开嗓就是让听众“献膝盖”的节奏啊！第一场拿到了第二名的好成绩，希望腾格尔叔叔继续保持猛烈势头哦！

腾格尔

别看1960年出生的腾格尔今年已经58岁了，但在穿衣上他可不比同场比拼的小鲜肉华晨宇拘谨哦！第一场亮相就是身着一条好似裙子的阔腿裤出场，眼尖的网友表示这不是杨幂同款么？？？

腾格尔、杨幂

最近的热播剧《谈判官》大家有没有在追？顺便歪下楼……COCO居然被黄子韬圈粉了！太可怕了！！！还没入坑的选手要慎重，被wuli韬韬洗脑+圈粉是件很可怕的事儿……

《谈判官》剧照

回到正题，杨幂在《谈判官》里的着装打扮可以说是做出了最正确的秋冬季职场示范。大到呢子大衣、one-piece连衣裙；小到tote包、耳环装饰无一例外都精致实用，高级白领的正确打开方式哦。

红色大衣来自SHITANG

灰色大衣来自GIVH SHYH

斗篷式大衣来自CAROLINE

其中阔腿裤更是一件出镜率极高的单品呢！

《谈判官》剧照

她们来种草

其实爱穿阔腿裤的还真不止大幂幂一个，她们的衣品都靠阔腿裤提升了不少呢！

王鸥

小粗腿的救星

作为小粗腿星人，COCO不得不承认自己衣橱里最多的裤型就是阔腿裤了。相信吴昕也表示赞同……

吴昕

相比较穿紧身裤，小腿不够完美的吴昕、阿娇都用阔腿裤完美掩盖了缺陷。

吴昕

钟欣潼

小个子的神器

这是一个悲伤的故事，COCO不止腿粗还个子矮，所以对高腰阔腿裤很是青睐，同为160星人一定深有体会吧？

蔡依林身着Max Mara红色羊羔大衣搭配Blindness纽扣阔腿裤

衣品大幅度晋升的小个子达人周冬雨、Victoria Beckham都学会了在阔腿裤藏厚底的方法来增高呢！好用指数谁用谁知道！

周冬雨

套装：Sandro 2017 SS

T恤：McQ Alexander McQueen

鞋：Saint Laurent

包：Givenchy

Victoria Beckham

大高个的飒爽

当然咯，拥有超模身材的你就更不应该拒绝阔腿裤了！走路生风说的就是你们这种拉仇恨的选手呢！

Gigi Hadid身着Rask风衣，搭配Alexa Chung阔腿裤、Zoe Jordan皮衣

Bella Hadid身着I.Am.Gia阔腿仔裤，搭配Vans球鞋

这些款式可以有

如此看来，能把下半身身材缺陷通通“隐身”的阔腿裤我们有什么理由拒绝呢？

西服阔腿裤

首先就来看看最适合职场演绎的西服阔腿裤吧！烟管裤大家不陌生了，不过直筒裤型并不适合小粗腿演绎，而阔腿裤型则完美化解了粗腿的尴尬。

Mica Arganaraz

Sarah Boursin

而西服阔腿裤也有很多种，有的开口比较大，有的开口比较小。COCO建议个子娇小的萌妹选择开口比较小的款式会更显得干净利落哦。

插画师 Jenny Walton

手袋：Mansur Gavriel

阔腿裤：Creatures of Comfort

绒线帽：Gucci

而大高个可以勇敢尝试高腰大摆裤，看起来更加飒爽。

张天爱身着Moncler套装

Rosie Huntington-Whiteley身着Brandon Maxwell套装

COSMO推荐

长裤来自Gucci 售价9800元 可从官网购买

长裤来自MONKI 售价300元 可从官网购买

西服阔腿裤来自Less 售价1390元可从官网购买

阔腿裤来自DIAMOND DAZZLE 售价2690元 可从官网购买

阔腿裤来自Edition 10 售价1499元

格子阔腿裤

西服阔腿裤穿着的场合多少有点受限，但格子款可就不同了。火了一整个冬天的格子今年还会持续热度，至少Versace、Gucci 2018秋冬系列的秀场是这么告诉我们的。

