迷倒小11岁的热巴 周渝民的古装造型到底有多帅

导语：如果问你3月份最期待的古装片是哪部？相信网友们都会有一个统一的答案那就是3月1日开播的《烈火如歌》！由周渝民和迪丽热巴主演的这部古装剧，先不管情节如何，光是颜值就已经足够养眼。而在剧中成功迷倒小11岁的女主角迪丽热巴，周渝民的古装造型到底能有多帅？！（编辑：小杰掉肉肉）

《烈火如歌》人物海报

虽说出道已经十几年了，但周渝民却并没有拍过多少古装片，只在一部电影中尝试了糙汉范儿的古装造型。而在2018年开播的两部新剧《烈火如歌》、《柜中美人》中，周渝民终于开启了荧屏古装模式。仅仅是看到《烈火如歌》的剧照，编辑就想说一句：明明那么帅，怎么不早点穿古装？！

周渝民和热巴甜蜜剧照

今天编辑就忍不住来给大家安利古装版的周渝民。《烈火如歌》中，周渝民饰演世外高人银雪，世人昵称“公子雪”。而仔仔的古装扮相还真像他在剧中的名字一样——白衣胜雪、风度翩翩。光是看剧情简介就知道要被这新剧虐成渣。但不管情节如何，有周渝民和迪丽热巴的颜值，就足以撑起一部剧。

壁咚

牵个手都这么甜

侧颜都是这么完美

在干嘛！

更何况在剧中，周渝民还要展示自己的“撩妹”神技。迷妹们喜欢的壁咚、牵手、举高高，周渝民跟热巴都示范个遍。而为了营造剧中人设的超脱、神秘之感，周渝民本次的造型悉数以浅色古装为主，尤其白色居多。而饰演烈火山庄大小姐的热巴，则每一款造型都是炽红似火。两个人同框就能美成一道风景。

周渝民饰演银雪

《烈火如歌》周渝民抚琴

周渝民帅气古装造型

话说，这次周渝民有不少从里到外，全是白色的古装搭配。不过也不用担心会视觉疲劳，尽管都是白色古装，周渝民在剧中的造型却有很多变化，连比较现代的堆堆领、廓形斗篷都完美融合到了古装造型中。大面积的同色系搭配，对演员的颜值是个考验。这次周渝民的造型，你们给打多少分？

周渝民侧脸

张彬彬和周渝民剧照

刘芮麟和周渝民剧照

再来一波唯美剧照，让你看过瘾。这次周渝民可不仅要穿着白色古装凹造型，还要贡献不少打斗桥段。说不定下一部作品，你们就能收获一款“打星”周渝民。

周渝民和迪丽热巴

话说这部剧中跟周渝民搭戏的女角色迪丽热巴，可比周渝民小了十一岁。热巴自曝拍戏时一看到周渝民，就忍不住哼唱“陪你去看流星雨”。但在采访中周渝民却说丝毫不担心年龄问题。想想也是，古装造型这么帅，有什么可担心的？！更何况出道17年的周渝民，可不仅古装造型帅气，而是款能hold住各种风格的完美型男。

周渝民《战神》剧照

换个角度

早年的作品《流行花园》、《战神》中，周渝民是款帅气有型的忧郁王子。当年他耍帅穿出的机车皮衣搭配牛仔裤的造型，至今都还处在潮流的前沿。

《反贪风暴2》周渝民硬汉造型

《反贪风暴2》周渝民造型

从《痞子英雄》开始，周渝民开启了自己的硬汉模式。随后在电影《反贪风暴2》中，周渝民更是把硬汉风格演绎到极致，工装衬衫叠穿宽松的纯色T恤，仅靠这两件简单的单品，就能帅气又硬朗，男人味十足。

周渝民《杜拉拉追婚记》造型

周渝民穿风衣造型

周渝民穿蓝色西装

周渝民西装造型

周渝民北京电影节红毯造型

而霸道总裁范儿的周渝民，也不知迷倒了多少粉丝。每次公开亮相，周渝民的造型都以西装搭配为主。不得不说衬衫、休闲西装和风衣真的很适合仔仔，随便一穿就是标准型男。十分关键的是仔仔一般很少穿太花哨的印花衬衫，纯色和细格纹更能打造型男的帅气风格。

周渝民机场造型

周渝民最近机场街拍

尽管荧幕和活动上，周渝民走的都是精致的酷帅型男路线。但生活中的周渝民却很随性，造型也以宽松舒适感强的单品为主。牛仔衬衫、棒球帽、休闲鞋都是周渝民的最爱。果然有完美颜值的型男都“任性”。