Versace 2018秋冬系列

Gucci 2018秋冬系列

所以此时入手一条格子阔腿裤穿到明年冬天都没问题呢！2018秋冬秀场外的达人们是这么“发力”的……

Jeanette Friis Madsen

时尚感比较强的选手可以尝试色彩拼接比较大胆的配色，而时尚触觉不够敏锐的保守派可以选择大格子的黑白灰配色哦。

Eleonora Carisi

Helena Bordon

COSMO推荐

高腰格纹阔腿裤来自PEACEBIRD WOMEN 售价699元

阔腿裤来自Einifi 售价798元

阔腿裤来自Sandro 售价2285元

阔腿裤来自GUCCI 售价11500元

牛仔阔腿裤

必须给牛仔阔腿裤一百个赞！是谁让这件单品流行起来的？鸡腿送上！

张俪

Lisa Aiken

翻看街拍场，把牛仔阔腿裤穿失误的人可真是不多，由此可见咱们的日常多么需要这么一条百搭神器啊！

Rachael Rodgers

时尚博主 Natalie Lim Suarez

西装套装：Claudia Li

凉鞋：the palatines

手袋：Gucci Marmont

宝贵的穿搭建议在这里，小个子尽量选择九分款哦，底下再踩双带根儿的短靴好看得没谁了！

Aimee Song

小个子如果想要尝试长款，那么可以选择偏向于喇叭裤腿的裤型，会更显高哦。

Taylor Tomasi Hill

Phoebe Arnold

COSMO推荐

牛仔裤来自MO & CO. 售价899元

牛仔裤来自Uniqlo U 售价299元

牛仔裤来自GU 售价199元

牛仔裤来自Amii 售价869元

运动阔腿裤

春节的时候就被刘诗诗的Tory Burch看秀造型美翻了！轻松的搭配让人眼前一亮，暖橘色有种春意盎然的感觉。

刘诗诗阔腿裤：Tory Burch手袋：Tory Burch

这种看上去毫不费力的时髦单品就是运动阔腿裤型咯，预计今年春夏季会火遍街拍场，毕竟各大品牌都有推出类似款哦。

Lisa Aiken

郁可身着Ports1961 2017 秋冬系列上衣搭配MO&Co.阔腿裤

运动阔腿裤大体分为两种，一种是略带职场气息的款式，大多是由缎面、飘逸柔软的棉质打造的，上面或是有印花装饰、或是条纹装饰，有种淡淡的波西米亚风。

时尚博主 Sonia Lyson皮衣：H&M阔腿裤：Ganni围巾&绒线帽：Mums

Lisa Aiken

另一种更适合年轻少女选择，是由正儿八经的运动裤演变而来的，不过又不像普通运动裤看上去那么学生气。

Caroline Daur

COSMO推荐

阔腿裤来自MM麦檬 售价498元

裤子来自Le Fame 售价1295元

阔腿裤来自Juicy Couture 售价2190元

阔腿裤来自Sandro 售价2635元

阔腿裤来自DAZZLE 售价1599元

这么搭配万无一失

说完单品当然就是用搭配来展现自己的时髦态度咯！

职场配衬衫

上班族不能错过的搭配方法就是用衬衫搭配阔腿裤了，如果你是初入职场的“小白”更应该一试，万无一失还超有回头率哦。

王智身着Céline长款衬衫搭配同品牌阔腿裤

Alexa Chung身着Alexa Chung粉色衬衫搭配阔腿裤

Kaia Gerber身着I.Am.Gia阔腿仔裤

外搭大衣更拉风

大家都知道短款上衣会更显腰线，不过对于阔腿裤来说，长款大衣才是更惹眼的选择。本身就很霸气的阔腿裤选择短上衣多少有点小家子气，长款大衣的后摆则更能凸显气质。

Fanny Latour Lambert

Christene Barberich

Kat Collings

短靴是标配

翻看阔腿裤的街拍照，几乎一大半人都会选择用一双短靴来搭配阔腿裤，可见这两件单品的“速配”指数有多高了。个人更推荐粗跟儿及踝靴，自己舒适的同时在穿着起来也轻松不少。

Ramya Giangola

手拿包：Burberry

新年新气象，就从一条阔腿裤开始吧！